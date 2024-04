Kdo zastaví izraelské a americké génocidaires?

4. 4. 2024 / Daniel Veselý

Spojené státy svým cynickým postojem k závazné rezoluci Rady bezpečnosti OSN požadující okamžité příměří a bezpodmínečné propuštění izraelských rukojmích opět zcela bezostyšně demonstrují své pohrdání mezinárodními regulemi a zvyklostmi, jimiž se samy zaklínají. Je zcela zjevné, že Washington navzdory svým četným urgencím a výtkám na adresu ze řetězu utrženého Benjamina Netanjahua je aktivním a spolehlivým účastníkem izraelského genocidního řádění v Gaze, aniž by se snažil izraelskou vyhlazovací kampaň jakkoli narušit. Přitom Spojené státy jsou jedinou zemí na světě, jež by mohla genocidu v Gaze okamžitě ukončit, jak koneckonců dokládá Reaganova telefonická intervence, jež v roce 1982 zastavila Beginovu brutální invazi do Libanonu. Nenechme se tedy zmást krokodýlími slzami šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena, neboť slova se pouze mluví do větru, zatímco snadno ověřitelná fakta jsou neúprosná.

Prakticky v tutéž dobu Bidenova vláda schválila další transfer smrtícího vojenského arzenálu do Izraele: 1800 bomb vážících 900 kilogramů a 500 bomb vážících 227 kilogramů. K čemu asi Izrael potřebuje tuto těžkou munici? Že by k plošné destrukci Rafáhu rozkládajícího se na ploše pouhých 64 kilometrů čtverečních, kde se v současnosti tísní 1,5 milionu zoufalých Gazanů?

Bílý dům v těchto dnech rovněž autorizoval transfer 25 stíhacích letounů F-35 za 2,5 miliardy dolarů. Nadto Bidenův kabinet nyní zvažuje realizaci dalšího vojenského balíčku pro Izrael, zahrnujícího desítky letounů F-15, a to v hodnotě 18 miliard dolarů. Bidenova vláda od 7. října loňského roku taktéž Izraeli poslala více než stovku “menších” vojenských zásilek (tedy jednu zásilku každých 36 hodin), přičemž fikaně obešla Kongres, aby jejich realizaci nemusel schvalovat. To vše nad rámec tradiční dlouhodobé vojenské podpory Tel Avivu dosahující ročně 3,8 miliard dolarů. Podle americké vlády Izrael může i nadále získávat klíčovou vojenskou pomoc od USA, jelikož od Netanjahuova režimu obdržela písemné záruky, že je bude používat v souladu s mezinárodním právem (sic)!

Washington vedle transferů menších i objemných vojenských zásilek poskytuje Tel Avivu nutné diplomatické mimikry, a to proti vůli notně frustrovaného mezinárodního společenství. Máme tedy pochybnou čest se dvěma darebáckými státy, které před zraky celého světa v přímém přenosu provádějí genocidu Palestinců v Gaze a okázale nám ukazují vztyčený prostředníček. Izrael s posvěcením USA v Gaze prakticky zničil veškeré podmínky k udržitelnému životu, spáchal a nadále páchá stěží stravitelná zvěrstva, záměrně útočí na humanitární pracovníky, aby zbývající humanitární organizace operující v Gaze zastrašil a odtamtud vypudil.

Za této situace vůbec nepochybuji o tom, že počet Izraelem zabitých Gazanů, který podle oficiálních údajů nyní dosahuje téměř 33 tisíc, je drasticky podhodnocený. Prestižní lékařský časopis Lancet na začátku prosince minulého roku zveřejnil studii, podle níž jsou údaje gazanského ministerstva zdravotnictví o obětech izraelského vraždění věrohodné. Nicméně podle výzkumníků vykazování úmrtnosti zkolabovalo v důsledku izraelských úderů už 10. listopadu, takže spousta zabitých není zahrnuta do oficiálních tabulek. Podle konzervativních dat se pohřešuje více než 8 tisíc Gazanů, jejichž těla jsou pravděpodobně pohřbená pod troskami vybombardovaných domů. Jedná se též o hrubě podhodnocené údaje, jelikož od listopadu nebyly aktualizovány, jak se dočítáme na stránkách deníku New York Times. Různé epidemiologické studie uvádějí, že je k oficiálnímu počtu Izraelem usmrcených Gazanů zapotřebí připočíst desítky tisíc dalších obětí, jež zabíjí hladovění a různá onemocnění. Pokud bude Izrael i nadále pokračovat ve svých vyhlazovacích operacích a drakonické blokádě Pásma, může v tomto roce zahynout téměř čtvrtina populace Gazy! Budeme-li vycházet ze závěrů výzkumnice Devi Sridhar publikovaných na konci prosince loňského roku v Guardianu, zjistíme, že v Gaze během prvních tří měsíců tohoto roku mohlo v důsledku izraelského tažení a blokády zemřít zhruba 120 000 lidí, převážně na snadno léčitelné choroby.

A aby toho nebylo málo, Netanjahuův fašistický gang povzbuzený bezpodmínečnou americkou podporou zvažuje vypracování PR kampaně mající za cíl připravit izraelské obyvatelstvo na válku proti libanonskému Hizballáhu. Každý, kdo zná pohnutou historii izraelsko-libanonských vztahů, moc dobře ví, že otevření “severní fronty” by znamenalo masivní destrukci Bejrútu a dalších libanonských měst, nehledě na skutečnost, že Hizballáh na rozdíl do Hamásu disponuje skutečně robustní bojovou silou. Izrael tento týden raketami zaútočil na íránský konzulát v Sýrii, kde usmrtil několik íránských vojenských představitelů, což lze chápat jako pokus o vyvolání plnohodnotného konfliktu s jeho regionálním arcinepřítelem, do nějž by se chtě nechtě musel zapojit i Bidenův Bílý dům. Zdá se ale, že Teherán nemá na vojenské konfrontaci s Izraelem a USA žádný zájem, vždyť před časem zastavil útoky proíránských milic v Iráku na americké cíle v regionu prakticky ihned poté, co došlo k usmrcení tří amerických vojáků v Jordánsku.

Jak už bylo řečeno výše: Máme co do činění se dvěma darebáckými státy páchajícími v Gaze “on-line genocidu”, přičemž genocidní stanoviska nezastávají jen přední izraelští činitelé, ale i někteří američtí kongresmani. Otázkou tedy zůstává: kdo zastaví izraelské a americké génocidaires, když se systém mezinárodních vztahů vůčihledně podobá nehostinné a nadmíru kruté džungli, kde neexistuje žádná vyšší moc, jež by zastavila barbarské masakry nevinných lidí? Odpověď je na každém na nás.

