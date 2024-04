Závěry izraelského vyšetřování vražd humanitárních pracovníků nejsou dostatečně věrohodné

5. 4. 2024

WCK znovu vyzývá k nezávislému vyšetřování

Organizace World Central Kitchen odmítla jako nedůvěryhodné závěry izraelského vyšetřování vedeného bývalým generálem, které se týkalo koordinované série izraelských úderů bezpilotními letouny na vozidla charity v Gaze, při nichž tento týden zahynulo sedm humanitárních pracovníků.



WCK znovu vyzvala k úplnému a nezávislému vyšetřování.

V souvislosti s rostoucím mezinárodním tlakem na Izrael britský ministr zahraničí David Cameron prohlásil, že závěry izraelského vyšetřování - které podle něj Spojené království pečlivě přezkoumává - ukazují, že je nutná "zásadní reforma".

Narychlo ukončené vyšetřování, které vedlo k propuštění dvou středně postavených důstojníků a pokárání jednoho generála, nastínilo katalog pochybení izraelských sil při incidentu, který posílil celosvětovou kritiku izraelského vedení války, v níž bylo za šest měsíců zabito 33 000 Palestinců.



Zakladatel WCK, slavný šéfkuchař José Andrés, zprávu Izraele přijal jako první krok, ale dodal: "IDF nemohou věrohodně vyšetřit své vlastní selhání v Gaze. Nestačí se jen snažit zabránit dalším humanitárním úmrtím, která se nyní přiblížila téměř dvěma stovkám. Všichni civilisté musí být chráněni a všichni nevinní lidé v Gaze musí být nasyceni a v bezpečí. A všichni rukojmí musí být propuštěni."



Výkonná ředitelka charity Erin Goreová uvedla: "Jejich omluvy za nehorázné zabití našich kolegů jsou jen slabou útěchou. Je to studená útěcha pro rodiny obětí a celosvětovou rodinu WCK. Izrael musí přijmout konkrétní kroky k zajištění bezpečnosti humanitárních pracovníků. Naše operace zůstávají pozastaveny."



K výrokům WCK se připojil i generální tajemník OSN António Guterres, který uvedl, že náprava nedostatků v izraelských vojenských postupech vyžaduje "nezávislé vyšetřování" a smysluplné a měřitelné změny na místě.



Guterres uvedl, že během izraelské kampaně bylo zabito 196 humanitárních pracovníků: "Chceme vědět proč."



Oznámení o trestech a omluva neuklidnily mezinárodní rozhořčení nad smrtí pracovníků WCK ani neuklidnily mezinárodní humanitární skupiny, že je bezpečné obnovit operace v Gaze, kde je téměř třetina obyvatelstva na pokraji hladu.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že USA přezkoumávají zjištění a budou se velmi pečlivě zabývat tím, jaká konkrétní opatření Izrael přijímá, aby snížil škody na civilním obyvatelstvu.



"Je velmi důležité, že Izrael za tento incident přebírá plnou odpovědnost. Je také důležité, že podle všeho podniká kroky k tomu, aby odpovědné osoby pohnal k odpovědnosti," řekl v Bruselu. "Ještě důležitější je, že jsou podnikány kroky do budoucna, aby se něco takového už nikdy nemohlo opakovat."



Rychle ukončené vyšetřování nedokázalo vyřešit klíčové otázky, včetně toho, proč vojáci odpovědné brigády Nahal nevěděli, že v oblasti operují humanitární vozidla s povolením IDF, a proč velitelé zahájili útok, který byl podle IDF hrubým porušením operačních pravidel.



Tato zjištění pravděpodobně obnoví skepsi vůči rozhodování armády. Palestinci, humanitární skupiny a organizace na ochranu lidských práv opakovaně obviňují izraelské síly z bezohledné střelby na civilisty v průběhu celého konfliktu, což Izrael odmítá.



Mezi těmi, kdo zpochybňovali, zda je zpráva dostatečně důkladná, je i Charlie Herbert, britský generál ve výslužbě, který je ostrým kritikem izraelských operací během současného konfliktu.



"Dva docela nízce postavení důstojníci propuštěni," napsal Herbert na Twitteru. "Pravděpodobně za velmi špatný úsudek s tragickými následky. Skutečným problémem jsou však institucionální pravidla nasazení IDF a nerespektování 'vedlejších škod'. To je důvodem obrovských civilních obětí od října."



Scott Paul z organizace Oxfam to řekl na čtvrtečním brífinku s dalšími humanitárními organizacemi ještě před zveřejněním výsledků izraelského vyšetřování: "Řekněme si to zcela jasně. Je to tragické, ale není to anomálie. Zabíjení humanitárních pracovníků v Gaze má systémový charakter."





IDF nedokázala přesně říci, kde došlo k přerušení komunikace o plánech konvoje, a odmítla odpovědět na otázky, zda k podobnému porušení pravidel nasazení docházelo i dříve během války.







