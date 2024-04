Krize na Blízkém východě: Netanjahu "nevydá nikoho do zahraničí k trestnímu stíhání za válečné zločiny"

27. 4. 2024

čas čtení 5 minut

Izraelská rozvědka zjistila, že Mezinárodní trestní soudní dvůr připravuje trestní stíhání za válečné zločiny pro vedoucí politiky a šéfy armády v Izraeli. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek prohlásil, že jakékoli rozhodnutí vydané Mezinárodním trestním soudem by nemělo vliv na jednání Izraele, ale „vytvořilo by nebezpečný precedens“. „Pod mým vedením Izrael nikdy nepřijme žádný pokus Mezinárodního trestního soudu v Haagu podkopat jeho základní právo na obranu,“ uvedl Netanjahu v prohlášení sdíleném na Telegramu. „Rozhodnutí soudu v Haagu sice neovlivní akce Izraele, ale vytvoří nebezpečný precedens, který ohrožuje vojáky a veřejné činitele.“ Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek prohlásil, že jakékoli rozhodnutí vydané Mezinárodním trestním soudem by nemělo vliv na jednání Izraele, ale „vytvořilo by nebezpečný precedens“. „Pod mým vedením Izrael nikdy nepřijme žádný pokus Mezinárodního trestního soudu v Haagu podkopat jeho základní právo na obranu,“ uvedl Netanjahu v prohlášení sdíleném na Telegramu. „Rozhodnutí soudu v Haagu sice neovlivní akce Izraele, ale vytvoří nebezpečný precedens, který ohrožuje vojáky a veřejné činitele.“

- Při nejnovějším útoku na mezinárodní lodní dopravu v Rudém moři, k němuž se přihlásili povstalci Húsíové, byla v pátek u jemenského pobřeží dvakrát zasažena raketami.



Bezpečnostní agentura Spojeného království Maritime Trade Operations uvedla, že k útoku na loď MV Andromeda Star došlo jihozápadně od jemenského přístavu Mokha.



- Den poté, co do Izraele údajně dorazila delegace zprostředkovatelského Egypta ve snaze nastartovat zablokovaná jednání, Hamás uvedl, že studuje nejnovější izraelský protinávrh týkající se možného příměří v Gaze. Egypt, Katar a Spojené státy se neúspěšně snaží uzavřít novou dohodu o příměří v Gaze od listopadového týdenního zastavení bojů, kdy bylo 80 izraelských rukojmích vyměněno za 240 Palestinců držených v izraelských věznicích.



- Úředník informovaný o pátečním jednání egyptské delegace s izraelskými protějšky uvedl, že Izrael nemá žádné nové návrhy. Tento úředník, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity, však uvedl, že Izrael je ochoten zvážit omezené příměří, v jehož rámci by islamistické hnutí Hamás propustilo 33 rukojmích namísto dříve diskutovaných 40 rukojmích.





- Kyperský zdroj uvedl, že v pátek pozdě večer byly obnoveny dodávky pomoci z Kypru, přičemž jedna loď vezla do obléhané palestinské enklávy potraviny po přestávce, která následovala po zabití sedmi humanitárních pracovníků Izraelem. Nevládní organizace World Central Kitchen pozastavila pomoc, aby přezkoumala svou činnost na tomto území po útoku na začátku dubna, a zastavila přímé dodávky do Gazy z Kypru. Podle kyperského zdroje opustila v pátek večer přístav Larnaka malá nákladní loď s pomocí darovanou Spojenými arabskými emiráty.





- V pátek byli při útoku dronu na plynárenský komplex vlastněný Emiráty v irácké severní autonomní oblasti Kurdistán zabiti čtyři pracovníci z Jemenu, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní představitele. Bezpečnostní zdroj potvrdil útok na areál, který vlastní firma Dana Gas ze Spojených arabských emirátů. K odpovědnosti se bezprostředně nepřihlásil.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

226

uvedly v pátek obě skupiny a jeden pekingský diplomat. Hamás kontroluje Gazu, zatímco Fatah je hnutím Mahmúda Abbáse, předsedy Západem podporované Palestinské samosprávy, která vykonává omezenou samosprávu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. Obě soupeřící palestinské frakce nedokázaly urovnat své politické spory od doby, kdy bojovníci Hamásu v krátké válce v roce 2007 vyhnali Fatah z Gazy.informovala v sobotu íránská média. Íránské revoluční gardy zadržely kontejnerovou loď MSC Aries s 25člennou posádkou v Hormuzském průlivu 13. dubna, několik dní poté, co Teherán přislíbil odvetu za podezřelý izraelský útok na svůj konzulát v Damašku.Džamáa Islámíja ve svém prohlášení uvedla, že Mosab Saíd Chaláf a Bilal Mohammed Chaláf „zemřeli při plnění svých džihádistických úkolů... při sionistickém úderu v údolí Bekaa“.Nezávislá kontrola vedená bývalým francouzským ministrem zahraničí na začátku tohoto týdne uvedla, že Izrael dosud neposkytl podpůrné důkazy pro svá tvrzení, což vedlo hlavní dárce včetně USA k pozastavení financování agentury.