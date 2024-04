O neuvěřitelné omezenosti české politické debaty. Povede to ke katastrofě?

20. 4. 2024 / Jan Čulík

V ČR je umělou inteligencí v následujících třech až pěti letech ohroženo zřejmě až půl druhého milionu pracovních příležitostí. Je šílené, že to nikdo v ČR neřeší. Naopak komicky usilují politikové o prodloužení věku odchodu do důchodu. Co budou ti nezaměstnatelní lidé dělat? Záviset na podpoře v nezaměstnanosti, kterou ODS mezitím zruší?

Obě strany českého politického diskursu jsou v těchto dnech poněkud posedlé tématem "důchodové reformy", tedy prodloužením věku odchodu do důchodu. Vládnoucí koalice zuří, že se ANO nechce na debatě o "důchodové reformě" podílet, vyjadřují se k tomu všichni.



Zaujalo mě, jak šílená je tato debata.



Jak známo, kolega Bohumil Kartous nedávno vydal už svou druhou zajímavou knihu Future On: Jak zkrotit šelmy digitální džungle. Chtěl by ji vydat také anglicky a v minulých dnech jsme v Praze uvažovali, jak to zařídit.







K překládání anglických materiálů do češtiny pro Britské listy často používám AI překladač deepl.com. Protože ho používám často, přijal jsem nedávno nabídku neomezeného používání této služby za roční platbu asi jednoho tisíce korun.





Kolega Kartous mi poslal český text své knížky ve Wordu, tak jsem zkusil experiment. Zadal jsem celou tuto knihu, má 328 stran, asi 400 000 slov, do deeplu.





Co se poté stalo, mě ohromilo. Deepl.com přeložil CELÝ TENTO ROZSÁHLÝ TEXT KNIHY do angličtiny za DEVADESÁT VTEŘIN. Já bych to překládal celou řadu měsíců.





Mimochodem, ty automatické překlady jsou už velmi dobré. Řekl bych, že jsou přijatelné z cca 95 procent. Při překladech do češtiny si systém někdy plete rody a dává slovesům mužské koncovky tam, kde mají být ženské. Někdy, velmi málokdy, si splete podmět s předmětem. Při překladu do angličtiny jsem dosud žádné takové chyby nezaznamenal, má skotská manželka, rodilá mluvčí, usuzuje, že automaticky vytvořená anglická verze Kartousovy knihy je možná trochu neosobní, bez fantazie?





Nevím. Před tím, než jsem jel koncem března učit na univerzitě v Brně, nechal jsem si deeplem přeložit do češtiny některé své přednášky a články, které jsem publikoval v angličtině. Zaujalo mě a pobavilo, že deepl dokázal z angličtiny do češtiny přeložit četné mé zcela osobní a typické formulace. Zdá se mi, že dokázal zachovat v přeloženém textu osobní individuální rukopis.





Proč vám to tady tak podrobně popisuju? Shrnuto a podtrženo: už v současnosti jsou schopnosti automatických AI překladačů velmi dobré, v nadcházejících měsících se budou stále zlepšovat.





Je naprosto ohromující, pokud dokáže AI přeložit více než tři sta stránek knihy, kterou by člověk překládal dlouhé měsíce, za devadesát sekund. Obávám se, že to je konec profese překladatelů.





A to je jen jeden příklad. Umělá inteligence už umí psát ekonomické zpravodajství do novin i další věci. Je ohrožena i profese novinářů.







Jak jsme informovali před několika týdny , britský Institut pro výzkum veřejné politiky (IPPR) provedl analýzu, podle níž v následujících třech až pěti letech zlikviduje umělá inteligence v Británii pracovní příležitosti až pro 8 milionů lidí. Podle počtu obyvatel by to bylo v Česku asi půl druhého milionu zlikvidovaných pracovních příležitostí. Nejvíce jsou ohroženy ženy, pracovníci na nižších pracovních pozicích a hůře placení zaměstnanci.





Přibližně 11 % úkolů, které v současnosti vykonávají lidé, je ohroženo. Tento podíl by se však mohl v druhé vlně zvýšit na 59 % úkolů, protože se vyvíjejí technologie, které zvládají stále složitější procesy.



Zpráva uvedla, že rutinní kognitivní úkoly - včetně správy databází, plánování a inventarizace - jsou již ohroženy a mohou vytlačit základní pracovní místa a pracovní místa na částečný úvazek v oblasti sekretářských prací, administrativy a služeb zákazníkům.



Druhá vlna zavádění umělé inteligence by však mohla mít dopad na nerutinní úkoly zahrnující tvorbu databází, psaní novinářských článků a grafický design, což by se dotklo stále lépe vydělávajících pracovních míst.



Výrazně více by byly postiženy ženy, protože "s větší pravděpodobností pracují v nejvíce exponovaných profesích, jako jsou sekretářské a administrativní profese", uvedl IPPR.









Všichni v ČR to ignorují a chtějí prodloužit věk odchodu do důchodu. Nezbláznili se?





Zdá se, že se ČR řítí do katastrofy, kterou nevnímá nikdo. Jenže už nemůžeme žít v sedmdesátkách, svět se rychle mění. Nebo můžeme?







