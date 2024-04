Írán odpálil na Izrael stovky bezpilotních letounů a řízených střel v bezprecedentním útoku

14. 4. 2024

Při vůbec prvním přímém útoku islámské republiky na židovský stát odpálil Írán na Izrael více než 300 bezpilotních letounů a raket a zvýšil riziko širšího regionálního konfliktu



Írán v noci na sobotu odpálil na Izrael více než 300 bezpilotních letounů a raket. Islámská republika poprvé v historii přímo zaútočila na židovský stát.





Izrael s pomocí klíčových západních spojenců včetně USA, Velké Británie a Jordánska zachytil přibližně 99 % těchto raket a dronů, ale dodal, že některé balistické střely dosáhly Izraele a poškodily klíčovou leteckou základnu Nevatim v jižním Izraeli, která však nicméně zůstala v provozu.



V době, kdy se Rada bezpečnosti OSN připravovala na svolání mimořádného zasedání, Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že během útoku bylo odpáleno více než 350 raket z Íránu, Libanonu, Sýrie a Jemenu, a označily míru jejich zachycení za "významný strategický úspěch".



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v komentáři k reakci Izraele na útok napsal na Twitteru: "Zachytili jsme, odrazili jsme, společně zvítězíme".



"Íránský útok byl zmařen," uvedl v televizním prohlášení mluvčí izraelské armády kontradmirál Daniel Hagari a dodal, že žádné bezpilotní letouny ani řízené střely, které vletěly na izraelské území, nezpůsobily žádnou škodu, a "pouze několik" balistických raket dosáhlo Izraele.



Přestože Izrael přistoupil k opětovnému otevření svého vzdušného prostoru, činitelě uvedli, že incident ještě neskončil.



Od nedělního rána izraelští představitelé uváděli, že nebylo přijato žádné rozhodnutí o izraelské reakci na íránský útok. Jeden z činitelů uvedl, že případná reakce bude projednána na zasedání válečného kabinetu.



Izraelská válečná letadla však údajně bombardovala pozice Hizballáhu v jižním Libanonu.



Na frontě Gazy v rychle se rozšiřující regionální válce Netanjahu uvedl, že Hamás odmítl návrh na příměří a že Izrael bude v tamním konfliktu pokračovat "plnou silou".



Mnoho raket a dronů bylo sestřeleno mimo izraelský vzdušný prostor, jiné byly zachyceny nad izraelským územím stíhacím systémem protivzdušné obrany Iron Dome, který rozzářil noční oblohu četnými detonacemi, zatímco v Tel Avivu, Jeruzalémě a dalších městech se rozezněly sirény.



V neděli v ranních hodinách bylo po celé zemi slyšet hukot stíhaček izraelského letectva.



Některé střely pronikly obranným štítem. Mluvčí IDF Daniel Hagari potvrdil přímý zásah letecké základny v jižním Izraeli, který způsobil "drobné škody na infrastruktuře", ačkoli základna zůstává plně funkční.



Dodal, že jedna mladá dívka je po útoku v péči záchranné služby.



Na otázku ohledně možné odvety ze strany Izraele Hagari odpověděl: "Máme plány, situace stále pokračuje, vyhodnocujeme situaci, ukazujeme kabinetu plány a jsme připraveni udělat to, co je nezbytné pro obranu Izraele."



Deník New York Times citoval izraelské zpravodajské zdroje, podle nichž se hlavními cíli zřejmě stanou izraelská vojenská zařízení na okupovaných Golanských výšinách na severu a v Negevské poušti na jihu země. Teheránský spojenec v Libanonu, Hizballáh, vypálil na Golany salvy raket ve stejnou dobu jako íránské bombardování a Íránem podporované húsijské síly v Jemenu prohlásily, že se k útoku rovněž připojily.



Dříve v sobotu íránská státní tisková agentura IRNA oznámila, že Islámské revoluční gardy (IRGC) se v Hormuzském průlivu pomocí vrtulníkového útoku nalodily na loď a převezly ji do íránských vod. Nákladní loď MSC Aries pluje pod portugalskou vlajkou, ale je spojena s izraelskou společností.



Írán prostřednictvím své mise při OSN prohlásil, že hromadný letecký útok, který Teherán nazval "operace Pravdivý příslib", byl odvetou za bombardování íránské diplomatické budovy v Damašku dne 1. dubna a že nyní považuje záležitost za uzavřenou, pokud nedojde k dalším akcím ze strany Izraele.



"Záležitost lze považovat za uzavřenou, uvádí se v prohlášení. Pokud se však izraelský režim dopustí další chyby, bude íránská odpověď podstatně tvrdší," uvádí se v prohlášení na Twitteru. "Jedná se o konflikt mezi Íránem a darebáckým izraelským režimem, od kterého se USA musí distancovat," dodalo.



Netanjahu ve čtyři hodiny ráno izraelského času telefonicky hovořil 25 minut s americkým prezidentem Joem Bidenem, když se zdálo, že letecký útok ustává.



Biden po hovoru uvedl, že Netanjahuovi potvrdil "železný závazek Ameriky vůči bezpečnosti Izraele".



"Řekl jsem mu, že Izrael prokázal pozoruhodnou schopnost bránit se a porazit i bezprecedentní útoky - a vyslal tak jasný vzkaz svým nepřátelům, že nemohou účinně ohrozit bezpečnost Izraele," uvedl Biden a dodal, že v neděli svolá vedoucí představitele skupiny G7, aby "koordinovali jednotnou diplomatickou reakci na nestoudný útok Íránu".



"Můj tým bude jednat se svými protějšky v celém regionu. A budeme v úzkém kontaktu s izraelskými představiteli," dodal Biden. "A přestože jsme dnes nezaznamenali útoky na naše síly nebo zařízení, budeme i nadále ostražití vůči všem hrozbám a nebudeme váhat přijmout veškerá nezbytná opatření na ochranu našeho lidu."



Důstojník IDF uvedl, že izraelské vedení zváží svou reakci v neděli brzy ráno, a mezitím Izrael vyzval k mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby útok odsoudila. Zasedání se očekává v neděli v 16 hodin.



Ve dnech předcházejících útoku američtí představitelé předpovídali, že se bude jednat o bezprecedentní operaci zahájenou z Íránu na izraelském území. Řekli, že pokud nezpůsobí masové ztráty, Washington vyzve Izrael, aby zmírnil svou vlastní reakci a zabránil tak eskalaci, která by se vymkla kontrole a do níž by se zapojily další země i samotné USA.



Biden přerušil víkendovou dovolenou ve svém domě na pláži Rehoboth Beach v Delaware a vrátil se do Bílého domu těsně po odpálení prvních bezpilotních letounů a setkal se s nejvyššími bezpečnostními představiteli v podzemní situační místnosti. Americká pozorovací letadla v regionu sledovala přicházející útok a americké stíhačky sestřelovaly přilétající drony a rakety.



Jordánské letectvo údajně rovněž zachytilo některé střely nad svým územím a britské královské letectvo uvedlo, že přispívá stíhačkami a tankovacími letadly, většinou proto, aby zastoupilo USA při provádění vzdušných hlídek nad Irákem a Sýrií v rámci kampaně proti Islámskému státu, ale ministr obrany Grant Shapps uvedl, že britská letadla jsou schopna také "zachytit letecké útoky v dosahu našich stávajících misí".



Téměř dva týdny se spekulovalo o tom, kdy, kde a jak Teherán nebo jeho zástupné síly zareagují na úder z 1. dubna na íránskou diplomatickou budovu v syrském hlavním městě Damašku, při němž zahynul generál Mohammad Rezá Zahedí, vysoký představitel íránských Islámských revolučních gard, a osm dalších důstojníků.



Izraelští představitelé se téměř nikdy nehlásí k odpovědnosti za útoky provedené na cizím území. Teherán z útoku obvinil Izrael.



Od začátku války v Gaze před šesti měsíci dochází téměř denně k přestřelkám mezi izraelskými silami a Hizballáhem podél izraelsko-libanonské hranice, které hrozí přerůst v plnohodnotný konflikt.



Přímý útok Íránu na Izrael se však nepředpokládal: Teheránští představitelé již dříve dali jasně najevo, že o válku s Izraelem neusilují, což by mohlo do konfliktu přivést i USA.





Írán nikdy nereagoval takovou silou na předchozí útoky, včetně mnoha tajných izraelských operací na svém území nebo amerického atentátu na mocného velitele sil Quds Force Kásema Solejmáního v Iráku v roce 2020.







Podrobnosti v angličtině ZDE

