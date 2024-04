Krize na Blízkém východě: Delegace Hamásu údajně opustila Káhiru po jednáních o příměří

30. 4. 2024

čas čtení 10 minut



Agentura Associated Press oznámila, že podle egyptského státního satelitního kanálu Al-Qahera News představitelé Hamásu opustili Káhiru po jednáních s egyptskými představiteli o novém návrhu příměří v Gaze.



Kanál, který má úzké vazby na egyptské bezpečnostní agentury, uvedl, že se delegace Hamásu vrátí do Káhiry s písemnou odpovědí na návrh příměří, aniž by uvedl kdy.



Ačkoli podrobnosti navrhované dohody nebyly v plném rozsahu zveřejněny, předpokládá se, že Hamás zpočátku vrátí 30 až 40 zranitelných rukojmích včetně žen, dětí a osob starších 50 let a Izrael propustí desítky palestinských vězňů, což bude doprovázeno čtyřicetidenním přerušením bojů.



Očekává se, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu se ještě dnes setká s krajně pravicovým ministrem vnitra Itamarem Ben-Gvirem. Předpokládá se, že Ben-Gvir je proti dohodě a je pro to, aby izraelská armáda místo toho zahájila útok na Rafáh.

Agentura Associated Press oznámila, že podle egyptského státního satelitního kanálu Al-Qahera News představitelé Hamásu opustili Káhiru po jednáních s egyptskými představiteli o novém návrhu příměří v Gaze.Kanál, který má úzké vazby na egyptské bezpečnostní agentury, uvedl, že se delegace Hamásu vrátí do Káhiry s písemnou odpovědí na návrh příměří, aniž by uvedl kdy.Ačkoli podrobnosti navrhované dohody nebyly v plném rozsahu zveřejněny, předpokládá se, že Hamás zpočátku vrátí 30 až 40 zranitelných rukojmích včetně žen, dětí a osob starších 50 let a Izrael propustí desítky palestinských vězňů, což bude doprovázeno čtyřicetidenním přerušením bojů.Očekává se, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu se ještě dnes setká s krajně pravicovým ministrem vnitra Itamarem Ben-Gvirem. Předpokládá se, že Ben-Gvir je proti dohodě a je pro to, aby izraelská armáda místo toho zahájila útok na Rafáh.

- Zástupci palestinských skupin Hamás a Fatah dosáhli při nedávných rozhovorech v čínském hlavním městě „povzbudivého pokroku“ v podpoře usmíření, uvedlo v úterý čínské ministerstvo zahraničí.



Mluvčí ministerstva Lin Ťien podle agentury AP na každodenním brífinku uvedl jen několik podrobností a řekl, že obě skupiny byly pozvány Čínou a „nedávno přijely do Pekingu, aby vedly hloubkový a upřímný dialog o podpoře palestinského usmíření“.



Lin uvedl, že „strany se dohodly na pokračování tohoto procesu dialogu, aby bylo co nejdříve dosaženo palestinské solidarity a jednoty. Vysoce ocenily pevnou podporu Číny spravedlivé věci palestinského lidu při obnově jeho legitimních národních práv, poděkovaly čínské straně za její úsilí pomoci posílit vnitřní jednotu Palestiny a dosáhly dohody o myšlenkách pro budoucí dialog.“



Převzetí moci v Gaze Hamásem v roce 2007 ukončilo krátkou vládu jednoty mezi oběma skupinami. Čína uznala Palestinu jako stát v listopadu 1988.



- Deník The Times of Israel uvedl, že nejmenovaný izraelský představitel mu sdělil, že Izrael nevysílá do Káhiry delegaci k rozhovorům o příměří, dokud nedostane od Hamásu odpověď na poslední návrh.



Cituje tohoto úředníka: „Počkáme na odpovědi ve středu večer a pak se rozhodneme.“



- Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že při dnešních izraelských náletech v pásmu Gazy bylo zabito sedm Palestinců a 32 jich bylo zraněno, přičemž k úderům došlo v uprchlickém táboře Nuseirat a ve čtvrti Zaitoun ve městě Gaza.



Dále uvádí, že „pátrací a záchranné týmy vyzvedly šest rozložených těl ze čtvrti al-Amal západně od Chán Júnisu, přičemž stále probíhají pátrací akce, jejichž cílem je vyzvednout další těla zpod trosek.“



Uvádí, že „nejméně 7 000 lidí je nezvěstných a předpokládá se, že jsou mrtví pod troskami svých domů v celém pásmu“.



- Al-Džazíra přináší citaci mluvčího Hamásu Usámy Hamdána. Cituje jeho slova:



Z izraelských novin je zřejmé, že stále trvají na dvou hlavních otázkách: nechtějí úplné příměří a nemluví - vážně - o stažení z Gazy. Ve skutečnosti stále hovoří o své přítomnosti, což znamená, že budou Gazu nadále okupovat. Máme vážné otázky pro zprostředkovatele. Pokud na ně budou kladné odpovědi, myslím, že se můžeme posunout vpřed.





- Od 7. října bylo během izraelské vojenské ofenzívy v Gaze zabito více než 34 535 Palestinců a 77 704 jich bylo zraněno, uvedlo v úterním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy vedené Hamásem, píše agentura Reuters.



Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí navíc minulý týden v aktualizované zprávě uvedl, že od 7. října „bylo na Západním břehu Jordánu včetně východního Jeruzaléma zabito 469 Palestinců a 4 974 jich bylo zraněno, přičemž nejméně třetina zranění byla způsobena ostrou municí“. Tento údaj zahrnuje i osoby zabité izraelskými bezpečnostními silami a izraelskými osadníky.



Ve stejném období Izrael uvádí, že 263 jeho vojáků bylo zabito a 1 592 zraněno v bojích uvnitř pásma Gazy.



- V USA protestující studenti Kolumbijské univerzity obsadili jednu z budov kampusu, Hamilton Hall. Na fotografiích ze sociálních sítí je patrné, že z okna vyvěsili nápis, kterým ji přejmenovali na Hind's Hall podle šestileté Hind Radžabové.



V únoru byla Radžábová nalezena mrtvá v autě obklopená svými mrtvými příbuznými v oblasti Tel al-Hawa ve městě Gaza několik dní poté, co jí byla na pomoc vyslána posádka záchranné služby poté, co se jí podařilo telefonicky požádat o pomoc.



V prohlášení, které protestní skupina zveřejnila na sociálních sítích, se uvádí:



Členové kolumbijské komunity obsadili Hamiltonovu halu krátce po půlnoci. Tato eskalace představuje další generaci studentských hnutí z let 1968, 1985 a 1992, která Columbia kdysi potlačovala, ale dnes je oslavuje.



Protestující vyjádřili svůj záměr zůstat v Hind's Hall, dokud Columbia neustoupí třem požadavkům organizace Columbia University Apartheid Divest (CUAD): divestice, finanční transparentnost a amnestie. Znovu zdůrazňujeme, že tábor CUAD je pokojnou formou protestu, jak se ukázalo během posledních 12 dní.



- Hebrejskojazyčný zpravodajský server Ynet informuje, že krajně pravicový ministr vnitřní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir se má ještě dnes setkat s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Spolu s ministrem financí Bezalelem Smotrichem se Ben-Gvir údajně staví proti dohodě o propuštění rukojmích a místo toho upřednostňuje pozemní ofenzívu na Rafáh. Ben-Gvir se zotavuje z páteční autonehody, při níž utrpěl zlomeninu žeber.



- Palestinská tisková agentura Wafa oznámila, že ve městě al-Dhaheriya jižně od Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu byl zabit dělník poté, co byl „zadržen a napaden“ izraelskými bezpečnostními silami.



- Biden naléhá na Egypt a Katar, aby v rámci jednání o příměří „vynaložily veškeré úsilí“ na propuštění izraelských rukojmích



Americký prezident Joe Biden vyzval představitele Egypta a Kataru, aby „vynaložili veškeré úsilí“ k zajištění propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem v rámci jednání o příměří v Gaze, uvedl Bílý dům.



Biden tuto žádost přednesl v telefonickém rozhovoru s vedoucími představiteli s tím, že propuštění rukojmích je „nyní jedinou překážkou okamžitého příměří a úlevy pro obyvatele Gazy“, uvedl Bílý dům.



Stalo se tak v době, kdy Hamás studuje nabídku Izraele na 40denní příměří ve válce výměnou za propuštění desítek rukojmích.



Po návratu do Kataru po posledních rozhovorech v Káhiře delegace Hamásu uvedla, že „projedná myšlenky a návrh ... chceme reagovat co nejrychleji,“ řekl zdroj z Hamásu agentuře France-Presse pod podmínkou anonymity.



Washington, Dauhá a Káhira již několik měsíců zprostředkovávají dosažení příměří v Gaze, která je vystavena neustálému bombardování ze strany Izraele v reakci na smrtící útok Hamásu proti Izraeli ze 7. října.



V pondělí se v Káhiře sešli zástupci Egypta, Kataru a Hamásu, přičemž se očekává, že palestinská skupina odpoví na návrh druhého příměří v Gaze spojený s novým propuštěním rukojmích.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že „jediná věc, která stojí mezi lidmi v Gaze a příměřím“, je Hamás, a to před jednáním, které je považováno za poslední šanci na záchranu diplomatického řešení před hrozící izraelskou pozemní invazí v Rafáhu. Antony Blinken v pondělí na zasedání Světového ekonomického fóra v Saúdské Arábii řekl: „Hamás má před sebou návrh, který je ze strany Izraele mimořádně velkorysý. „Musí se rozhodnout a musí se rozhodnout rychle... Doufám, že se rozhodne správně a že můžeme dosáhnout zásadní změny v dynamice.“



- Egyptský ministr zahraničí Sameh Shoukry v pondělí uvedl, že jeho země s nadějí očekává návrh na příměří a propuštění rukojmích v pásmu Gazy. Francouzský ministr zahraničí Stéphane Séjourné, který je na návštěvě regionu, řekl: „Věci se hýbou kupředu, ale při těchto diskusích a jednáních musíte být vždy opatrní. Situace v Gaze je katastrofální a potřebujeme příměří.



- Během izraelské vojenské ofenzívy v Gaze bylo od 7. října zabito nejméně 34 488 Palestinců a 77 643 jich bylo zraněno, uvádí se v pondělním prohlášení ministerstva zdravotnictví Gazy vedeného Hamásem.



- Izraelské nálety v pondělí zabily desítky Palestinců, informuje agentura Reuters. Bomby zasáhly tři domy v Rafáhu a ve městě Gaza na severu pásma izraelská vojenská letadla zasáhla dva domy, přičemž zabila nejméně šest lidí a několik dalších zranila, uvedli zdravotníci. S příchodem noci izraelský nálet na dům v uprchlickém táboře Al-Nuseirat v centrální části Gazy zabil tři Palestince, včetně novináře a zdravotníků, uvedla média Hamasu.



- Ozbrojené křídlo Islámského džihádu, které je spojencem Hamásu, uvedlo, že v pondělí vypálilo rakety na Izrael, což signalizuje, že tato skupina je i po téměř sedmi měsících izraelské letecké a pozemní ofenzívy stále schopna provádět raketové útoky.





- Americká armáda zveřejnila fotografie, které podle ní ukazují, že se nyní staví molo, které má pomoci dopravit do obléhaného pásma Gazy více pomoci. Na snímcích je vidět něco, co vypadá jako velká kovová konstrukce s dělníky ve vojenských uniformách rozesetými podél plovoucích plošin. Americké ústřední velení zveřejnilo snímky na Twitteru s tím, že „stavba mola začíná“ a že „stavba plovoucího mola JLOTS ve Středozemním moři je v plném proudu“. JLOTS je zkratka pro Joint Logistics Over-the-Shore (Společná logistika nad pobřežím).







Podrobnosti v angličtině ZDE

1