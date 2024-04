Americké sankce brání Rusku opravit bombardované rafinerie

5. 4. 2024

Ukrajinská strategie útočit na ruské rafinerie přináší ovoce. Ozbrojené síly Ukrajiny nejenže dokázaly vyřadit 14 % kapacity rafinérií ropy, ale také vytvořily dlouhodobější problémy. Všech 40 velkých továren má západní vybavení: Není snadné, není-li nemožné, opravit nebo nahradit je pod sankcemi. Ukrajinská strategie útočit na ruské rafinerie přináší ovoce. Ozbrojené síly Ukrajiny nejenže dokázaly vyřadit 14 % kapacity rafinérií ropy, ale také vytvořily dlouhodobější problémy. Všech 40 velkých továren má západní vybavení: Není snadné, není-li nemožné, opravit nebo nahradit je pod sankcemi.

Útoky ukrajinských dronů, které letos poškodily více než tucet rafinérií, způsobily problémy ruskému rafinérskému sektoru, uvedlo agentuře Reuters nejméně 10 jeho zástupců. Podle nich má každá rafinerie západní zařízení, které prodávala a instalovala americká UOP (dceřiná společnost Honeywell International) a švýcarská ABB. Jejich specialisté se také zabývali jeho údržbou. Obě společnosti přestaly v Rusku působit poté, co Vladimir Putin v únoru 2022 rozpoutal válku proti Ukrajině.

Jako příklad problémů, které se objevily, uvedlo pět zdrojů, které agentuře Reuters sdělily poruchu zařízení v rafinérii Nižnij Novgorod (NORSI) společnosti Lukoil v lednu tohoto roku. Celkem v prosinci až lednu došlo k haváriím ve čtvrté největší rafinérii v Rusku NORSI na třech blocích, a proto v prvních deseti lednových dnech rafinerie vyrobila pouze 60 000 tun motorového benzinu, což je asi 44 % produktivity stávajících benzinových procesů. Zatímco do druhé poloviny ledna bylo částečně možné obnovit provoz obou zařízení, první jednotka katalytického krakování (KK-1) stále nefunguje a podle zdrojů agentury Reuters není známo, kdy bude možné ji opravit. To mohou udělat pouze specialisté UOP. Inženýři Lukoilu se snažili najít náhradní díly, které by nahradily ty rozbité, ale nepodařilo se jim to, uvedla osoba blízká ruské společnosti. KK-1 umožňuje vyrábět asi 25 % veškerého motorového benzinu, tedy asi 1,2 milionu tun ročně, v NORSI.

Problém se jen zhoršil, když na NORSI v únoru zaútočily ukrajinské drony, kterým se podařilo poškodit další vybavení, uvedly zdroje agentury Reuters. Společnost Honeywell uvedla, že od února 2022 neposkytla žádné produkty ani služby společnosti NORSI ani rafinérii Slavjansk ECO, která začala hořet v důsledku útoku dronu 18. března. Kromě toho se Honeywell "snaží ze všech sil zabránit tomu, aby se jeho produkty dostaly do Ruska prostřednictvím třetích stran".

V důsledku útoků dronů v prvním čtvrtletí bylo podle výpočtů agentury Reuters vyřazeno asi 14 % kapacity rafinérií ropy.

Ukrajina nejprve útočila na sklady ropy – například loni v létě drony zasáhly zařízení v Bělgorodu a Voroněži. Nyní se však záměrně zaměřila na rafinérie, protože západní zařízení, která jsou na nich instalována, bude nyní pro Rusko obtížné nahradit, řekl Noah Silvia, analytik Royal United Services Institute (RUSI).

"Vidíme, že Ukrajina změnila taktiku a nyní se snaží připravit ruskou válečnou mašinérii o příjmy," uvedla Helima Croftová, ředitelka globální komoditní strategie v RBC Capital Markets (citovaná CNN). "Mezitím vývoz energetických zdrojů, ropy, plynu, rafinovaných produktů je to, co poskytuje příjmy ruské ekonomice a umožňuje jí pokračovat ve vedení války."

Podle dvou zdrojů agentury Reuters požádal Lukoil dvě čínské společnosti, aby opravily KK-1 v NORSI. "Čína má správnou technologii," řekl jeden z nich. "Velmi často to ale bude znamenat nákladnou výměnu celé továrny namísto normálních, levných a pravidelných oprav."

Náklady na bezpilotní letouny jsou desetkrát, ne-li stokrát nižší než náklady na opravu škod, což je v opotřebovávací válce důležité, napsal v březnu Sergej Vakulenko, expert na ruskou energii a hostující spolupracovník Carnegieho berlínského centra pro ruská a eurasijská studia:

"Pokud bude kapacita toku dronů pokračovat, ruská protivzdušná obrana nezvýší svou účinnost a nenajdou se jiné prostředky obrany, Ukrajina bude schopna snížit produkci v ruských rafinériích rychleji, než ji ruské ropné společnosti budou schopny obnovit."

Podrobnosti v angličtině: ZDE

