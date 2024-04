Estonsko právě našlo další milion granátů pro Ukrajinu

10. 4. 2024

Sedm týdnů poté, co šéf české obranné politiky Jan Jireš oznámil, že jeho vláda identifikovala 800 000 – později milion – dělostřeleckých granátů, které by spojenci Ukrajiny mohli koupit pro Ukrajinu, estonský ministr obrany Hanno Pevkur uvedl, že jeho vlastní vláda našla pro Ukrajinu další milion granátů a raket.

Pevkur řekl Postimees, že se snaží získat ze stejných zemí, které zaplatily 1,3 miliardy dolarů za munici českého původu, dalších 2,2 miliardy dolarů na munici nalezenou Estonskem.

"Pokud zkombinujeme tento milion granátů, potenciální nákupy Čechů, naše nákupní schopnosti a také Brity, kteří údajně organizují vlastní muniční iniciativu pro Ukrajinu, "troufám si říci, že by bylo možné letos poslat Ukrajině dva až 2,5 milionu granátů, pokud by byly k dispozici finanční prostředky," řekl Pevkur.

S dalšími 2,5 miliony granátů a raket do konce roku by se Ukrajinci mohli vyrovnat ruským zásobám munice, tvrdil Pevkur. Bylo by to poprvé po roce, kdy by Ukrajinci mohli vypálit tolik granátů a raket jako Rusové.

A tady je to, co je opravdu vzrušující pro přátele svobodné Ukrajiny. Pokud republikánský předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson dodrží své slovo a – po šesti měsících odkladů způsobených křídlem Republikánské strany, které je nakloněno Rusku – konečně předloží hlasování o další americké pomoci Ukrajině, mohly by ukrajinské síly v nadcházejících měsících dosáhnout dělostřelecké převahy.

Kde přesně by Estonsko mohlo granáty a rakety získat, Pevkur neupřesnil. "Hlavně z mimoevropských zemí," řekl, "ale jsou tu i nějaké v Evropě. Bohužel to nedokážu specifikovat. V mnoha případech si sám prodávající nepřeje, aby se o tom vědělo."

Pevkur řekl, že granáty zahrnují standardní náboje NATO ráže 155 milimetrů, stejně jako sovětské standardní náboje ráže 152 milimetrů a rakety Grad, což naznačuje, že Estonci se částečně poohlížejí po zemích východní Evropy a Balkánu. Kandidáty by mohly být i africké země. Česká iniciativa údajně získávala munici z Jižní Koreje, Jihoafrické republiky a Turecka.

Rozhodující je čas. Někteří z potenciálních prodejců munice jsou ochotni přijmout peníze od spojenců Ukrajiny nebo od Ruska. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. "Je to trochu závod s časem, kdo je dokáže zajistit jako první," řekl Pevkur.

I kdyby Estonci nemohli nakoupit celý milion granátů a raket, jakákoli munice, kterou získají, přispívá k zásobám Ukrajinců a pomáhá řešit jejich největší problém na bojišti, protože širší válka Ruska na Ukrajině trvá již třetím rokem.

S pozastavením americké pomoci se ukrajinské dělostřelecké baterie dostaly z 6 000 vypálených granátů denně na pouhých asi tisíc – zatímco ruské baterie pokračovaly v odpalování rychlostí téměř 6 000 granátů denně. Ukrajinci, kteří trpěli nedostatkem munice, často zahlédli ruské útočné skupiny, ale nebyli schopni je zasáhnout.

Nedostatek munice je jedním z hlavních důvodů, proč ukrajinská posádka ve východoukrajinském městě Avdijivka nakonec v polovině února po brutální pětiměsíční bitvě ustoupila. Rusové se převalili do trosek Avdijivky a dosáhli největších územních zisků za posledních devět měsíců – a chopili se celkové hybné síly v širší válce.

Rusové vycítili hladovění Ukrajinců a pokračovali v útoku západně od Avdijivky. Pokračující útoky se však časově shodovaly se zahájením české dělostřelecké iniciativy. Ukrajinští dělostřelci, kteří si byli jisti, že přiletí další granáty, se zřejmě ponořili do svých nouzových zásob munice – a zvýšili rychlost palby.

"Toto zlepšení umožnilo Ukrajině zabránit ztrátě důležitých obranných pozic na východě a zpomalit další ruský postup," vysvětlila ukrajinská analytická skupina Frontelligence Insight. "Navzdory počátečnímu vzrušení mezi ruskou veřejností a záměrům ruského velení proniknout hlouběji do ukrajinské obrany po počátečním útoku u Avdijivky se ruským silám po obsazení Avdijivky nakonec nepodařilo získat významné území."

Pokud by malé zvýšení palebné síly ukrajinského dělostřelectva mohlo zastavit ruský postup, mohlo by velké zvýšení postup zvrátit? Jinými slovy, mohlo by pár milionů čerstvých granátů pomoci Ukrajině zvrátit průběh války?

Jistě, kyjevské síly mají jiné problémy. Nedostatek personálu. Nedostatek raket protivzdušné obrany. Zpoždění při opravách vybavení poškozeného v bitvě.

Nejzávažnějším problémem však byl nedostatek granátů. A zdá se, že spojenci Ukrajiny to po nepříjemných záchvatech konečně řeší.

