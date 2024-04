USA: Propalestinská demonstrantka zatčená na radnici v Bakersfieldu čelí obvinění z 16 trestných činů

15. 4. 2024

Demonstrantka, která byla ve středu večer zatčena v zasedacím sále městské rady v Bakersfieldu, je obviněna z 16 trestných činů poté, co pronesla výhružný komentář vůči členům rady a starostovi, píše John Donegan. Demonstrantka, která byla ve středu večer zatčena v zasedacím sále městské rady v Bakersfieldu, je obviněna z 16 trestných činů poté, co pronesla výhružný komentář vůči členům rady a starostovi,

Riddhi Patel, 28 let, byla zatčena a poslána do vězení pro podezření z osmi případů vyhrožování s úmyslem terorizovat a dalších osmi případů vyhrožování některým městským představitelům během jejích komentářů o zvýšené bezpečnosti na shromážděních.

Tato vylepšení, která byla zkušebně použita na minulém zasedání městské rady 28. března, by trvale zahrnovala detektory kovů a posílenou bezpečnost na budoucích zasedáních radnice. Rada je jednomyslně schválila na středečním zasedání.

Poznámky Patelové k této záležitosti přišly během veřejné části setkání, během které kritizovala navrhované bezpečnostní upgrady.

"Chcete nás kriminalizovat pomocí detektorů kovů," řekla Patel. "Uvidíme se u tebe doma, zavraždíme tě."

Po krátké přestávce mezi řečníky nařídila státní zástupkyně města Bakersfield Ginny Gennaro policistovi, aby Patelovou zadržel a poté dal vědět starostce města Karen Goh.

"Paní Patel, to, co jste řekla na konci, byla výhrůžka," řekla Goh. "A tak vás policisté vyvedou ven a postarají se o to."

Patel byla zatčena bez incidentu krátce poté, co se vrátila do své řady sedadel.

Bylo to podruhé, co Patel vystoupila na středečním setkání. Již dříve zdůraznila, že někteří lidé slaví Chaitra Navratri, který začíná tento týden.

"Připomínám vám, že tyto svátky, které praktikujeme my, které praktikují i jiní lidé na globálním jihu, věří v násilnou revoluci proti svým utlačovatelům, a doufám, že jednoho dne někdo přinese gilotinu a všechny vás zabije."

Seržant bakersfieldské policie Eric Celedon řekl, že Patel čelí 16 obviněním z trestných činů - osmi případům vyhrožování s úmyslem terorizovat a osmi případům vyhrožování sedmi členům městské rady a starostce.

Patel je držena ve věznici Lerdo s kaucí 2 miliony dolarů. Podle vězeňských záznamů byla Patel očekávána v pátek odpoledne u soudu, kde byla obžalována. Okresní státní zastupitelství okresu Kern ji do čtvrtečního odpoledne neobvinilo.

Další přítomní protestující, kteří kritizovali bezpečnostní opatření, stejně jako pokračující zdržování se hlasování o rezoluci o příměří týkající se konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, se od Patel rychle distancovali.

V příspěvku na Instagramu skupina s názvem Sjednocená osvobozenecká fronta uvedla, že výhrůžky jsou "v rozporu s našimi hodnotami".

"Nereprezentuje ty z nás v komunitě, kteří se nadále ukazují a vykonávají svou občanskou povinnost tím, že se přímo zapojují do jednání s našimi volenými zástupci," napsala skupina.

Městští představitelé trvají na tom, že zvýšená bezpečnostní opatření nebyla vyvolána protestujícími, kteří ve středu vstoupili do osmého týdne, kdy se účastnili shromáždění. Jedná se o konec pětiletého procesu implementace zvýšeného zabezpečení, uvedli úředníci, a je to standard pro podobně obydlená města po celé Kalifornii.

Na rozdíl od minulých jednání skupina neprezentovala žádný záměr narušit středeční schůzi a po skončení veřejných připomínek v tichosti opustila jednací sál.

Ve městech po celé zemi, včetně Bakersfieldu, nadále dochází k občanským nepokojům, protože na vedení měst a okresů se snesla vlna kritiky kvůli válce mezi Izraelem a Hamásem.

"Nadále požadujeme zavedení rezoluce o příměří, stejně jako to učinilo téměř 100 dalších měst po celých Spojených státech," napsala ULF ve svém příspěvku.

Členové zastupitelstva města neoznámili, zda by o takovém usnesení hlasovali.

