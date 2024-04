Kasparov: "Diktátoři o tom, co plánují do budoucna, říkají pravdu"

12. 4. 2024

Garri Kasparov se proslavil jak dvacetiletou vládou coby nejlepší šachista světa, tak Putinovým nedávným prohlášením, že je terorista. Kasparov si však zaslouží ještě větší uznání za předpověď, kterou učinil před více než dvěma desetiletími v deníku The Wall Street Journal. Kasparov varoval, že pokud Západ nerozpozná hrozbu pro demokracii, kterou Putin představuje, následky budou dalekosáhlé, připomíná Mitzi Perdue.

V nedávném rozhovoru jsem se ho zeptala: "Vzhledem k tomu, že tehdy lidé cítili, že rozsáhlá válka v Evropě je nemyslitelná, jak jste byl schopen předpovědět, co se děje dnes?"

"To je jednoduché!" odpověděl. "Poslouchal jsem, co Putin říká. Víme, že diktátoři lžou o tom, co udělali v minulosti, ale říkají pravdu o tom, co zamýšlejí pro budoucnost. Putin opakovaně řekl světu, že chce vrátit Rusku historicky ruské země."

Kasparov uvedl, že Putinova nezákonná anexe Krymu v roce 2014 byla nejen předvídatelná, ale úspěch těchto snah také učinil jeho totální invazi na Ukrajinu v roce 2022 téměř nevyhnutelnou. Putin viděl, že Západ nebojuje za udržení mezinárodně zaručených hranic Ukrajiny, a poté, co dospěl k závěru, že Západ je slabý, se zdá, že Putin předpokládal, že může obsadit celou Ukrajinu stejně snadno, jako zabral Krym.

Kasparov to vidí tak, že Západ polevil ve své ostražitosti. "Když Spojenci vyhráli 2. světovou válku, mysleli jsme si, že zlo je jednou provždy poraženo," řekl. "Ale zlo neumírá. Zavrtává se pod sutinami, ale pořád tam je."

"Teroristický režim, jako je ten Putinův, rozumí pouze síle," řekl. Jinými slovy, pro Putina je slabost pobídkou k agresi. Podle Kasparova jsou důsledky nedávné zdánlivé slabosti Západu nebezpečně blízké tomu, co se stalo před 2. světovou válkou.

Při pohledu zpět na období před 2. světovou válkou si Kasparov vzpomíná, že v roce 1938 se britský premiér Neville Chamberlain domníval, že se vyhnul válce, když umožnil Hitlerovi anektovat československé Sudety.

Německý diktátor se ani zdaleka nenechal uklidnit a dospěl k závěru, že Spojenci jsou slabí a nebudou bojovat. Tato slabost připravila půdu pro to, aby Hitler v následujícím roce rozpoutal 2. světovou válku.

Stejně jako se dnes zastánci vstřícnosti vůči Putinovi mohou domnívat, že zachovávají mír a zachraňují životy, Chamberlain se mohl domnívat, že spoluprací s Hitlerem ušetří světovou destrukci. Nicméně vezmeme-li v úvahu vojenské oběti a připočteme-li k nim úmrtí na nemoci a hladomor ve válce, která následovala, stála slabost Chamberlaina a jeho partnerů až 83 milionů životů, což v předvečer invaze do Polska činilo 3 % světové populace.

"Je příliš snadné zapomenout na poučení z historie a nečelit tomu, čemu dnes čelíme," říká Kasparov.

Dnes už síla a odhodlání nemohou být vyšší. Kasparov by byl rád, kdyby Západ sebral vůli k ukončení Putinovy agrese. "Ukrajinské vítězství by bylo pro Putina těžkou ranou a s největší pravděpodobností by vedlo ke změně celé politické struktury země," řekl.

Někteří lidé na Západě se obávají, že poskytnutí dalších zbraní by vedlo k nebezpečné eskalaci. Koneckonců, Putin tím neustále vyhrožuje.

Kasparovova reakce na Putinovo řinčení zbraněmi je neomalená. "Děláš si srandu? Poté, co lidé sledovali, jak ruští vojáci denně páchají teroristické činy proti ukrajinským civilistům, znásilňují malé holčičky a chlapce, mučí ukrajinské občany pro zábavu a deportují miliony Ukrajinců na Sibiř, se obávají, že by Rusko mohlo bojovat tvrději? Myslí si, že bychom měli uvažovat o tom, že necháme více Ukrajinců napospas mučení a genocidě?"

"Jediným způsobem, jak zastavit další imperiální sny Kremlu, je, aby Ukrajina porazila ruskou armádu v poli a aby Západ přijal Ukrajinu do NATO," řekl.

Před dvěma desetiletími přišel Kasparov s jasnozřivým varováním, které zůstalo bez povšimnutí. Kdyby svět přijal jeho výzvu k neústupnosti a statečnosti, Putinova odvážná invaze na Ukrajinu v roce 2022 by mohla být odstrašena. Zůstává však kritický prostor pro demonstraci síly a odhodlání potřebných k urychlenému ukončení konfliktu. Tentokrát si nenechme ujít příležitost.

