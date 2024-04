Gaza: Zničené domy i existence

12. 4. 2024

Reportér, Channel 4 News, pátek 12. dubna 2024, 19 hodin: Izraelci se možná soustřeďují na možný odvetný útok ze strany Íránu. Ale v Chán Júnisu na jihu Gazy Palestinci prohrabávají zbytky svých životů. Izraelští vojáci se odtud stáhli a zanechali za sebou troskami posetou pustinu. Místní novináři v Gaze pro nás natáčeli s Emmetem Kananem a jeho rodinou. Obecní pracovník. Z jeho domu nezbylo nic.











Manželka: "Toto je dětský pokoj. Chlapecký pokoj přímo pod vašima nohama. Ano, tohle je dětský pokoj. Tohle byl dívčí pokoj. Tohle byl obývací pokoj. A tady je kuchyně."





Více než polovina. všech budov bylo podle odborníků využívajících satelitní snímky zničeno nebo poškozeno izraelským útokem.









"Náš dům nám poskytoval útočiště. Byl naším útočištěm v dobách radosti i smutku. To vše zmizelo. Prožívali jsme dny štěstí i dny utrpení. Ale to všechno nám zmizelo před očima."





Izrael pod rostoucím mezinárodním tlakem v souvislosti s neutěšenou humanitární situací v Gaze, kde hrozí hladomor, tvrdí, že otevřel nový koridor pro kamiony s humanitární pomocí na sever, kde je míra hladomoru nejvyšší. Podle humanitárních organizací a OSN Izrael stále nepropouští dostatečné množství zásob.





Pracovnice UNICEF: "Jak je velmi jasné, kulka zasáhla zde a další zde podél okna."





Nebezpečí. Toto byl konvoj UNICEF zasažený střelbou, když se snažil dostat na sever. Byli nuceni svou misi opustit.









Pracovnice UNICEF: Před válkou jsme měli 500 kamionů denně a to je třeba splnit, a pak je třeba to překročit, protože potřeby to zřejmě exponenciálně překročily s válkou a se zničením všeho, na co se lidé spoléhají, od svých domovů a majetku až po trhy, které poskytují potraviny, a služby, které poskytují zdravotní péči.









"Dům pro mě představuje celoživotní úsilí. Koupil jsem ho v roce 2004 a v roce 2024 byl zbourán. Co víc k tomu mohu říct?"Násilí se neomezuje pouze na Gazu. I na okupovaném Západním břehu Jordánu vzrůstá napětí. Izraelští osadníci řádí v palestinské vesnici a zabili nejméně jednoho člověka poté, co se poblíž ztratil izraelský teenager.