Když místopředsedkyně Bundestagu pokračuje v íránské propagandě

15. 4. 2024

čas čtení 3 minuty

Po ostré kritice politička SPD Aydan Özoğuz smazala tweet, ve kterém obviňuje Izrael z "vyprovokování" útoku Íránu – po oficiálním prohlášení teheránského teroristického režimu. Neprojevuje však žádný vhled. To je nedůstojné a znepokojující, píše Johannes Wiedemann. Po ostré kritice politička SPD Aydan Özoğuz smazala tweet, ve kterém obviňuje Izrael z "vyprovokování" útoku Íránu – po oficiálním prohlášení teheránského teroristického režimu. Neprojevuje však žádný vhled. To je nedůstojné a znepokojující,

Místopředsedkyně Bundestagu Aydan Özoğuzová se po zahájení íránského útoku na Izrael postarala o velký rozruch. Na službě krátkých zpráv X (dříve Twitter) se sociální demokratka zásdaně projevila. Ruské invaze na Ukrajinu, íránský útok, teror Hamásu proti Izraeli a vojenské ofenzívě židovského státu v Gaze se dotkla v následujících dvou větách: "Příliš mnoho válek, příliš mnoho ohrožených životů, rukojmí nejsou osvobozeni, lidé hladoví. Dělej si starosti o všechny lidi v #Ukraine #Israel #Gaza."

Özoğuz však na tuto poněkud citlivě fixovanou klasifikaci navázala dvěma obviňujícími větami, které budou pravděpodobně dobře přijaty představiteli a stoupenci íránského teroristického režimu: "Proč musela být tato situace znovu vyprovokována? Bombardování Íránu. Ambasáda dále ohrozila Blízký východ." To míří přímo na Izrael.

Náměstkyně předsedkyně Bundestagu Bärbel Bas (SPD) tak – zda úmyslně nebo ne, ví jen sama Özoğuzová – přímo navázala na oficiální zdůvodnění útoku teheránským vedením; odvolává se na právo na sebeobranu podle článku 51 Charty OSN: Íránský útok je reakcí na izraelský útok na íránské velvyslanectví v syrském Damašku na začátku dubna (při kterém byli podle íránských prohlášení zabiti vysoce postavení členové Revolučních gard).

Izraelská armáda podle svého vlastního prohlášení neví, že by se jednalo o velvyslanectví. A v minulosti samotné teheránské vedení nemělo žádné výčitky svědomí z útoků na ambasády jiných zemí nebo zneužívání vlastních diplomatických misí k organizování útoků.

Özoğuzová v podstatě pokračuje v propagandě, která obviňuje Izrael z toho, že je nyní napadán teroristickým režimem, jehož deklarovaným cílem je zničení židovského státu a je největším podporovatelem barbarů z Hamásu. Klasické převrácení vztahu mezi pachatelem a obětí.

"V tak vyhrocené situaci..."

To se nelíbilo tolika uživatelům na X, že proti Özoğuzové vypukla vlna nevole – což vedlo političku ke smazání jejího příspěvku. Ale i ve vysvětlování poslankyně SPD podala špatný obrázek: "V takové vyhrocené situaci všechny komentáře ukazují, že i tady na sebe všichni útočí. Proto jsem svůj příspěvek smazala. Válka je dost zlá."

Za prvé, Özoğuzová nijak nenaznačuje, že by její původní tweet byl prostě nesmysl. Za druhé, v této nepřehledné situaci lze jen stěží mluvit o "jeden proti druhému" – spíše by to platilo: "Hodně proti Özoğuzové". Ostrá kritika se mísila i s požadavky na její rezignaci. Nenechte se mýlit: To se pravděpodobně nestane.

Je však třeba poznamenat, že první veřejné prohlášení, které političku, která zasedá v šestičlenném předsednictvu parlamentu, napadne, je pranýřování izraelských akcí proti jeho nepřátelům, je velmi znepokojivé – a nehodné viceprezidentky Bundestagu. Vrhá to špatné světlo i na kancléřovu stranu SPD, z níž bylo v neděli slyšet hlasité ticho o incidentu.

A co německý státní zájem?

Zdroj v němčině: ZDE

0