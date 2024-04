Pedofilové vytvářejí snímky nahých dětí pomocí umělé inteligence, a pak je tím vydírají, sděluje charitativní organizace

23. 4. 2024

čas čtení 4 minuty

Nadace Internet Watch Foundation našla na dark webu příručku, která zločince nabádá k používání softwarových nástrojů, které odstraňují oblečení

Podle charitativní organizace zabývající se sexuálním zneužíváním dětí jsou pedofilové nabádáni, aby používali umělou inteligenci k vytváření nahých snímků dětí, aby z nich vymámili extrémnější materiál.

Nadace Internet Watch Foundation (IWF) uvedla, že příručka nalezená na dark webu obsahuje část, která zločince nabádá, aby používali "obnažovací" nástroje k odstranění oblečení ze snímků spodního prádla zaslaných dítětem. Zmanipulovaný obrázek by pak mohl být použit proti dítěti k jeho vydírání, aby poslalo více otevřeně sexuálního materiálu, uvedla IWF.



"Jedná se o první důkaz, který jsme zaznamenali, že si pachatelé navzájem radí a povzbuzují se k používání technologie umělé inteligence k těmto účelům," uvedla IWF.



Charitativní organizace, která vyhledává a odstraňuje materiály týkající se sexuálního zneužívání dětí na internetu, loni varovala před nárůstem případů sextortion, sexuálního vydírání, kdy jsou oběti manipulovány, aby posílaly své otevřeně sexuální snímky, a poté je jim vyhrožováno zveřejněním těchto snímků, pokud nepředají peníze. Upozornila také na první příklady použití umělé inteligence k vytváření "ohromně realistického " sexuálního materiálu.



Anonymní autor online příručky, která má téměř 200 stran, se chlubí tím, že "úspěšně vydíral" 13leté dívky, aby posílaly nahé snímky online. IWF uvedla, že dokument byl předán britské Národní kriminální agentuře.



Minulý měsíc deník Guardian odhalil, že labouristická strana zvažuje zákaz nástrojů, které uživatelům umožňují vytvářet snímky lidí bez oblečení.



IWF rovněž uvedla, že rok 2023 byl "nejextrémnějším rokem v historii". Ve výroční zprávě organizace se uvádí, že v loňském roce bylo nalezeno více než 275 000 webových stránek obsahujících sexuální zneužívání dětí, což je nejvyšší počet, který IWF zaznamenala, a rekordní množství materiálů "kategorie A", které mohou zahrnovat nejzávažnější snímky včetně znásilnění, sadismu a bestiality. Podle IWF obsahovalo obsah kategorie A více než 62 000 stránek, zatímco v předchozím roce to bylo 51 000 stránek.



IWF nalezla 2 401 snímků materiálů, které si děti ve věku od tří do šesti let pořídily samy, tedy materiálů, na nichž jsou oběti manipulovány nebo jim je vyhrožováno, aby nahrály své zneužití. Analytici uvedli, že zaznamenali sexuální zneužívání v domácím prostředí včetně ložnic a kuchyní.



Susie Hargreavesová, výkonná ředitelka IWF, uvedla, že oportunističtí zločinci, kteří se snaží manipulovat s dětmi, "nejsou vzdálenou hrozbou". Řekla: "Pokud se děti mladší šesti let stávají terčem takových útoků, musíme s nimi vést rozhovory odpovídající jejich věku, abychom se ujistili, že vědí, jak rozpoznat nebezpečí."



Hargreavesová dodala, že britský zákon o bezpečnosti na internetu, který vstoupil v platnost v loňském roce a ukládá společnostem provozujícím sociální média povinnost pečovat o ochranu dětí, "musí fungovat".



Tom Tugendhat, britský ministr pro bezpečnost, uvedl, že rodiče by měli se svými dětmi o používání sociálních médií mluvit. "Platformy, které považujete za bezpečné, mohou představovat riziko," řekl a dodal, že technologické společnosti by měly zavést přísnější ochranná opatření, aby zabránily zneužití.



Podle výzkumu, který minulý týden zveřejnil regulační orgán pro komunikace Ofcom, vlastní mobilní telefon čtvrtina dětí ve věku tří až čtyř let a polovina dětí mladších 13 let je na sociálních sítích. Vláda se v nadcházejících týdnech chystá zahájit konzultace, které budou zahrnovat návrhy na zákaz prodeje chytrých telefonů osobám mladším 16 let a zvýšení minimálního věku pro vstup na stránky sociálních médií z 13 na 16 let.



Podrobnosti v angličtině ZDE

