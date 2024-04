Ruská agresivní xenofobie může vyhřeznout přes noc

3. 4. 2024

čas čtení 1 minuta

Po teroristickém útoku na halu Crocus se xenofobní rétorika v ruských médiích vyšplhala do nových výšin. Zatím to však nevedlo k radikálnímu nárůstu počtu fyzických útoků na migrující pracovníky a příslušníky neruských národností, říká Alexandr Kim. Po teroristickém útoku na halu Crocus se xenofobní rétorika v ruských médiích vyšplhala do nových výšin. Zatím to však nevedlo k radikálnímu nárůstu počtu fyzických útoků na migrující pracovníky a příslušníky neruských národností,

Zdá se, že útoky, ke kterým došlo, nejsou organizovány úřady, říká odborník na lidská práva, který se specializuje na boj proti xenofobii. Ale to ještě neznamená, že se jimi zítra nestanou.

V Rusku v současné době už ve skutečnosti existuje režim apartheidu a k jeho formalizaci by orgány potřebovaly jen velmi málo času, pokud by se rozhodly, že takový režim potřebují. To by mohlo vést k vyhoštění migrujících pracovníků ze Střední Asie a novým represím proti jiným menšinám.

V posledních letech a zejména od začátku rozšířené invaze Vladimira Putina na Ukrajinu v roce 2022 došlo k vážnému nárůstu nacionalistických a rasistických postojů mezi Rusy, říká aktivista. A tento trend bude vzhledem k tomu, že je v souladu s obecným směřováním ruské politiky, sílit.

Jediný způsob, jak mohou migranti ze Střední Asie chránit sami sebe je nepřicházet ani nezůstávat v Rusku. Je to prostě příliš nebezpečné.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0