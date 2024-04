Gaza: Izraelská armáda propouští dva vysoké důstojníky kvůli zabití humanitárních pracovníků a říká, že údery byly "tragédií".

5. 4. 2024

Další tři lidé byli rovněž pokáráni za účast na úderech bezpilotních letounů v Gaze, při nichž zahynulo sedm humanitárních pracovníků. IDF tvrdí, že "špatně nakládali s důležitými informacemi"



- Orgán OSN pro práva přijal rezoluci, aby byl Izrael pohnán k odpovědnosti za možné válečné zločiny v Gaze



- Izraelská armáda propustila dva vysoké důstojníky kvůli zabití humanitárních pracovníků a tvrdí, že údery byly "tragédií"



Izraelská armáda v pátek oznámila, že propustila dva důstojníky a třem dalším udělila důtku za jejich roli při úderech bezpilotních letounů v Gaze, při nichž zahynulo sedm humanitárních pracovníků na misi s potravinami, a uvedla, že špatně nakládali s důležitými informacemi a porušili armádní pravidla nasazení.



Závěry vyšetřování pondělního zabíjení, které provedl jeden generál ve výslužbě, znamenaly trapné přiznání Izraele, který čelí rostoucím obviněním ze strany klíčových spojenců, včetně USA, že nedělá dost pro ochranu civilistů v Gaze.



Zjištění pravděpodobně obnoví skepsi vůči rozhodování izraelské armády. Palestinci, humanitární skupiny a organizace na ochranu lidských práv opakovaně obviňují izraelské síly z bezohledného ostřelování civilistů v průběhu celého konfliktu - což Izrael odmítá.



"Je to tragédie," řekl novinářům mluvčí armády, kontradmirál Daniel Hagari. "Je to vážná událost, za kterou neseme odpovědnost, neměla se stát a my zajistíme, aby se už neopakovala."



Nebylo jasné, zda tresty a omluva uklidní mezinárodní rozhořčení nad smrtí pracovníků World Central Kitchen nebo zda ujistí mezinárodní humanitární skupiny, že je bezpečné obnovit operace v Gaze, kde je téměř třetina obyvatelstva na pokraji hladu.



Podle pravidel izraelské armády, která uvedli její mluvčí, musí být cíle vizuálně identifikovány jako hrozba z více důvodů, než mohou být zasaženy. Vyšetřování však ukázalo, že plukovník schválil sérii smrtících úderů dronů na konvoj na základě pozorování jednoho majora - ze zrnitých záběrů z dronové kamery - že někdo v konvoji je ozbrojen. Tento postřeh se ukázal jako nepravdivý, uvedli vojenští představitelé.



Armáda uvedla, že plukovník a major byli propuštěni, zatímco tři další důstojníci byli pokáráni. Uvedla, že výsledky vyšetřování byly předány generálnímu advokátovi armády, který rozhodne, zda by důstojníci nebo kdokoli jiný, kdo se na zabíjení podílel, měl být dále potrestán nebo stíhán.



- USA se zabývají zprávou, že Izrael používá umělou inteligenci k identifikaci cílů bombardování v Gaze





Spojené státy prověřují zprávu médií, že izraelská armáda používala umělou inteligenci k identifikaci cílů bombardování v Gaze, řekl ve čtvrtek v rozhovoru pro CNN mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby.





"Nikdy nedovolíme špionážní činnost, která je prováděna uvnitř hranic naší země proti národní jednotě a solidaritě našeho lidu. Budeme je pronásledovat," řekl.





- Náměstek polského ministra zahraničí v pátek uvedl, že izraelský velvyslanec v Polsku se omluvil poté, co izraelský letecký útok tento týden zabil polského humanitárního pracovníka v Gaze.











Podrobnosti v angličtině ZDE

Izraelská armáda využívá systém umělé inteligence Lavender, který podle zpravodajských zdrojů zapojených do války v jedné fázi identifikoval 37 000 potenciálních cílů na základě jejich zjevných vazeb na Hamás.Zpravodajské zdroje sdělily, že izraelští vojenští představitelé umožnili zabíjení velkého počtu palestinských civilistů, zejména v prvních týdnech a měsících konfliktu.Zpráva byla ve středu rovněž zveřejněna v časopise +972 Magazine a Local CallIDF ve čtvrtečních prohlášeních pro média popřely, že by umělá inteligence byla využívána k identifikaci podezřelých extremistů a cílů.Blinken uvedl, že otevření dalších hraničních přechodů, pokud bude plně realizováno, má potenciál prudce zvýšit pomoc Palestincům, kteří se ocitli uprostřed bojů mezi Izraelem a Hamásem. USA však podle něj chtějí vidět také hmatatelné kroky k posílení ochrany civilistů a humanitárních pracovníků.Kromě toho vyzval k "nezávislému, důkladnému a plně zveřejněnému vyšetřování" nedávného zabití humanitárních pracovníků. Sedm zaměstnanců charitativní organizace World Central Kitchen, včetně šesti mezinárodních dobrovolníků, bylo zabito při několikanásobném izraelském leteckém útoku na jejich konvoj se třemi vozy v Gaze v pondělí pozdě večer."Vítáme tyto kroky, které Izrael oznámil," řekl Blinken. "Je to pozitivní vývoj, ale skutečným testem jsou výsledky a ty chceme vidět v následujících dnech a týdnech."Současně uvedl, že USA chtějí vidět "lepší systém pro koordinaci", aby bylo možné bezpečně doručovat a distribuovat pomoc uvnitř Gazy."Všechny tyto věci jsou zásadní a je třeba to skutečně měřit výsledky," řekl Blinken novinářům ve městě Leuven u Bruselu, kde se setkal s americkými a evropskými představiteli obchodu a služeb.Organizace World Central Kitchen (WCK) v pátek uvedla, že IDF nasadily smrtící sílu bez ohledu na vlastní protokoly, řetězec velení a pravidla nasazení, a vyzvala k vytvoření nezávislé komise, která by vyšetřila zabití 7 humanitárních pracovníků."Bez systémové změny dojde k dalším selháním armády, dalším omluvám a dalším truchlícím rodinám," uvedla WCK a označila disciplinární opatření proti zúčastněným osobám a přijetí odpovědnosti ze strany IDF za "důležitý krok vpřed"."Požadujeme vytvoření nezávislé komise, která by vyšetřila zabití našich kolegů z WCK. IDF nemůže věrohodně vyšetřit své vlastní selhání v Gaze."WCK uvedla, že IDF uznala, že týmy její organizace postupovaly v souladu s řádnými komunikačními postupy, a uvedla, že videozáznamy IDF "neprokazují žádný důvod ke střelbě na konvoj našich pracovníků, který nepřevážel žádné zbraně a nepředstavoval žádnou hrozbu".Vyšetřování pondělního zabití ukázalo, že policisté si nepřečetli zprávy upozorňující vojáky, že od skladu, kde se rozdávala pomoc, budou pracovníky charity odvážet auta, nikoliv nákladní vozy s pomocí. V důsledku toho byla auta, která byla terčem útoku, nesprávně identifikována jako auta přepravující bojovníky.Armáda také vinila majora, který určil cíl úderu, a plukovníka, který úder schválil, že jednali na základě nedostatečných informací. Armáda uvedla, že rozkaz byl vydán poté, co byl jeden z cestujících v autě identifikován jako ozbrojenec.Mezi humanitárními pracovníky byli tři britští občané, polský občan, Australan a Kanaďan s dvojím americkým občanstvím. Jejich palestinský řidič byl rovněž zabit.Zakladatel WCK José Andrés řekl:"Nestačí se jen snažit zabránit dalším humanitárním obětem, jejichž počet se nyní blíží dvěma stům. Je třeba chránit všechny civilisty a všem nevinným lidem v Gaze zajistit potravu a bezpečí. A všichni rukojmí musí být propuštěni."Armáda uvedla, že rozkaz byl vydán poté, co byl jeden z cestujících v autě identifikován jako ozbrojenec. Uvedla, že vojáci pojali podezření, protože ozbrojenec byl spatřen na střeše jednoho z dodávkových vozů na cestě do skladu. Armáda ukázala novinářům záběry, na nichž ozbrojenec střílí ze zbraně, když jede na střeše jednoho z nákladních aut.Poté, co byla pomoc vyložena ve skladu, se jeden z důstojníků domníval, že v jednom z vozů zahlédl střelce. Ukázalo se, že spolujezdec neměl u sebe zbraň - armáda uvedla, že je možné, že nesl pouze tašku.Armáda uvedla, že zpočátku zasáhla jedno auto. Když se lidé rozutekli do druhého auta, zasáhla i toto vozidlo. Totéž se stalo, když se přeživší vyškrábali do třetího auta. Armádní představitelé tvrdili, že operátoři dronu nemohli vidět, že auta jsou označena nápisem "World Central Kitchen", protože byla noc.Armáda nedokázala přesně říci, kde se komunikace o plánech konvoje přerušila.Armáda odmítla odpovědět na otázky, zda během války - v níž Palestinci, humanitární pracovníci a mezinárodní skupiny na ochranu práv opakovaně obviňují armádu z bezohledného zasahování civilistů - došlo k podobným porušením pravidel nasazení.Vyšetřování vedl Yoav Har-Even, generál ve výslužbě.Sedm zabitých rozdávalo potraviny, které byly do Gazy přivezeny nově zřízeným námořním koridorem. World Central Kitchen uvedla, že koordinovala svůj pohyb s armádou a že vozidla byla označena logem organizace."Byl to přímý útok na jasně označená vozidla, o jejichž pohybu izraelská armáda věděla", řekl ve středu Andrés."Řekněme si to zcela jasně. Je to tragické, ale není to anomálie," řekl ve čtvrtek Scott Paul z humanitární skupiny Oxfam na briefingu s dalšími humanitárními organizacemi ještě před zveřejněním výsledků izraelského vyšetřování.uvedl v pátek ministr vnitra Ali Yerlikaya.Od ledna turecké úřady zadržely nebo zatkly a obvinily desítky osob podezřelých z napojení na izraelskou zpravodajskou službu Mossad, píše agentura Reuters. Minulý měsíc bylo obviněno šest osob.Turečtí a izraelští představitelé si od října, kdy začala válka Izraele s palestinskou militantní skupinou Hamás, vyměňují veřejné útoky. Turecko varovalo Izrael před "vážnými důsledky", pokud se pokusí pronásledovat členy Hamásu žijící mimo palestinská území, včetně Turecka.V příspěvku na Twitteru Yerlikaya uvedl, že policie zadržela osm lidí, kteří pravděpodobně shromažďovali a prodávali Mosadu informace o cílových osobách a společnostech v Turecku. Dva z nich byli zatčeni a šest bylo podmínečně propuštěno, dodal.Turecký bezpečnostní představitel uvedl, že razie provedené v Istanbulu byly zaměřeny na tureckého soukromého detektiva a jeho manželku, kteří měli být v letech 2011-2020 zapojeni do činnosti Mosadu.Úředník uvedl, že detektiv se dříve setkával se členy Mossadu v Rakousku, Švýcarsku a Německu a používal soukromé komunikační kanály, aby s nimi udržoval kontakt.Detektiv z toho "měl značné příjmy" a vytvořil síť devíti lidí, uvedl úředník. Členové této sítě se přiznali a detektiv a jeho manželka byli zatčeni, dodal.Izrael se k tomu bezprostředně nevyjádřil.Izraelský velvyslanec Yacov Livne nebude z Polska vyhoštěn, uvedl náměstek polského ministra zahraničí Andrzej Szejna.Schválil také rozšířený přísun pomoci z Jordánska přes přechod Kerem Šalom.Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvítal kroky oznámené Izraelem ohledně humanitární pomoci Gaze, ale řekl, že "skutečným testem jsou výsledky".Tyto údaje nebylo možné nezávisle ověřit.Osmadvacet zemí hlasovalo pro rezoluci, třináct se zdrželo hlasování a šest hlasovalo proti.Lord Carnwath se připojil k lady Haleové, která byla předsedkyní nejvyššího britského soudu, a lordům Sumptionovi a Wilsonovi a vyzval ministry, aby jednali a zabránili "pravděpodobnému riziku" genocidy v Gaze.Identifikovala odpaly "přecházející z Libanonu směrem k oblastem Betzet a Šlomi v severním Izraeli" a zasáhla zdroje palby, uvedla. Stejně tak "stíhací letouny IDF zasáhly teroristickou infrastrukturu v oblastech Jarouna, Ajnaty a Maroun El Ras".elů.V rozhovoru s moderátorem konzervativního rádia Hughem Hewittem Trump uvedl, že Izrael "absolutně prohrává PR válku", a vyzval k rychlému řešení krveprolití. "Vraťme se k míru a přestaňme zabíjet lidi."lužby. Příznivci obou stran sporu hrozí, že pokud nedosáhnou svého, vystoupí z Netanjahuovy válečné národní koalice.Alicia Kearnsová v rozhovoru pro pořad BBC Radio 4 Today uvedla, že vláda musí pozastavit prodej zbraní Izraeli, a prohlásila, že ministři již netvrdí, že Izrael dodržuje mezinárodní humanitární právo, ale pouze to, že má na to kapacitu."Domnívám se, že nemáme jinou možnost než pozastavit prodej zbraní, a je důležité, aby veřejnost pochopila, že se nejedná o politické rozhodnutí, jak to někteří lidé chtějí prezentovat," řekla.Izrael a Íránem podporovaná libanonská ozbrojená skupina Hizballáh si od vypuknutí války v Gaze vyměňují palbu přes severní hranici Izraele, přičemž Hizballáh odpaluje rakety a Izrael podniká letecké údery a dělostřelecké granáty.Izraelské údery spálily desítky tisíc olivovníků a zapálily zemědělskou půdu na jihu Libanonu, čímž poškodily pastevce a zemědělce, kteří již tak trpí hlubokou hospodářskou krizí, kvůli níž je pro Libanon ještě důležitější vyrábět si vlastní potraviny."Osm set hektarů bylo zcela zničeno, 340 000 kusů hospodářských zvířat uhynulo a asi 75 % zemědělců přišlo o poslední zdroj příjmů," citovala Mikatiho libanonská Národní tisková agentura."Tento problém se rozšíří i do dalších let."Ministr zemědělství Abbás Hadždž Hasan minulý měsíc bil na poplach a uvedl, že izraelské údery brání zemědělcům ve vesnicích a městech v blízkosti hranic v přístupu na jejich pole, což ovlivňuje až 30 % libanonské zemědělské produkce.