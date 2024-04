Amnesty International obvinila Spojené království ze „záměrné destabilizace“ lidských práv na celém světě

Šéfka Amnesty International rovněž varuje, že Británie bude „historií tvrdě souzena za to, že nepomohla zabránit masakru civilistů v Gaze“



Amnesty International obvinila Velkou Británii z „úmyslné destabilizace“ lidských práv na světové scéně pro své vlastní politické cíle.



Ve své výroční globální zprávě, kterou organizace dnes zveřejnila, uvedla, že Británie oslabuje ochranu lidských práv na národní i globální úrovni, a to v situaci, kdy se mezinárodní právo téměř rozpadá.

„Spojené království svou otřesnou domácí politikou a politikařením záměrně destabilizuje celý koncept univerzálních lidských práv,“ uvedl Sacha Deshmukh, výkonný ředitel Amnesty International UK.



Odsuzující zpráva Amnesty rovněž kritizuje spojence Izraele za to, že nedokázali zastavit „nepopsatelné krveprolití mezi civilisty“ v Gaze. V ostrém varování světovým vůdcům organizace uvedla, že svět sklízí úrodu „děsivých následků“ eskalace konfliktu a téměř úplného porušení mezinárodního práva.



Agnès Callamardová, generální tajemnice Amnesty International, s odkazem na vývoj mezinárodního práva a ochrany civilistů po druhé světové válce uvedla: „V roce 2023 jsme byli uvrženi zpět do budoucnosti, kterou nechceme, zpět do budoucnosti, která nám byla slíbena ‚už nikdy‘.“





Zpráva o 418 stranách poukazuje na to, že Spojené státy využily svého práva veta a po celé měsíce paralyzovaly Radu bezpečnosti OSN tím, že blokovaly přijetí tolik potřebné rezoluce o příměří v Gaze, zatímco nadále vyzbrojují Izrael zbraněmi používanými k páchání něčeho, co může představovat válečné zločiny.



Amnesty upozorňuje na „groteskní dvojí metr“ mocných západních zemí, včetně Spojeného království a Německa, které nadále chrání a podporují akce Izraele, ačkoli tyto státy oprávněně protestují proti válečným zločinům Ruska a Hamásu.



Zpráva rovněž konkrétně odsuzuje Spojené království za to, že nevyužívá své vedoucí úlohy v OSN k zabránění porušování lidských práv v Gaze a že slabě podporuje vyšetřování Mezinárodního trestního soudu (ICC) týkající se porušování lidských práv v Izraeli a Palestině. Zpráva rovněž upozorňuje na zapojení Velké Británie do vyzbrojování Izraele.



Deshmukh o Izraeli řekl: „Máme velmi hluboké obavy z praxe Spojeného království, které dodává zbraně a významné komponenty pro zbrojení.“ Podle něj je pravděpodobné, že přibližně 15 % hotových bojových letounů F-35, které používá Izrael, obsahuje britské součástky nebo komponenty.



„Nepochybuji o tom, že Spojené království bude historií tvrdě souzeno za to, že nepomohlo zabránit masakru civilistů v Gaze,“ řekl Deshmukh.



Zpráva vykresluje bezútěšný obraz stavu lidských práv ve světě a varuje, že rozpad právního státu se pravděpodobně urychlí s rychlým rozvojem umělé inteligence, který spolu s dominancí velkých technologických společností hrozí „obriovským množstvín“ porušování lidských práv, pokud bude regulace i nadále zaostávat za technologickým pokrokem.



Vedle flagrantního porušování pravidel ruskými silami během jejich invaze na Ukrajinu se jako hlavní faktory prohlubujícího se zhoršování globální ochrany civilistů uvádí rostoucí počet konfliktů a porušování lidských práv, jehož jsme svědky v Súdánu, kde v občanské válce zemřelo téměř 15 000 lidí, a také v Etiopii a Myanmaru, kde v roce 2023 zemřelo v konfliktu více než 1 000 civilistů.



Callamard na tiskové konferenci při příležitosti představení zprávy řekla: „Když mocní porušují zásady právního státu, štít práva slábne. Když mocní prohlašují, že stojí nad zákonem, zrada zákona se stává reakcí mnoha dalších.“



Zpráva Amnesty zjistila, že roste počet útoků na ženy, LGBTQ+ osoby a marginalizované komunity za účelem politického nebo volebního zisku.



Předpověděla, že během přelomového roku voleb po celém světě a v prostředí stále tvrdšího odporu velkých technologických společností vůči regulaci by technologický pokrok - jako je spyware a rozpoznávání obličejů - mohl být zneužíván k diskriminaci a dezinformacím. Amnesty například odhalila, jak algoritmy Facebooku přispěly k etnickému násilí v Etiopii během konfliktu v tamním regionu Tigray.





Callamard řekla: „Zpráva Amnesty International vykresluje neutěšený obraz alarmujícího potlačování lidských práv a hojného porušování pravidel, a to vše uprostřed prohlubující se globální nerovnosti, soupeření velmocí o nadvládu a eskalující klimatické krize.“







