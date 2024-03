Desetitisíce izraelských demonstrantů požadují Netanjahuův odchod z funkce

31. 3. 2024

čas čtení 5 minut



Demonstranti se připojují k rodinám rukojmích ve městech po celém Izraeli a slibují, že vytrvají, dokud nebude premiér sesazen



Desetitisíce lidí po celém Izraeli se o víkendu připojily k rodinám rukojmích, aby protestovaly proti vládě a požadovaly odvolání Benjamina Netanjahua, zatímco izraelský premiér se potýkal s jednou z nejvážnějších hrozeb, která dosud ohrozila jeho koalici.



Protestující v Tel Avivu, Jeruzalémě, Haifě, Be'er Ševě, Caesareji a dalších městech v sobotu - a na další demonstraci před Knesetem v Jeruzalémě v neděli - požadovali propuštění osob, které jsou po téměř šesti měsících stále drženy v zajetí v Gaze, a označili Netanjahua za "překážku dohody" a slíbili, že vytrvají, dokud neodejde od moci.





"Už 176 dní nezavírám oči před myšlenkami a strachem z toho, čím prochází můj syn a ostatní unesení," řekla Šira Albagová, matka jednoho z rukojmích, Liriho Albaga. "Lidé v Izraeli nezapomenou a neodpustí nikomu, kdo brání dohodě, která by nám je (rukojmí) přivedla zpět. Po 176 dnech, tedy 4 224 hodinách, výmluvy došly."



Netanjahu vstupuje do nejnebezpečnějšího týdne pro svou koalici od začátku války, protože v pondělí vyprší lhůta stanovená izraelským Nejvyšším soudem pro ukončení výjimky pro ultraortodoxní muže z odvodů do armády. Tato otázka rozděluje koalici mezi pravicové náboženské a sekulární strany, které chtějí, aby se branná povinnost rozdělila rovnoměrněji mezi židovské Izraelce.



Na tiskové konferenci v neděli večer, krátce poté, co bylo oznámeno, že má být uspán kvůli operaci kýly objevené při rutinní prohlídce, Netanjahu řekl, že Izrael bude pokračovat v ofenzivě proti Rafáhu, kde se podle odhadů ukrývá polovina obyvatel Gazy, a uvedl, že kombinace vojenského tlaku a pružnosti při jednáních přinese propuštění rukojmích.



Celonárodní protesty se rovněž časově shodovaly se zprávami egyptské televizní stanice Al-Kahera, známé svými vazbami na zpravodajské služby země, které naznačovaly, že v Káhiře mají být obnovena jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Jeden z představitelů Hamásu řekl agentuře France-Presse, že Hamás se ještě nerozhodl, zda vyšle delegaci.



Izraelský nálet v neděli zasáhl stanový tábor na nádvoří přeplněné nemocnice v centru Gazy, zabil dva Palestince a dalších 15 zranil, včetně novinářů pracujících poblíž. Ministerstvo zdravotnictví Gazy v neděli uvedlo, že od začátku války bylo zabito nejméně 32 782 Palestinců, včetně 77, jejichž těla byla do nemocnic přivezena za posledních 24 hodin.



Tisíce lidí se v neděli shromáždily před Knesetem v Jeruzalémě, aby protestovaly proti vládě a požadovaly Netanjahuovo odvolání z funkce premiéra. Yaacov Godo, jehož syn Tom byl 7. října zabit Hamásem, řekl: "Budu tady před Knesetem tábořit, dokud premiér neodstoupí."



Naama Lazimiová, poslankyně Knesetu za středolevicovou stranu práce, která se demonstrace zúčastnila, řekla, že lidé přišli protestovat, protože si uvědomují, že vláda selhává.



"Lidé v Izraeli byli po 7. říjnu v hlubokém smutku a bolesti, proto to trvalo tak dlouho, ale když pochopili, že není jiná možnost, že tato vláda nefunguje a poškozuje nás ekonomicky, diplomaticky, v naší bezpečnosti a v našich hodnotách [...], proto lidé vyšli do ulic," řekla.



"Je třeba věřit izraelskému lidu. Tato vláda odejde, ale lid Izraele je příčetný, je to dobrý lid a my to vyhrajeme."



Rodiny rukojmích vyzvaly ministry, včetně Netanjahuova politického rivala a ministra válečného kabinetu Bennyho Gantze, aby se spolu spojili v úsilí o odstranění Netanjahua z vlády, a obvinily premiéra, že záměrně sabotuje snahy o propuštění jejich příbuzných.



"Kdyby rodiny věděly, jak malá je mezera, kterou Netanjahu odmítá při jednáních s Hamásem překlenout, vybuchly by," řekl Amos Malka, bývalý šéf ředitelství vojenské rozvědky Izraelských obranných sil, který byl jedním z řečníků na sobotním shromáždění v Tel Avivu.



Policie při sobotních demonstracích použila k rozehnání protestujících vodní děla a zatkla 16 osob.



Při samostatném protestu se v neděli v jeruzalémské ultraortodoxní čtvrti Mea Shearim sešly desítky demonstrantů spojených s hnutím Bratři ve zbrani, tvořeným záložníky, kteří požadovali povolání ultraortodoxních mužů, známých také jako haredi, do IDF.



"Věřím, věřím, věřím, věřím v narukování do armády," skandovali protestující. Tento týden se očekávají protiprotesty ultraortodoxních mužů.



Kromě lhůty pro ukončení výjimky, kterou se Netanjahuova vláda snaží prodloužit, izraelský Nejvyšší soud také nařídil od pondělí ukončit státní dotace pro mnoho ultraortodoxních mužů, kteří místo služby v armádě studují Tóru v náboženských školách.



Rozhodnutí následovalo po řadě odkladů, které vláda učinila při předkládání návrhu soudu, jehož cílem bylo zvýšit odvody ultraortodoxních mužů do armády, kteří byli v minulosti od této povinnosti osvobozeni.



V době, kdy izraelské ozbrojené síly pokračují v téměř šestiměsíční válce v Gaze, v níž bylo zabito 500 vojáků, vyjádřili vládní i opoziční zákonodárci postoj, který klade zvýšené povinnosti vojenské služby spíše na komunitu haredi, než aby ukládal další povinnosti těm, kteří již slouží.





Pokud by ultraortodoxní strany opustily vládu, země by byla nucena jít do nových voleb, v nichž Netanjahu v průzkumech výrazně zaostává.







Podrobnosti v angličtině ZDE

