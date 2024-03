Krize na Blízkém východě: Intenzivní izraelské bombardování zasáhlo jih Gazy

27. 3. 2024

Jižní pásmo Gazy bylo v noci na středu intenzivně bombardováno Izraelem, a to navzdory mezinárodnímu nátlaku na okamžité zastavení palby na palestinském území, kde hrozí hladomor



Zpráva tiskové agentury Agence France-Presse (AFP) uvádí, že noční oblohu v jižním městě Rafáh, posledním městském centru v Gaze, které nebylo napadeno izraelskými pozemními silami, ozářila ohnivá koule. V oblasti se tísní asi 1,5 milionu lidí, z nichž mnozí uprchli na jih k hranicím s Egyptem.



Podle agentury AFP byl zvuk výbuchů slyšet a kouř stoupal také ve městě Gaza na severu, kde izraelské jednotky již více než týden útočí na největší městskou nemocnici.



- Izraelské síly také obklíčily dvě nemocnice v Chán Júnisu, kde podle ministerstva zdravotnictví zahynulo při izraelském útoku na tábor pro vysídlené osoby 12 lidí včetně několika dětí



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem ve středu brzy ráno uvedlo, že přes noc bylo zabito 66 lidí, z toho tři při izraelských náletech v Rafáhu a jeho okolí.



Palestinský Červený půlměsíc podle agentury AFP varoval, že tisíce lidí uvízly v Násirově nemocnici v Chán Júnisu a "jejich životy jsou ohroženy".



Boje pokračovaly bez přerušení dva dny poté, co Rada bezpečnosti OSN přijala svou první rezoluci vyzývající k "okamžitému příměří" a naléhající na propuštění zhruba 130 rukojmích, kteří podle Izraele zůstávají v Gaze, včetně 34 zajatců, kteří jsou považováni za mrtvé.



Nemocnice al-Amal v Chán Júnisu je podle PRCS mimo provoz

Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) vydala prohlášení, v němž oznamuje, že nemocnice PRCS al-Amal v Chán Júnis byla "vyřazena z provozu".



Dodává se v něm, že nemocnice "přestala zcela fungovat poté, co okupační síly donutily posádku nemocnice a zraněné k evakuaci a uzavřely její vchody hliněnými zábranami".



V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích PRCS uvádí, že izraelské síly "obnovily obléhání nemocnice za násilného bombardování a palby dýmovnic a střelby směrem k nemocnici". Národní humanitární organizace uvedla, že to vedlo k zabití dvou lidí včetně kolegy Ameera Abu Aishy.



Společnost PRCS napsala na Twitteru:



Společnost PRCS vyjadřuje zklamání nad tím, že nemocnice al-Amal byla vyřazena z provozu poté, co mezinárodní společenství nezajistilo potřebnou ochranu jejího personálu, pacientů a vysídlených osob.



Nemocnice byla více než 40 dní obléhána a několikrát ostřelována, než okupační síly znovu obnovily obléhání a donutily všechny, kteří se v ní nacházeli, k odchodu, přičemž nemocnice byla zničena.



Stejný osud potkal i nemocnici PRCS al-Quds ve městě Gaza, která byla před několika měsíci vyřazena z provozu."





- Postup izraelského premiéra ve vztazích s Bidenovou administrativou, který vedl k tomu, že USA v pondělí odmítly vetovat rezoluci o příměří v Radě bezpečnosti OSN, se setkal s ostrou kritikou izraelských komentátorů.



Po zdržení se hlasování ze strany USA odsoudili významní publicisté napříč izraelskými médii rostoucí třenice Benjamina Netanjahua s americkým prezidentem Joem Bidenem.



Ačkoli Netanjahu, který se od překvapivého útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října potýká s klesajícím ratingem veřejnosti, je již dlouho terčem velké části izraelského komentátorstva, tón v některých kruzích po vzácném zdržení se hlasování USA v Radě bezpečnosti hraničil s výsměchem a opovržením.



Důvodem těchto nálad je živé povědomí izraelské společnosti o obrovském významu americko-izraelských vztahů, pokud jde o finanční pomoc, prodej zbraní a diplomatickou podporu Washingtonu, včetně často využívaného práva veta ve prospěch Izraele v Radě bezpečnosti.



- Parlamentní tlak na vládu Spojeného království, aby zakázala prodej zbraní Izraeli, sílí vzhledem k náznakům, že Izrael hodlá ignorovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN přijatou tento týden a vyzývající všechny strany, aby se zavázaly k příměří.



Dopis podepsaný více než 130 poslanci ministru zahraničí Davidu Cameronovi upozorňuje na opatření přijatá jinými zeměmi, naposledy Kanadou, která minulý týden oznámila, že zastaví veškerý vývoz zbraní do Izraele.



Ministři již čelí výzvám stínového ministra zahraničí Davida Lammyho, aby zveřejnili právní doporučení ministrům, zda existuje vážné riziko, že Izrael porušuje mezinárodní humanitární právo, což by za normálních okolností vedlo k pozastavení prodeje zbraní do Spojeného království.



Dopis koordinovaný labouristickou poslankyní Zarah Sultanovou podepsalo 107 poslanců Dolní a 27 poslanců Horní sněmovny, včetně bývalého labouristického ministra pro Blízký východ Petera Haina, předsedy Skotské národní strany ve Westminsteru Stephena Flynna, bývalé stínové ministryně Jess Phillipsové, bývalého předsedy labouristů Jeremyho Corbyna a konzervativní peerky Nosheeny Mobarikové.





- Hizballáh tvrdí, že po izraelských úderech odpálil desítky raket



Libanonské hnutí Hizballáh uvedlo, že ve středu brzy ráno vypálilo desítky raket na izraelské město Kirjet Šmona za hranicemi v reakci na smrtící izraelské údery na vesnici Hebbaríja v jižním Libanonu o den dříve, informuje agentura Reuters.



Izrael a Íránem podporovaný Hizballáh si od vypuknutí války v Gaze vyměňují palbu přes hranice. Obě strany prohlásily, že si nepřejí totální válku a jsou otevřeny diplomatickému procesu, ale údery se po útlumu přeshraničního ostřelování tento týden zintenzivnily.



Při izraelských úderech na Hebbaríju bylo zabito nejméně sedm lidí, sdělily agentuře Reuters dva libanonské bezpečnostní zdroje. Zdá se, že izraelské údery byly zaměřeny na nouzové a humanitární centrum islamistické skupiny ve vesnici, uvedly zdroje.



Izrael na hlášené středeční údery Hizballáhu bezprostředně nereagoval, ani neuvedl žádné podrobnosti o případných obětech či škodách, uvádí agentura Reuters.



Hizballáh dříve ve středu údery na Habbaríju odsoudil. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví izraelské údery na jižní Libanon již zabily více než půl tuctu zdravotníků a záchranářů.



- Hamas žádá o zastavení shazování pomoci s padáky, poté, co se utopilo 12 lidí, kteří se snažili vyzvednout pomoc z moře



Hamas požádal dárcovské země, aby zastavily letecké výsadky poté, co se 12 lidí utopilo při pokusu vyzvednout z moře u středomořského pobřeží Gazy na padácích shozenou potravinovou pomoc, informuje agentura AFP.



V úterý večer Hamás ve svém prohlášení vyzval k "okamžitému ukončení výsadkových operací" a k "okamžitému a rychlému otevření pozemních přechodů".



Hamas a organizace Euro-Med Human Rights Monitor se sídlem ve Švýcarsku rovněž uvedly, že dalších šest lidí bylo zabito při v návalech lidí při pokusu dostat se k pomoci.



"Lidé umírají jen proto, aby dostali plechovku tuňáka," řekl agentuře AFP obyvatel Gazy Mohamad al-Sabaawi, který držel v ruce plechovku po šarvátce o balíček s pomocí.



Hamás také požadoval, aby Izrael umožnil vjezd více nákladních automobilů s pomocí na území, které je podle varování OSN po téměř šesti měsících bojů na pokraji "umělého hladomoru".



Dětský fond OSN, Unicef, uvedl, že do Gazy musí být dopraveno mnohem více pomoci po silnici, nikoliv letecky nebo po moři, aby se zabránilo "hrozícímu hladomoru".



Mluvčí Unicefu James Elder uvedl, že potřebná pomoc je "otázkou několika kilometrů" v kamionech plných pomoci, které čekají na jižní hranici Gazy s Egyptem.



Americká rada pro národní bezpečnost ve svém prohlášensdělila, že se bude nadále snažit dostat pomoc po silnici, ale také uvedla, že bude pokračovat v leteckých výsadcích, informuje agentura AFP.





Záběry AFPTV ukázaly davy lidí, které se v úterý hrnuly k balíkům s pomocí shazovaným na padácích z letadel vyslaných Jordánskem, Egyptem, Spojenými arabskými emiráty a Německem.









- Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzívě v Gaze zabito již nejméně 32 414 Palestinců, uvedlo v úterý ministerstvo zdravotnictví Gazy vedené Hamásem. Dne 7. října Hamás zabil asi 1 200 lidí, většinou civilistů, a vzal asi 250 rukojmích. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit všechny údaje o obětech, které byly během konfliktu vydány.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem ve středu brzy ráno uvedlo, že přes noc bylo zabito 66 lidí, z toho tři při izraelských náletech v Rafáhu a jeho okolí.Palestinský Červený půlměsíc podle agentury AFP varoval, že tisíce lidí jsou uvězněny v nemocnici Nasser v Chán Júnisu a "jejich životy jsou ohroženy".Boje pokračovaly bez přerušení dva dny poté, co Rada bezpečnosti OSN přijala svou první rezoluci vyzývající k "okamžitému příměří" a naléhající na propuštění zhruba 130 rukojmích, kteří podle Izraele zůstávají v Gaze, včetně 34 zajatců, kteří jsou považováni za mrtvé.Gallant, jehož washingtonské rozhovory pokračovaly navzdory tomu, že Izrael zrušil samostatné americké rozhovory o plánované ofenzívě v Rafáhu, dodal, že Izrael nepřestane v Gaze působit, dokud se nevrátí všichni rukojmí.Uvedl to úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua: Poté, co Hamás odmítl nejnovější nabídku dohody, uvedl ministr zahraničí Benjamin Netanjahu, že "Izrael neustoupí iluzorním požadavkům Hamásu". Netanjahuův úřad uvedl, že postoj Hamásu je "jasným důkazem, že nemá zájem o pokračování rozhovorů, a smutným svědectvím o škodách způsobených rezolucí Rady bezpečnosti OSN".V pondělí pozdě večer Hamás prohlásil, že Izrael nereaguje na jeho základní požadavky "komplexního příměří, stažení z pásma [Gazy], návratu vysídlených osob a skutečné výměny vězňů".Izraelský ministr zahraničí Israel Katz uvedl, že Hamás byl hlasováním v Radě bezpečnosti OSN povzbuzen k odmítnutí dohody a že mu byl vyslán signál: "Nemusíte spěchat", protože na Izrael je vyvíjen mezinárodní tlak."Gaza trpí humanitární katastrofou a situace se ještě zhoršuje," řekl Austin ve svém úterním vystoupení před novináři a vyzval k výraznému rozšíření dodávek pomoci po zemi. Ve stejný den mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller trval na tom, že USA nemají důvod zpochybňovat ujištění Izraele, že v Gaze dodržuje humanitární právo.. Videozáznam pondělního shozu ukazuje davy lidí běžící k pláži v Bejt Lahíja na severu Gazy, jak se bedny s padáky snášejí dolů, pak lidi stojící hluboko ve vodě a těla vytahovaná na písek.sdělily ve středu brzy ráno agentuře Reuters dva bezpečnostní zdroje. Zdá se, že cílem úderu na Nabatieh bylo nouzové a humanitární centrum Hizballáhu ve vesnici Hebbaríja v jižním Libanonu, uvedly zdroje. V úterý izraelské nálety poblíž dvou měst na severovýchodě Libanonu zabily tři bojovníky Hizballáhu, uvedla skupina na Telegramu. Izrael údery potvrdil.Ben Caspit v hebrejsky psaném listu Ma'ariv označil přístup izraelského premiéra za "blouznění", "šílenství" a "děsivý". Hlavní úvodník levicového izraelského listu Haaretz označil Netanjahua za "izraelského agenta zkázy", který se "stal pro Izrael přítěží".Čtyřicetiletá Amit Soussanová, která byla zajata 7. října z kibucu Kfar Aza, řekla listu New York Times, že ji asi po dvou týdnech napadl muž, který ji hlídal, když se myla v koupelně. Podle Timesů se její výpověď shoduje s tím, co řekla dvěma lékařům a sociálnímu pracovníkovi krátce poté, co byla 30. listopadu propuštěna. Soussana uvedla, že se rozhodla promluvit nyní, aby zvýšila povědomí o těžkém osudu rukojmích, kteří jsou stále v Gaze. Nejméně tři propuštění rukojmí veřejně promluvili o případech sexuálního zneužívání svých spoluvězňů.