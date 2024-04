Charitativní organizace zastavily pomoc pro Gazu po vyvraždění sedmi humanitárních pracovníků Izraelem, což vyvolalo obrovské mezinárodní pobouření

3. 4. 2024

čas čtení 9 minut



Humanitární skupiny tvrdí, že nemohou bezpečně fungovat



V úterý zveřejnil izraelský deník Haaretz s odvoláním na zdroje z obrany otřesné podrobnosti o útoku. Podle zprávy izraelský dron vypálil postupně tři rakety na konvoj tří automobilů - všechny byly na střeše a bocích zřetelně označeny logem WCK - kvůli podezření, že s nimi cestuje ozbrojený bojovník.



Přestože podezřelý neopustil sklad se zbytkem skupiny, byla auta zasažena, když se vracela po předem schválené a s IDF koordinované trase.

Zabití humanitárních pracovníků v Gaze Izraelem vyvolalo celosvětové rozhořčení a dostalo se všude do hlavních zpráv. Úterní britské veřejnoprávní Channel 4 News například tomu věnovaly 23 z normálních 50 minut svého zpravodajství:







Humanitární katastrofa v Gaze se nyní ještě zhorší poté, co charitativní organizace oznámily, že pozastavují své operace na tomto území v důsledku útoku izraelského dronu, který opakovaně zaútočil na jasně identifikovaný konvoj mezinárodních humanitárních pracovníků a zabil sedm osob.

Útoky na tým organizace World Central Kitchen (WCK) vedly tuto charitativní organizaci - spolu s dalšími humanitárními organizacemi, jako je Anera, která pomáhá uprchlíkům na Blízkém východě, a americkou organizací Project Hope, která se zaměřuje na zdravotní péči - k tomu, že v úterý oznámila, že v zájmu ochrany svých zaměstnanců pozastavuje své operace v Gaze.



Anera toto rozhodnutí označila za "bezprecedentní krok" a uvedla, že zabíjení "spolu se ztrátou mnoha dalších humanitárních pracovníků a jejich rodin vedlo náš tým k závěru, že bezpečné poskytování pomoci již není možné".





"I když chápeme, že toto pozastavení bude mít vážné důsledky pro palestinské obyvatelstvo, stupňující se rizika spojená s poskytováním pomoci nám nedávají jinou možnost než zastavit operace, dokud naši pracovníci nezískají jistotu, že mohou svou práci vykonávat bez zbytečného rizika," uvádí se v prohlášení.



Hladomor je v severní polovině Gazy "předpokládaný a hrozící", uvedla minulý měsíc zpráva podporovaná OSN, a podle organizace Oxfam se od prosince počet lidí na palestinském území, kteří čelí "katastrofální míře" hladu, téměř zdvojnásobil. Podle ministerstva zdravotnictví na území, které ovládá palestinská militantní skupina Hamás, zemřelo na podvýživu nejméně 27 dětí.



Konvoj tří obrněných vozů patřící organizaci World Central Kitchen, která stála v čele nových snah o vytvoření námořního koridoru z Kypru pro dodávky zoufale potřebné pomoci tváří v tvář izraelskému bombardování a blokádě pozemních přechodů, byl v pondělí večer napaden izraelským útokem, když opouštěl sklad v Deir al-Balah, uvedla charitativní organizace. Zahynulo sedm lidí, včetně palestinských, britských, australských a polských státních příslušníků a jednoho dvojího občana USA a Kanady.



Byla také potvrzena smrt jednoho občana Spojeného království a ministerstvo zahraničí informovalo jeho nejbližší příbuzné. Totožnost dalších dvou britských obětí zatím nebyla potvrzena.



Lodě s pomocí organizované WCK dorazily do Gazy v pondělí se 400 tunami potravin a zásob - což je množství, které by vystačilo na 1 milion jídel - v zásilce financované Spojenými arabskými emiráty po úspěšném pilotním provozu minulý měsíc. Pracovníci však vyložili pouze 100 tun, než útok dronu přiměl charitativní organizaci nařídit, aby se lodě se zbývající pomocí vrátily na Kypr.



V úterý zveřejnil izraelský deník Haaretz s odvoláním na zdroje z obrany otřesné podrobnosti o útoku. Podle zprávy izraelský dron vypálil postupně tři rakety na konvoj tří obrněných automobilů - všechny byly na střeše a bocích zřetelně označeny logem WCK - kvůli podezření, že s nimi cestuje ozbrojený bojovník.



Přestože podezřelý neopustil sklad se zbytkem skupiny, byla auta zasažena, když se vracela po předem schválené a s IDF koordinované trase.



Dron Hermes 450 zasáhl jedno auto, což přimělo některé z cestujících opustit ho a přesednout do dalších dvou. Podle listu Haaretz charitativní tým oznámil IDF, že byl napaden, ale další raketa poté zasáhla druhé auto.



Cestující ve třetím voze se snažili pomoci zraněným, uvedl list. Podle geolokace úderů, bylo poslední auto zasaženo třetí raketou asi o kilometr jižněji.



Video, které získala agentura Reuters, ukazovalo velkou díru ve střeše vozidla WCK s pohonem všech kol a jeho spálený a roztrhaný interiér, stejně jako zdravotníky, kteří přenášeli těla do nemocnice a ukazovali pasy tří zabitých.



Izraelská armáda vyjádřila "upřímnou lítost" nad úmrtím a dodala, že probíhá vyšetřování. Izraelský ministr obrany Yoav Gallant v úterý večer uvedl, že Izrael otevře "společnou situační místnost" s mezinárodními skupinami, aby umožnil lepší koordinaci distribuce pomoci.



Od začátku války mezi Izraelem a Hamásem po útoku militantní skupiny na izraelské obce 7. října bylo v Gaze zabito více než 200 humanitárních pracovníků, uvedl v úterý Jamie McGoldrick, nejvyšší představitel OSN pro koordinaci humanitární pomoci v Gaze.



Dodal, že útok na WCK není "ojedinělým incidentem", a poukázal na to, že počet humanitárních pracovníků zabitých za posledních šest měsíců v Gaze je téměř třikrát vyšší než počet mrtvých zaznamenaný v jakémkoli jiném konfliktu za jeden rok.



Pondělní zabíjení vyvolalo mezinárodní pobouření, včetně výtek od některých nejbližších mezinárodních spojenců Izraele, jako jsou USA.



Bílý dům uvedl, že je útokem "pobouřen", ačkoli mluvčí pro národní bezpečnost John Kirby prohlásil, že neexistují žádné důkazy o tom, že by se Izrael na humanitární pracovníky zaměřil záměrně.



Antony Blinken, americký ministr zahraničí, o sedmi humanitárních pracovnících řekl: "Neměli bychom mít situaci, kdy lidé, kteří se prostě snaží pomoci svým bližním, jsou sami vystaveni vážnému nebezpečí."



Washington hovořil přímo s izraelskou vládou a "naléhal na rychlé, důkladné a nestranné vyšetřování, abychom přesně pochopili, co se stalo", řekl novinářům v Paříži.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nad zabitím vyjádřil lítost a označil incident za tragický a neúmyslný. "To se v době války stává. Důkladně se tím zabýváme, jsme v kontaktu s vládami [cizinců mezi oběťmi] a uděláme vše pro to, aby se to už neopakovalo," uvedl ve videoprohlášení.



Dostat pomoc tam, kde je jí v Gaze nejvíce zapotřebí, zejména do severní poloviny území, ztěžují poškozené silnice, nedostatek pohonných hmot, narušení veřejného pořádku a to, co humanitární organizace označují za zbytečné byrokratické překážky kladené Izraelem. Počet kamionů s humanitární pomocí, které na území v posledních šesti měsících vjížděly po zemi, byl mnohem nižší než 500 kamionů denně, které na území vjížděly před konfliktem.



Izrael zakázal hlavní agentuře OSN v Gaze Unrwa dodávat pomoc na sever země poté, co prohlásil, že několik jejích zaměstnanců se podílelo na útoku Hamásu, který válku vyvolal. Jiné humanitární skupiny tvrdí, že vysílání konvojů nákladních aut na sever je příliš nebezpečné, protože armáda nezajistila bezpečný průjezd.



V únoru zahynulo více než 100 lidí, když izraelské síly zahájily palbu na místo distribuce pomoci ve městě Gaza. Izraelská armáda uvedla, že většina z nich zemřela v tlačenici, ale palestinští představitelé a svědci to popřeli a uvedli, že většina osob převezených do nemocnice měla střelná zranění.



"V Gaze není žádné bezpečné místo, ať už jste Palestinec, Brit nebo jiné národnosti... Každý den musí náš tým v Gaze riskovat své životy, aby poskytl životně důležitou pomoc těm, kteří ji potřebují. Gaza je v současné době jedním z nejnebezpečnějších míst na světě, kde lze pracovat jako humanitární pracovník," uvádí se v prohlášení britské charitativní organizace Medical Aid for Palestinians.



Podle místního ministerstva zdravotnictví zahynulo při izraelských úderech za poslední den celkem 71 lidí.



Podle izraelských údajů bylo 7. října zabito přibližně 1 200 Izraelců a dalších 250 bylo vzato jako rukojmí. Při následné izraelské ofenzívě bylo zabito více než 32 000 Palestinců.





Přestože bylo koncem listopadu v rámci týdenního příměří propuštěno 100 Izraelců výměnou za 240 palestinských žen a dětí držených v izraelských věznicích, jednání, jejichž cílem bylo druhé, delší příměří a propuštění zbývajících rukojmích, od té doby opakovaně ztroskotala.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0