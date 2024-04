David Cameron zřejmě neuspěl ve snaze přesvědčit Trumpa o pomoci Ukrajině

10. 4. 2024

Britský ministr zahraničí během cesty do Mar-a-Lago naléhal na exprezidenta, aby uznal, že je v zájmu USA neodměňovat Putina za zábor území

Pokus Davida Camerona přesvědčit Donalda Trumpa, aby povolil Kongresu USA prosadit vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 60 miliard dolarů, zřejmě ztroskotal poté, co britskému ministru zahraničí nebylo umožněno ani setkání s předsedou Kongresu Mikem Johnsonem, který by teoreticky mohl nechat o balíku hlasovat. Johnson se místo toho dočkal útoku ze strany tvrdé pravice, kongresmanky z Georgie MArjorie Taylor Green, která obnovila své hrozby rychlým hlasováním o jeho odvolání z funkce za to, že vůbec může uvažovat o takovémnhlůasování





Na soukromé večeři v Trumpově floridské základně Mar-a-Lao Cameron vyzval Trumpa, aby uznal, že je v zájmu USA, aby Vladimir Putin nebyl odměněn za zabrání území Ukrajiny. Trval také na tom, že do summitu NATO ve Washingtonu letos v červenci budou připraveny plány, podle nichž každý člen NATO dosáhne nebo překročí cíl výdajů na obranu. Doufal, že Trump naznačí změnu kurzu alespoň tím, že mu usnadní cestu k setkání s Johnsonem.

Cameron a americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý na společné tiskové konferenci ve Washingtonu zopakovali své dlouhodobé výzvy, aby Kongres pomoc odblokoval. Cameron zdůraznil, že nepřijel do USA nikoho poučovat ani se vměšovat do vnitřní americké politiky, ale řekl, že je připraven upustit od "diplomatické mluvy", protože cítí velmi emotivně potřebu, aby USA a Evropa společně bránily Ukrajinu před ruskou agresí.



Varoval: "Budoucí generace se na nás mohou ohlédnout a říci: udělali jsme dost, když tuto zemi napadl diktátor, který se snažil silou překreslit hranice? Poučili jsme se z historie? A udělali jsme dost?"



Zdá se však, že Cameronovy argumenty - racionální i emocionální - narazily na pokračující boj o moc uvnitř Republikánské strany, neboť zastánci tvrdé linie, kteří ochladli v otázce další finanční podpory Ukrajiny, hrozí Johnsonovi sesazením, pokud dá o balíčku pomoci hlasovat, až se Kongres vrátí ze svých dvoutýdenních prázdnin.



"Byla to naprostá a totální kapitulace před agendou demokratů, ne-li naprosté a totální přizpůsobení demokratům, které naši republikánskou základnu tolik rozzlobilo a dalo jí jen velmi málo důvodů hlasovat pro republikánskou většinu ve Sněmovně reprezentantů," napsala Taylor Greene v novém útoku na Johnsona.

Cameron je jen posledním z řady zahraničních vládních představitelů, kteří vyzvali americký Senát, aby hlasoval o balíku pomoci, který by měl být podle všeobecných očekávání schválen - pokud by Kongres mohl hlasovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli prohlásil, že Ukrajin svůj boj s Ruskem a prohraje bez další americké pomoci, včetně nezbytných peněz na rozvoj obrany proti pomoci.



Cameron podstoupil riziko, když odletěl na Floridu, aby se pokusil Trumpa přesvědčit ke změně kurzu, neboť mezi nimi panují neshody ohledně brexitu (proti němuž se bývalý premiér postavil, ale Trump ho nadšeně podpořil).



Cameron své setkání s Trumpem obhajoval jako "zcela korektní" setkání s opoziční osobností a uvedl, že se týkalo "řady důležitých geopolitických témat".



Trumpův volební tým uvedl, že tématy, o nichž se na večeři hovořilo, byly "nadcházející volby v USA a ve Spojeném království, politické otázky specifické pro brexit, potřeba, aby země NATO splnily své požadavky na výdaje na obranu, a ukončení zabíjení na Ukrajině".



Trumpovi zahraničněpolitičtí poradci tvrdili, že v případě zvolení prezidentem by byl Trump schopen ukončit válku během 24 hodin, a to převážně díky územním ústupkům Rusku, včetně přenechání trvalé kontroly nad Krymem a Donbasem Rusku - podmínky, které by Západ považoval za odměnu za agresi, které by si všimly Čína a Írán.



Cameron se ve Washingtonu odvolal na desetiletí trvající bezpečnostní spolupráci mezi Británií a USA a prohlásil: "Vzpomínám si na svého dědečka, který se vylodil na plážích Normandie pod krytím americké válečné lodi. Myslím na to, jak jsem spolupracoval s prezidentem Obamou při řešení hrozby ISIL v Sýrii a Iráku, jak jsme pronásledovali ty strašné vrahy britských a amerických rukojmích.



"Čelíme obrovské hrozbě ze strany agresivního Putina, který násilím zabírá území naší země. A je tak důležité, abychom drželi při sobě. Velkým poučením z toho, že NATO letos slaví 75. výročí, je, že pokud budeme držet pohromadě, pokud budeme spolupracovat, můžeme vytvořit bezpečnější Evropu, ale také bezpečnější USA."



Cameron dodal: "Říkám to jako někdo, kdo má Ameriku nejen rád a respektuje ji, je to někdo, kdo tuto zemi miluje. Tedy samozřejmě, že svou vlastní zemi miluji více než kdy jindy. Ale miluji Spojené státy, cítím vášeň pro tuto zemi, její roli ve světě. Snažím se zachovat diplomatický jazyk, ale někdy se to přelije do emocionálního jazyka, protože je to pro nás správné."



Trval na tom, že americký balík pomoci v hodnotě 60 miliard dolarů se skvěle zhodnotí, protože za zhruba 5 % amerického obranného rozpočtu byla zničena téměř polovina ruské předválečné vojenské techniky, aniž by došlo ke ztrátě na životech jediného Američana.

