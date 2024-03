Venezuelský prezident Maduro si kvůli překážkám v prezidentské kampani vysloužil celosvětové odsouzení

29. 3. 2024

EU, Spojené státy a dokonce i levicové vlády z Brazílie a Kolumbie reagovaly negativně na obtíže, které opozici stály v cestě při registraci kandidátů pro volby 28. července, upozorňují Naiara Galarraga Gortázar a Juan Esteban Lewin. EU, Spojené státy a dokonce i levicové vlády z Brazílie a Kolumbie reagovaly negativně na obtíže, které opozici stály v cestě při registraci kandidátů pro volby 28. července,

To, že Spojené státy kritizují nebo sankcionují vládu Venezuely, je běžným jevem. Ale když se Evropská unie a hlavní levicové vlády Jižní Ameriky – Brazílie a Kolumbie – spojí v protestech téměř ve stejný den, je to důkaz, že administrativa Nicoláse Madura překročila další hranici. To se stalo v úterý poté, co chávistický režim vyloučil kandidaturu Coriny Yorisové, hlavního opozičního uskupení s plánem B pro prezidentské volby plánované na 28. červenec.

Po napjatém a vyčerpávajícím pondělí venezuelské úřady oznámily, že Yoris nebyla schopna dokončit proces kvůli selhání na webových stránkách volebního úřadu. Osmdesátiletou akademičku si vybrala koalice opozičních politických stran Jednotná platforma v reakci na kontroverzní diskvalifikaci opoziční lídryně Maríi Coriny Machadové. Skutečnost, že ani tento náhradní kandidát se nemohl zaregistrovat, svědčí o tom, jak se pouhá možnost kandidovat ve volbách stala pro venezuelskou opozici překážkovou dráhou. Mezinárodní reakce byla prakticky jednomyslná, což zmařilo nedávný diplomatický pokrok, kterého Madurova vláda dosáhla.

Ačkoli bylo Yorisové zabráněno v registraci, Jednotná platforma uvedla, že nakonec byla schopna "provizorně zaregistrovat" někoho jiného díky prodloužení udělenému vládou. Tímto třetím kandidátem je kariérní diplomat Edmundo González Urrutia, který by teoreticky mohl být nahrazen později, až se najde kandidát, na kterém se shodnou všichni členové koalice. Lhůta pro to je 20. dubna a mezitím tento malý ústupek také kupuje čas pro Madura po vlně globální kritiky.

V Brazílii vláda Luize Inácia Luly da Silvy v úterý vyjádřila znepokojení nad vetem kandidatury Yorisové. Ministerstvo zahraničních věcí uvedlo v nótě velmi odměřeným jazykem, že "kandidátovi Jednotné platformy, členovi opozice, který není zatížen soudními rozhodnutími, bylo zabráněno v registraci, což není slučitelné s barbadoskými dohodami", které položily základ pro volby. Tato kritika, první vznesená brazilskou vládou proti venezuelskému režimu v souvislosti s nadcházejícími volbami, přichází několik měsíců poté, co prezident Lula přivítal Madura v Brasílii ve snaze prolomit roky diplomatické izolace.

První výtka přišla z Evropské unie. V reakci na dotaz španělské tiskové agentury EFE její hlavní mluvčí pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Peter Stanos objasnil postoj EU. "Evropská unie je hluboce znepokojena a lituje neregulérního a neprůhledného procesu, který některým stranám zabránil v registraci jejich prezidentských kandidátů."

Brazílie až dosud dávala přednost zákulisnímu jednání a vedení volebního procesu s demokratickými zárukami. Sám Lula se vyhnul kritice diskvalifikace Machadové a zašel tak daleko, že řekl, že si musí přestat stěžovat a jmenovat náhradníka, což také udělala. Ale teď, když byla vetována i náhrada, dala Brazílie najevo svou nespokojenost. Brazilské prohlášení dodává, že úřady neposkytly žádné oficiální vysvětlení, proč zabránily Yorisové v registraci poté, co byla jmenována náhradnicí za diskvalifikovanou Maríu Corinu Machadovou, která drtivě vyhrála opoziční primárky. Prohlášení také poukazuje na to, že 11 opozičních kandidátů je stále ve hře a jako poklona chavismu nóta končí kritikou sankcí proti Venezuele.

Něco podobného se stalo v Kolumbii, kde ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo, že "znovu opakuje svůj absolutní respekt k suverenitě a autonomii venezuelského lidu", ale "vyjadřuje znepokojení nad nedávnými událostmi, které se odehrály u příležitosti registrace některých prezidentských kandidátů, zejména pokud jde o obtíže, kterým čelí většinová část opozice". Stejně jako Brazílie i orgány v Kolumbii zdůraznily význam dohod z Barbadosu.

Petrova administrativa byla velmi opatrná, pokud jde o vnitřní situaci ve Venezuele, s opatrností, která hraničí s rozporem: Petro vytrvale kritizoval diskvalifikaci úředníků a kandidátů v různých zemích, ale v případě Machada se neozval. Reakce Kolumbie tento týden vyvolala rychlou reakci venezuelského ministra zahraničí Yvána Gila na sociálních sítích. "Kolumbijské ministerstvo zahraničí učinilo chybný krok a dopustilo se hrubého vměšování do záležitostí, které se týkají pouze Venezuelanů."

Gil reagoval stejným způsobem na kritiku přicházející z jiných částí světa. "Evropská unie, ta samá, která podporovala frašku (samozvaného prozatímního prezidenta Juana) Guaidóa, ta, která nerespektovala naše instituce a porušila všechny principy mezinárodního práva tím, že následovala zahraniční politiku Washingtonu, se znovu propadá do bahna intervencionismu," řekl. Pokud jde o brazilské poznámky, Gil řekl, že "Bolívarovská republika Venezuela odmítá šedé a vměšující se prohlášení, které sepsali úředníci brazilského ministerstva zahraničí a které se zdá být nadiktováno americkým ministerstvem zahraničí."

Podobné postoje zaujaly i jinde v Latinské Americe země jako Peru, Kostarika a Ekvádor. Uruguayský ministr zahraničí Omar Paganini řekl, že Venezuela se konsoliduje jako "diktatura" a že volební proces v zemi "byl zcela pokřiven". Ještě pozoruhodnější je, že chilský levicový prezident Gabriel Boric ve čtvrtek odsoudil "svévolné zadržování politických představitelů venezuelské opozice" s odkazem na soudní opatření přijatá proti významným členům strany Machadové.

