Rakušané a jejich strategické myšlení...

13. 4. 2024

Pokud by bylo Rakousko napadeno, 72 % Rakušanů si myslí, že by ho měly přijít bránit ostatní země EU. - Pokud bude napaden jiný stát EU, pouze 14 % Rakušanů si myslí, že by Rakousko mělo přijít na pomoc.





Podrobnosti: afp3.at/dashboard.html

