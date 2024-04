Porodnost a jaderné bloky jako idylické sny české politiky

8. 4. 2024 / Boris Cvek

V nedělních Otázkách V. Moravce se poslanec Radim Fiala z SPD několikrát rozohnil. Bylo to třeba v debatě o důchodové reformě, kdy se vehementně ptal, kde jsou peníze, které nám chybí ve státním rozpočtu. No, pane poslanče, vypustili jste spolu s ANO a ODS 100 miliard ročně pro bohaté. Vzpomínáte? A není to zdaleka jen to, pokud jde o podseknutí příjmové stránky rozpočtu.

Pozoruhodné bylo sledovat, jak se tento zástupce krajní pravice a odpůrce pokrokářů stále dovolával technologického a sociálního pokroku jako argumentu, že není možné lidem zvyšovat věk odchodu do důchodu. Odmítl samozřejmě i zvyšování odvodů a snižování důchodu. Debatě přítomný ekonom, poradce prezidenta David Marek, z toho byl zoufalý. Podle něj ale je třeba v debatě s opozicí na toto téma pokračovat, byť ANO ústy Andreje Babiše, který veřejně shodil už učiněnou dohodu, porušilo všechna dohodnutá pravidla.

Pan Fiala pro jistotu zapomněl na to, jaké konkrétní návrhy SPD předkládá, pokud jde o důchodovou reformu. Zvyšování věku odchodu do důchodu je podle něj pro SPD ale „červená linie“. Málem bych zapomněl na třetího hosta pořadu, Petra Hladíka, ministra zemědělství za KDU, která zastupuje nějaká dvě tři procenta voličů. Jeho sebejisté vystupování přitom bylo docela ohromující. V kontextu debaty o důchodech jsem si na něj vzpomněl proto, že se plně shodoval s panem Fialou na politice zvyšování porodnosti.

David Marek opět musel tyto pány upozornit na fakta: jde o přístup, který nemůže přinést žádné řešení. Marek v té souvislosti mluvil o tom, že lidé dnes mají jiný životní styl, že generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků už více dětí mít nebude atd. Nechci ale panu ministrovi Hladíkovi křivdit, že by se zasekl jen u porodnosti. Mluvil také o jiných faktorech. Prohlásil, jako příklad, že za jejich vlády jsou konečně důchody spravedlivé, protože ženy dostávají výchovné. Také prý je třeba lidi zaplatit za to, že se starají o své staré a nemocné příbuzné doma, protože je to pro stát levnější.

Abych ale nezapomněl na moment, kdy se pan Fiala rozohnil poprvé, musím se vrátit na sám začátek Otázek V. Moravce, kdy se debatovalo o výsledku prezidentských voleb na Slovensku. Fiala téměř vášnivě tvrdil, že česká vláda musí se slovenskými a maďarskými představiteli jednat, pokud chce dosáhnout změny jejich postojů, ale přitom se hned přidal na stranu těchto postojů, když kategoricky opakoval, že válka na Ukrajině prý nemá vojenské řešení a je třeba, aby se vyřešila jednání (zmínil jednání mezi USA, Ruskem a Ukrajinou). Je jasné, že lidé z SPD a ANO jsou na koni, když vidí úspěch pana Pellegriniho na Slovensku. A je dost možné, že spoléhají na to, že také lidi v Česku budou na kolovrátek o tom, že agrese Ruska proti Ukrajině nemá vojenské řešení, rádi slyšet, a to tím spíše, jak se postupně rozpadá sebevědomý narativ velké části českých elit o téměř jistém „vítězství“ Ukrajiny nad Ruskem.

Fiala také zaútočil na důvěryhodnost českých tajných služeb, a to dokonce i v případu Vrbětice. Prý nikdo nebyl potrestán u soudu, takže je vše pochybné. K tomuto závěru ho dovedl případ skandálu politika německé AfD, o jehož údajných vazbách na Rusko dala veřejnosti informace právě česká tajná služba ve spolupráci s dalšími podobnými službami jiných států. Argumentace pana Fialy je podle mě velmi nebezpečná, zejména pokud by se jí chopilo ANO a většina české veřejnosti. Doufejme, že Andrej Babiš zůstane pořád tím samým politikem, jakým byl v roce 2014, když musel jako premiér zaujmout postoj k informacím tajných služeb o tom, co se stalo ve Vrběticích.

V čem se ale všichni tři hosté pořadu shodli, to byla výstavba jaderných elektráren. A opět nejvášnivěji to prožíval pan Fiala: ne zelené šílenství, ale jádro je budoucnost. Tato shoda byla o tom dojemnější, že jsme v neděli dosáhli historického rekordu: nikdy v dějinách měření u nás nebylo třicet stupňů překonáno tak brzy na jaře. Pan Hladík nás ujistil o tom, jak bude vypadat česká energetika v roce 2040, kdy bude pevně stát na nových blocích jaderných elektráren. Možná v tom roce bude třicet stupňů už v lednu a nebude ty bloky čím chladit. To ale pan ministr nezmínil. Proč taky, že?

Když si srovnáme jadernou idylku s debatou dvou expertů, zodpovědných za reálnou situaci v energetice, v druhé části Otázek V. Moravce, můžeme zažít otřes. Představitel ČEZu nám sdělil, že pokud budeme mít v budoucnosti ceny elektřiny srovnatelné s Německem, bude to úspěch. Dále vyslovil docela šokující slovíčka o tom, že cílem by mělo být nejen to, abychom elektřinu měli, ale také abychom ji měli za konkurenceschopné ceny, což prý u těch jaderných zdrojů není tak jisté. Podobně se nedávno v tom samém pořadu vyjádřil i šéf Svazu průmyslu a dopravy Rafaj. Politici namísto toho ve svém neotřesitelné idylce dokonce v první části pořadu uvažovali o tom, jak si lidé budou investicí do jaderných bloků zajišťovat hodnotu svých důchodů.

