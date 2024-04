Biden řekl, že "zvažuje" australskou výzvu ke stažení obvinění Juliana Assange

11. 4. 2024

Američtí prokurátoři tvrdí, že zakladatel WikiLeaks pomáhal Chelsea Manningové krást tajné spisy před jejich zveřejněním



Joe Biden ve středu prohlásil, že zvažuje žádost Austrálie, aby upustila od desetiletého úsilí USA stíhat zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange za zveřejnění souboru amerických tajných dokumentů.



Bidenův výrok je nejnovějším náznakem toho, že jeho administrativa možná ochladla v názoru na myšlenku postavit Assange před soud, což by se v roce voleb mohlo ukázat jako politicky toxické. Minulý měsíc deník Wall Street Journal informoval, že Bidenova administrativa zkoumá možnost umožnit zakladateli WikiLeaks uzavřít dohodu o přiznání viny, v níž by se přiznal k přestupku spočívajícímu v nesprávném nakládání s tajnými dokumenty výměnou za předčasné propuštění.



Tyto nejnovější informace připadají na předvečer pátého výročí Assangeova uvěznění v londýnské věznici Belmarsh. Na americkou vládu se v posledních týdnech stupňuje tlak z Austrálie i z celého světa.



Assange byl obviněn ze 17 obvinění ze špionáže a jednoho obvinění ze zneužití počítače, za což mu hrozí až175 let vězení, a to kvůli tomu, že před téměř 15 lety na svých internetových stránkách zveřejnil celou řadu tajných amerických dokumentů. Američtí žalobci tvrdí, že 52letý Assange pomáhal analytičce americké armádní rozvědky Chelsea Manningové krást diplomatické telegramy a vojenské spisy, které WikiLeaks zveřejnily, čímž ohrozil životy lidí.



Austrálie tvrdí, že mezi zacházením USA s Assangem a Manningovou existuje nesoulad. Prezident Barack Obama zmírnil Manningové 35letý trest na sedm let, což umožnilo její propuštění v roce 2017.



V únoru australský parlament schválil návrh, který vyzval vlády USA a Spojeného království, aby Assangeovi umožnily návrat do jeho rodné země. K hlasování se připojil i australský premiér Anthony Albanese.



Assangeovi zastánci tvrdí, že je novinářem chráněným prvním dodatkem americké ústavy. Odhalil pochybení americké armády v Iráku a Afghánistánu, jež bylo ve veřejném zájmu. Assangeova manželka Stella Assangeová uvedla, že zakladatel WikiLeaks "je pronásledován, protože odhalil skutečnou cenu války v lidských životech". Uvedla, že jeho zdravotní stav se ve vězení stále zhoršuje a že se obává, že za mřížemi zemře.



Kritici z celého světa, včetně velkých médií, jako jsou Guardian, New York Times a Le Monde, listy, které se podílely na původním zveřejnění Manningových odhalení v roce 2010, varovali, že by vysoce postavený proces s Assangem mohl ochromit žurnalistiku ve veřejném zájmu. Caitlin Vogusová z neziskové organizace Freedom of the Press Foundation tento týden napsala, že "podle vládní teorie v Assangeově případu by i pouhé zveřejňování vládních tajemství - což novináři dělají neustále - porušovalo zákon o špionáži".





Britský soud minulý měsíc rozhodl, že Assange nemůže být vydán do Spojených států kvůli obvinění ze špionáže, pokud mu americké úřady nezaručí, že nedostane trest smrti. Assange už měl jen několik hodin před vydáním do USA, aby čelil obvinění ze špionáže, avšak na poslední chvíli britští soudci rozhodli, že pokud americká vláda požadavku, aby přislíbila, že Assange nebude popraven, může se konat odvolací řízení.







