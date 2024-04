Projev Petra Fialy na kongresu ODS

16. 4. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 5 minut



Zaslouží si právě skončený kongres ODS nějaký komentář? Před lety bych jej sledoval velmi podrobně, tehdy šlo o stranu, která dominovala politické scéně a v jejímž nitru probíhal často politický boj. Dnes má ODS kolem 15 procent a je u moci jenom díky koalici se čtyřmi dalšími stranami a schopnosti Andreje Babiše poslat své potenciální koaliční partnery pod hranici pěti procent.





Ale přece jen jsem si pustil nominační projev premiéra Fialy. Ne celý, má to přes 45 minut. Začátek je vtipný a uvolněný. Pan premiér dává najevo, že jede na návštěvu USA, prý dát si kávu v Bílém domě. Pak na Evropskou radu a pak se vrátí, nezůstane tam. Má prý doma moc práce. K tomu bych za sebe jen podotkl, že jsem rád, že pan premiér navštívil se šéfy tajných služeb centrálu CIA, podobně jako před ním premiér Babiš, který tam doprovázel šéfa BIS Koudelku, jenž byl ze strany CIA oceněn vyznamenáním. Doufejme, že v českém prostředí bude dostatečně jasné, proč se tohle neděje obráceně a proč zrovna CIA, protože někdy se zdá, že Češi chápou sebe, resp. sebe spolu s Polskem a Pobaltím, jako vítěze z Ukrajiny. USA nám ostatně ukázaly, co mohou, když chtějí, při íránském útoku na Izrael.

Ale zpět k projevu předsedy vlády. Když začal děkovat jednotlivým představitelům ODS, musel jsem to přeskočit a náhodné kliknutí mě přeneslo kamsi do 13. minuty. To už byl pan Fiala takový, jak ho známe. Učiněný strůjce ráje na zemi. Inflace je pouze dvě procenta. Co by prý za to Babiš dal, když byl premiérem. Nejsem si jistý, zda by Babiš chtěl těch 30 procent k tomu. Ale těch 30 procent, to je přece jen takový detail. Podle pana premiéra se ekonomika vzpamatovává, porostou reálné mzdy. Připomeňme, že HDP neroste a návrat k reálným mzdám podle odhadu Bankovní asociace má nastat v roce 2027. Ale máme tu další eso: ceny energií klesají prý už několik měsíců na předválečnou úroveň. Na to snad nelze říci nic jiného než to, aby se každý podíval na své účty.

Ale hlavně, říká premiér, jsme během neuvěřitelně krátké doby skoncovali s jednostrannou závislostí na dodávkách energií z Ruska. To myslí plyn a ropu? Minimálně na ruské ropě jsme bohužel stále závislí a ruského plynu podle Českého statistického úřadu k nám v prosinci přiteklo 60 procent.

Vždyť jsou to veřejně známé, mnohokrát omílané informace. Jak mám potom panu předsedovi vlády věřit, když tvrdí, že váleční uprchlíci z Ukrajiny nám přinášejí více peněz, než do nich dáváme? Ale budiž, nechci rozporovat zrovna tohle. Chci se ptát, zda na to máme být hrdi. Zda to neznamená, že necháváme ty uprchlíky živořit. Premiér pro jistotu dvakrát zopakoval tu tezi, že uprchlíci nám přinášejí mnohem více peněz, než jim dáváme, protože podle něj tvrdit opak je lež, „která má otrávit a rozložit naši společnost“. Tak strašlivé je tedy podle pana premiéra v naší společnosti tabu nezištné pomoci obětem války. Kdyby se náhodou stalo, že dáváme více, než dostáváme, otrávilo by to naši společnost.

Pan premiér také neopomněl zdůraznit, že konečně po dvaceti letech plníme závazek dávat na obranu dvě procenta rozpočtu. Je to citelná útěcha tváří v tvář čerstvému zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, v jak bídném stavu je naše ženijní vojsko navzdory tomu, že peněz na jeho modernizaci bylo v předchozích deseti letech hodně, jen nebyly využity. Třeba se najde také miliarda na nové sirény. Tohle by snad společnost měla unést ve srovnání s tím, kdyby se náhodou ukázalo, že na uprchlíky dáváme více, než od nich dostáváme. Válka na Ukrajině je panem premiérem podávána jako záchrana naší země nikoli jen s ohledem na stovky tisíc uprchlíků, které prý nezbytně potřebujeme (takže bez války bychom asi zkrachovali), ale také s ohledem na zbrojní průmysl, tento tradiční i vysoce moderní poklad naší ekonomiky, který prý zase „nabírá dech“. Konečně rosteme! Jen to není vidět na HDP.

No nic, to by snad stačilo. Nic nového, nic zajímavého. Prakticky se nezměnilo ani vedení strany a na kongresu nedošlo k žádným kontroverzím (snad kromě vyjádření pana Drobila, že odbory jsou „naši nepřátelé“, a to se u nás ani nestávkuje navzdory historickému poklesu reálných mezd) nebo důležitým událostem. Nemá smysl s tím ztrácet čas.





1