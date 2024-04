Známé laboratoře pervitinu v Evropě: ČR je Nové Mexiko Evropy

21. 4. 2024

Pro případ, že by vás to zajímalo, toto je mapa všech známých laboratoří na výrobu pervitinu v Evropě. Česká republika je Nové Mexiko Evropy a Bulharsko je Oklahoma.

Just in case you all were wondering, this is a map of all known meth labs in Europe.



Czech Republic is the New Mexico of Europe and Bulgaria is the Oklahoma. pic.twitter.com/jGiQhcDuj2