Bidenova strategie pro Gazu je kritizována jako chaos s protichůdnými cíli

27. 3. 2024

Podle analytiků se projevuje napětí, které vyvolává chabá snaha ovlivnit kroky Izraele bez použití pák a zároveň se vyhnout hladomoru





Politika Bidenovy administrativy vůči Gaze je široce kritizována jako chaotická. Americký ministr obrany označil situaci za "humanitární katastrofu" den poté, co ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Izrael dodržuje mezinárodní humanitární právo.



Washington se v úterý rovněž dostal do defenzivy kvůli svému tvrzení, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN o příměří, při jejímž hlasování se zdržel, není závazná, což je výklad, který USA staví do rozporu s ostatními členskými státy, mezinárodními právníky i samotnou OSN.







Podle analytiků se stále více projevuje napětí, protože Bidenova administrativa se snaží udržet politiku, jejímž cílem je ovlivnit kroky Izraele a zabránit plnohodnotnému hladomoru v Gaze, a zároveň se vyhnout použití pákových efektů, jako je omezení dodávek zbraní, které by mohly mít ve volebním roce politické dopady doma.



Jeremy Konyndyk, bývalý vysoký Bidenův úředník, který je nyní prezidentem skupiny na podporu uprchlíků Refugees International, řekl, že "vládní strategie je zmatek".



"USA mluví velkohubě o boji proti hladomoru, který svými bombami a diplomatickým krytím pomohly vyvolat," uvedl Konyndyk na Twitteru. "Takto se s hladomorem nebojuje. Je to otálení, zatímco lidé umírají hlady."



Lloyd Austin, americký ministr obrany, v úterý při setkání se svým izraelským protějškem Yoavem Gallantem v Pentagonu uznal hloubku a naléhavost krize.



"Gaza trpí humanitární katastrofou a situace se ještě zhoršuje," řekl Austin Gallantovi ve výrocích před novináři a vyzval k výraznému rozšíření dodávek pomoci po zemi.



Na nátlak USA Izrael otevřel třetí pozemní přechod do Gazy, Gate 96, který umožňuje přístup na sever, ale nadále omezuje rozsah konvojů s humanitární pomocí, které přes něj projíždějí - prostřednictvím omezení předmětů, které považuje za věci dvojího použití, jmenováním malého počtu řidičů, kteří mohou přechod používat, a dalšími procedurálními požadavky.



Izrael v pondělí oznámil, že přestane spolupracovat s humanitární agenturou OSN Unrwa, která je hlavní humanitární agenturou v Gaze. Unrwa uvedla, že její konvoje s pomocí jsou blokovány od 21. března.



Ve stejný den mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller trval na tom, že USA v současné době nemají důvod zpochybňovat ujištění Izraele, že v Gaze dodržuje humanitární právo.



"Nezjistili jsme, že by porušovali mezinárodní humanitární právo, ať už jde o vedení války, nebo o poskytování humanitární pomoci," řekl Miller.



Hodnocení USA je kritické na základě memoranda o národní bezpečnosti, které vydal Joe Biden v únoru a které je známé jako NSM-20 a které vyžaduje "důvěryhodné a spolehlivé písemné záruky" od zemí, které přijímají americké zbraně, že budou používat "veškeré takové obranné předměty v souladu s mezinárodním humanitárním právem".



Jedním z kritérií bylo, že "přijímající země usnadní a nebude svévolně odmítat, omezovat nebo jinak bránit, přímo či nepřímo, přepravě nebo dodávkám humanitární pomoci USA a mezinárodnímu úsilí o poskytování humanitární pomoci podporovanému vládou USA".



Pokud by ministři zahraničí nebo obrany usoudili, že dodržování pravidel ze strany příslušné země bylo "zpochybněno", mohly by být dodávky zbraní pozastaveny.



Millerovy výroky o izraelských zárukách vyvolaly pobouření humanitárních organizací a některých progresivních členů Kongresu.



"Předstírat, že Izrael neporušuje mezinárodní právo nebo nezasahuje do americké humanitární pomoci, je absurdní už samo o sobě," uvedl senátor Bernie Sanders. "Postoj ministerstva zahraničí je výsměchem americkému právu a ujištěním poskytnutým Kongresu."



Miller uvedl, že existují "probíhající procesy" pro posuzování zákonnosti izraelských vojenských operací v Gaze, což je odkaz na mechanismus přezkumu, který administrativa zřídila v září a který se nazývá Pokyny pro reakci na incidenty způsobující civilní škody.



"Zatím jsme nedospěli k závěru, že Izrael porušuje mezinárodní humanitární právo," řekl Miller, ale dodal, že proces přezkumu bude pokračovat a že úplná zpráva o dodržování předpisů požadovaná prezidentským memorandem má být předložena až 8. května.



Chris Van Hollen, demokratický senátor, uvedl, že stanovisko ministerstva zahraničí je nejednoznačné, ale pokud říká, že Izrael v současné době dodržuje podmínky NSM-20, "jejich rozhodnutí je zcela odtrženo od reality na místě, zejména pokud jde o požadované standardy pro dodávky humanitární pomoci do Gazy a uvnitř ní".





Dylan Williams, viceprezident pro vládní záležitosti Centra pro mezinárodní politiku, uvedl: "Považovat ujištění, která Izrael vydal, za dostatečná tváří v tvář prohlubujícímu se hladomoru, nepřiměřeným civilním obětem a opakovaným hrozbám ofenzivy v Rafáhu proti přání USA, činí z NSM-20 prázdné gesto hned při jeho prvním výjezdu a funkčně dává Izraeli zelenou pokračovat v používání našich zbraní proti právu, zájmům a hodnotám USA."







