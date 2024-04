Bankéři po útoku Íránu na Izrael zvýšili hodnotu akcií společnosti Lockheed Martin

18. 4. 2024

Americká společnost Lockheed Martin sehrála od 7. října významnou roli v bombardování a invazi do Gazy. O víkendu Írán odpálil více než 300 raket na leteckou základnu Nevatim v jižním Izraeli, kde jsou umístěny stíhačky F-35 americké výroby. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který před několika týdny dohlížel na úder na íránský konzulát v Sýrii, již slíbil odvetu. Pozorovatelé vnímají toto vzrůstající napětí s obavami a bijí na poplach před vypuknutím širší války, podotýká Nick Cleveland-Stout.

Ne však analytik JP Morgan Seth Seifman. V pondělí ráno Seifman stanovil vyšší cílovou cenu pro akcie Lockheed Martin, výrobce letounů F-35 pro Izrael.

Podle Seifmana tato změna byla sice předem plánovaná, ale zároveň poznamenal, že tento vývoj by mohl být pro obchod dobrý. "Můžeme říci, že svět je nebezpečný, i když to není dostatečná podmínka pro to, aby akcie obranných společností dosahovaly lepších výsledků." JP Morgan vlastní akcie společnosti Lockheed Martin v hodnotě 355 milionů dolarů, z nichž přibližně třetina byla nakoupena v posledním čtvrtletí roku 2023.

Novinář Jacob Wolisnky v nedávném přehledu výběrů akcií obranného průmyslu uvedl : "Kde je válka, tam se dají vydělat peníze." S tím souhlasí přinejmenším jeden člen Kongresu. Včera republikán Kevin Hern (R-Okla.) zveřejnil, že 29. března nakoupil akcie společnosti Lockheed Martin.

Společnost Lockheed Martin sehrála velkou roli při izraelském bombardování a invazi do Gazy, neboť vyrobila rakety Hellfire, poskytla dopravní letadla a dodala stíhačky F-16 a F-35. Střela, která 9. listopadu loňského roku zasáhla novináře ve městě Gaza, byla údajně vyrobena společností Lockheed Martin. "Jejich základní obchodní model nerespektuje lidská práva," sdělila Jilianne Lyon, která vede kampaň na podporu akcionářů ve společnosti Investor Advocates for Social Justice.

Obranný průmysl a jeho finančníci sice v soukromí přiznávají, že konflikt je dobrý pro podnikání, ale veřejně tvrdí, že pouze plní americké příkazy. "Je jen na nás, abychom přistoupili k tomu, o co jsme byli požádáni, a my se to jen snažíme dělat efektivnějším způsobem, a to je naše role," jak kdysi řekl generální ředitel společnosti Lockheed Martin James Taiclet: Koneckonců to byla americká vláda - nikoli Lockheed Martin -, kdo přispěchal na obranu Izraele a zachytil většinu íránských raket.

Ale tato obhajoba ve stylu "prostě děláme, co se nám řekne" tak docela nefunguje vzhledem k tomu, že zbrojařští kontraktoři aktivně formují zahraniční politiku USA mimo jiné prostřednictvím lobbingu a příspěvků na volební kampaně. Aaron Acosta, programový ředitel organizace Investor Advocates for Social Justice, uvedl v rozhovoru pro Responsible Statecraft, že tito kontraktoři "často vytvářejí poptávku tím, že lobbují u americké vlády a prosazují prodej těchto zbraní".

V roce 2023 společnost Lockheed Martin utratila za lobbování v Kongresu přes 14 milionů dolarů. Tři společnosti, které nejvíce lobbovaly za verzi každoročního návrhu zákona o obranné politice ve Sněmovně reprezentantů, byly RTX (dříve známá jako Raytheon), Lockheed Martin a General Dynamics. Během volebního cyklu v roce 2022 přispěla společnost Lockheed Martin politickým kandidátům téměř čtyři miliony dolarů. Rok 2024 zatím slibuje podobné výsledky. Ve své výroční zprávě za rok 2023 společnost Lockheed Martin napsala, že "změny priorit vlády USA nebo zpoždění či snížení výdajů by mohly mít podstatný nepříznivý vliv na naše podnikání".

Jistě, 84% voličů by mohlo mít obavy z toho, že USA budou zataženy do konfliktu na Blízkém východě. Ale pokud jde o obranné společnosti a jejich akcionáře, obchod vzkvétá.

