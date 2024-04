Čína odmítá stavět automobilky v Rusku

5. 4. 2024

čas čtení 2 minuty

Čína nemá zájem stavět automobilky v Rusku, raději do země vyváží auta, která sama vyrábí. Oznámil to ve středu prezident AvtoVAZu Maxim Sokolov. Čína nemá zájem stavět automobilky v Rusku, raději do země vyváží auta, která sama vyrábí. Oznámil to ve středu prezident AvtoVAZu Maxim Sokolov.

Čínské značky podle něj provádějí "agresivní" cenovou expanzi na ruský automobilový trh, který po začátku války a sankcích přišel o klíčové západní dodavatele.

Čínské značky "nemají zájem a nevidí motivaci k lokalizaci své výroby v Rusku, což by zatížilo ruský průmysl dalšími objednávkami," řekl Sokolov.

Podle šéfa AvtoVAZ má řada východních značek, které přišly do Ruska, nedostatek náhradních dílů a autoservisy mají potíže s objednáváním dílů pro údržbu a opravy.

Pro čínské automobilky není výhodné investovat do rozvoje ruské výroby, potřebují se zbavit přebytků vlastních výrobků, a tak zvyšují vývoz, a to i do Ruska. Politika čínského prezidenta Si Ťin-pchinga stimulující průmyslovou výrobu s cílem snížit závislost na dovozu ze západních zemí a aktivní přechod čínských řidičů na elektromobily vedly k nadprodukci automobilů se spalovacím motorem. Prodej elektromobilů a plug-in hybridů se v roce 2023 zvýšil o 38 % (jejich podíl činil 31 %), zatímco kombinovaný růst prodeje automobilů byl výrazně nižší a činil 12 %. V důsledku toho trpí automobilový průmysl nadbytkem automobilů se spalovacími motory.

V loňském roce Čína předstihla Japonsko ve vývozu automobilů a Rusko se stalo jejich hlavním odběratelem.

Podle Autostatu bylo loni každé druhé auto prodané v Rusku čínské a v prosinci dosáhl podíl aut z Číny 61 %. Asi třetinu trhu na konci roku obsadil AvtoVAZ a zbytek připadl jiným ruským značkám a produktům společností, které opustily Rusko, jejich zboží zůstalo ve skladech nebo bylo dovezeno paralelním dovozem.

Tuzemská výroba automobilů na konci roku 2023 činila 537 tisíc kusů. A přestože se ve srovnání s prvním rokem války objemy výroby zvýšily o 19 %, ve srovnání s předválečným rokem 2021 zaznamenal Rosstat propad o 60 %.

Přitom v listopadu bylo vyrobeno 1,8x méně aut než v listopadu 2021 (64,2 proti 112,4 tisícům), v prosinci 2,1x než v prosinci 2021 (55 proti 126 tisícům), vyplývá z údajů Rosstatu.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

