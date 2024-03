Ukrajina po sérii útoků na energetický systém zvyšuje dovoz elektřiny

24. 3. 2024

čas čtení 12 minut





Ukrajina v neděli prudce zvýšila dovoz elektřiny a zastavila její vývoz poté, co na její energetický systém zaútočila série ruských raket a dronů



"Pro tento den se předpokládá dovoz elektřiny ve výši 14 900 megawatthodin (Mwh). Vývoz se neočekává," uvedlo ukrajinské ministerstvo energetiky ve svém prohlášení.



Den před pátečními raketovými a dronovými útoky Ukrajina dovezla 3 300 Mwh, přičemž vývoz činil 2 148 Mwh.



Výrobní a přenosová zařízení byla v pátek napadena Ruskem, což způsobilo značné výpadky elektřiny v mnoha regionech, kvůli nimž se více než milion Ukrajinců ocitlo bez proudu. Dnes ráno byla napadena také energetická zařízení ve třech ukrajinských regionech.



Ministerstvo uvedlo, že se Rusové pokusili zasáhnout zařízení kritické energetické infrastruktury ve Lvovské oblasti.



"Zařízení začalo hořet a zařízení bylo bez proudu. Nedošlo k žádným obětem na životech. Následky se vyhodnocují," uvedlo ministerstvo.



Uvedlo, že v důsledku toho bylo poškozeno elektrické vedení v Kyjevské oblasti a 1 400 domácností ve dvou sídlech přišlo o proud.

- Michail Razvožajev, Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu, reagoval na tvrzení, že ukrajinská armáda při útocích na anektovaný Krymský poloostrov v neděli ráno zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě



Na Telegramu napsal, že dopravní infrastruktura včetně osobních lodí byla částečně poškozena.



"Ze šesti lodí mělo pět rozbitá okna... Během dneška budou okna poškozených lodí vyměněna a jakmile budou obnovena, budou opět uvedeny do provozu," uvedl.



Razvožajev také uvedl, že mezi poškozenými vozidly při nočních útocích byly tři osobní autobusy, 13 školních autobusů a jeden trolejbus.





- Papež František odsoudil střelecký útok v koncertní hale u Moskvy jako "podlý" čin, který uráží Boha.





"Ujišťuji o svých modlitbách za oběti hnusného teroristického útoku provedeného v Moskvě, kéž je Pán přijme ve svém pokoji, potěší jejich rodiny a obrátí srdce těch, kteří ... provádějí tyto nelidské činy urážející Boha," řekl papež na Svatopetrském náměstí po mši na Květnou neděli.





Několik bezpečnostních analytiků uvedlo, že přihlášení se Islámského státu k odpovědnosti se zdá být věrohodné a zapadá do vzorce předchozích loupeživých útoků islamistických bojovníků.





- Záběry z vnitřku místa konání koncertu ukazují, že sál je zcela zničený požárem a střecha se zřítila. Podle ruských úřadů zemřeli lidé jak na následky střelných zranění, tak na následky požáru.





- Ruský letecký útok zasáhl v neděli ráno ukrajinskou kritickou infrastrukturu v západní Lvovské oblasti, uvedl místní gubernátor Maksym Kozyckij. "Došlo ke dvěma předběžným zásahům stejného objektu kritické infrastruktury, na který se v noci zaměřili okupanti," napsal Kozyckyj na Telegramu.







Zdroj v angličtině ZDE

Britský ministr financí Jeremy Hunt prohlásil, že Spojené království má "velmi malou důvěru" v prohlášení Ruska k útoku na moskevskou koncertní síň, a obvinil ho z vytváření "kouřové clony propagandy", aby obhájilo svůj útok na Ukrajinu.V pátek ozbrojení střelci zabili nejméně 133 lidí v koncertní hale Crocus na předměstí na severním okraji Moskvy, přičemž k útoku se přihlásila skupina Islámský stát (IS).Ruské úřady zatím skupinu neobvinily, ale Vladimir Putin uvedl, že útočníci byli zadrženi při "cestě směrem na Ukrajinu, kde podle předběžných informací měli okno k překročení hranice".Ruská bezpečnostní služba FSB již dříve uvedla, že útočníci byli "v kontaktu" s lidmi na Ukrajině, když se snažili ze země uprchnout. Kyjev jakoukoli účast na útoku popřel.Hunt v neděli řekl televizi Sky News:"Myslím, že máme jen velmi malou důvěru ve vše, co ruská vláda říká.Víme, že vytvářejí kouřovou clonu propagandy, aby obhájili naprosto zlovolnou invazi na Ukrajinu.Ale to neznamená, že to není tragédie, když přijdou o život nevinní lidé, když máte strašlivé bombové útoky.Ale obávám se, že to, co říká ruská vláda, beru s obrovskou rezervou, po tom, co jsme od nich viděli v posledních několika letech."Hunt dále varoval, že Spojené království a další evropské země by měly být "rozhodně" znepokojeny opětovným nástupem IS na světovou scénu."V této zemi máme velké štěstí, že máme neuvěřitelně působivé zpravodajské agentury, které byly v posledních letech úspěšné ... při odvracení mnoha teroristických hrozeb, ale musíme zůstat ostražití," řekl pro Sky News."Pokud se jedná o Islámský stát, jsou naprosto nevybíraví v tom, co dělají, jsou připraveni vraždit tím nejstrašnějším způsobem."Na Telegramu napsal, že šest nemocnic, více než 150 škol a 3 000 domů zůstalo bez tepla kvůli "poklesu napětí" ve městě, kvůli němuž bylo odpojeno několik kotelen.Lysak rovněž uvedl, že Rusko se zaměřilo na Nikopolskou oblast, kde tisíce lidí zůstaly bez elektřiny poté, co trosky sestřeleného dronu poškodily energetické zařízení. Elektřina byla od té doby obnovena. Bezprostředně nebyly hlášeny žádné oběti na životech.Celkově Rusko v neděli brzy ráno vypálilo na Ukrajinu 57 raket a bezpilotních letounů, včetně útoku na Kyjev a západní oblast Lvova, která se nachází v blízkosti polských hranic, uvedla agentura Reuters.Před 2 hodinami09.11 SEČPolské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Varšava bude od Ruska požadovat vysvětlení v souvislosti s "dalším narušením vzdušného prostoru země", když vyzvalo Moskvu, aby "zastavila teroristické letecké útoky na obyvatele a území Ukrajiny".Polské ozbrojené síly již dříve uvedly, že jedna z ruských řízených střel krátce narušila polský vzdušný prostor. Nejedná se o první takové hlášené narušení.Podle generálního štábu polských ozbrojených sil vstoupila ruská raketa do vzdušného prostoru člena NATO koncem prosince.V dubnu 2023 byl v lese poblíž obce Zamość u města Bydgoszcz na severu země nalezen vojenský objekt. Později bylo oznámeno, že se jedná o ruskou raketu.V listopadu 2022 zasáhla zbloudilá ukrajinská raketa polskou vesnici Przewodów na jihu země, zabila dva lidi a vyvolala v té době obavy z přenesení války na Ukrajině přes hranice.Ukrajinská armáda v neděli uvedla, že během nočních úderů na anektovaný Krymský poloostrov zasáhla dvě velké ruské vyloďovací lodě a komunikační centrum využívané ruskou Černomořskou flotilou, informuje agentura Reuters."Obranné síly Ukrajiny úspěšně zasáhly velké vyloďovací lodě Azov a Jamal, komunikační centrum a také několik infrastrukturních zařízení ruské Černomořské flotily na dočasně okupovaném Krymu," uvedla ukrajinská armáda.Ruskem dosazený představitel informoval o velkém ukrajinském útoku v noci a uvedl, že protivzdušná obrana sestřelila více než 10 raket nad krymským přístavem Sevastopol. Tato tvrzení zatím nebyla nezávisle ověřena.Ukrajina tvrdí, že od začátku války zničila přibližně třetinu ruské černomořské flotily, obvykle při nočních útocích s použitím námořních bezpilotních letounů naplněných výbušninami.Rusko a Ukrajina v posledních týdnech zvýšily počet leteckých útoků.V sobotu Rusko uvedlo, že odrazilo palbu ukrajinských raket vypálených na město Sevastopol na Krymu, který anektovalo v roce 2014.Sevastopolský guvernér Michail Razvožajev uvedl, že střepiny raket zabily 65letého obyvatele a další čtyři lidé byli zraněni. "Byl to největší útok za poslední dobu."V Rusku byl v neděli vyhlášen den státního smutku po masakru v moskevské koncertní hale, při kterém zahynulo více než 130 lidí a který je nejsmrtelnějším útokem v Evropě, k němuž se přihlásila skupina Islámský stát (IS).Vlajky vlají na půl žerdi, řada akcí byla zrušena a televizní stanice aktualizovaly své programy.Ruský prezident Vladimir Putin podle agentury France-Presse slíbil, že vypátrá a potrestá ty, kteří stojí za "barbarským teroristickým útokem", a uvedl, že čtyři ozbrojenci, kteří se snažili uprchnout na Ukrajinu, byli zatčeni. Kyjev jakoukoli souvislost důrazně popřel.Putin se ve svém prvním veřejném vyjádření k útoku nezmínil o prohlášení IS, který se k útoku přihlásil.Ruský Vyšetřovací výbor, který vyšetřuje závažné zločiny, uvedl, že záchranáři ještě v sobotu vytahovali z vyhořelé budovy těla.Záchranáři budou pokračovat v prohledávání místa "několik dní", uvedl gubernátor Moskevské oblasti.V nemocnici je stále asi 107 lidí, mnozí z nich jsou v kritickém stavu, uvedla místopředsedkyně vlády Taťjana Golikova.Polské ozbrojené síly uvedly, že jedna z ruských řízených střel krátce narušila polský vzdušný prostor."Objekt vstoupil do polského prostoru poblíž města Oserdow (Lublinské vojvodství) a setrval tam 39 sekund," uvedly polské ozbrojené síly na platformě sociálních médií X. "Během celého letu byl pozorován vojenskými radarovými systémy."Ozbrojené síly uvedly, že Polsko, člen NATO, a spojenecké letouny byly během útoku aktivovány, aby zajistily bezpečnost polského vzdušného prostoru.Mezitím ukrajinské síly protivzdušné obrany zničily asi tucet Ruskem odpálených raket nad Kyjevem a v okolí hlavního města, uvedl Serhij Popko, šéf kyjevské vojenské správy. Z útoku byly hlášeny pouze menší škody.Adrienne Watsonová uvedla, že americká vláda před několika týdny sdílela s Ruskem informace o plánovaném útoku v Moskvě a 7. března vydala veřejné doporučení pro Američany v Rusku."Nikdy nezapomeneme na ty, kteří padli za oběť teroristům. To, co bylo zničeno jejich špinavýma rukama, bude obnoveno," uvedla společnost Crocus Group v prohlášení.Na 1,31minutovém videu, které bylo zveřejněno v sobotu na kanálech skupiny na Telegramu, je vidět, jak jeden z ozbrojenců zblízka zahajuje palbu na několik lidí, když vstupuje do budovy, která vypadá jako koncertní sál.Ukrajina brání svou suverenitu před ruskými útočníky, osvobozuje své vlastní území a bojuje s armádou okupantů a vojenskými cíli, nikoliv s civilisty."