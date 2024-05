Změní americká pomoc Kyjivu kurs ukrajinského konfliktu?

2. 5. 2024

čas čtení 4 minuty

Když se ve středu dostal na stůl prezidenta Joea Bidena zákon o pomoci Ukrajině, vše naznačovalo tomu, že se dopad zákona projeví již záhy. Pentagon připravil masivní dodávku zbraní v hodnotě jedné miliardy dolarů, kterou mohl začít posílat „během několika hodin“ po prezidentově podpisu. Američtí představitelé dokonce předem rozmístili mnoho zbraní v evropských skladech. Nový balíček americké převážně vojenské pomoci je obrovský, a to jak v přeneseném, tak v doslovném slova smyslu. Kongres schválil zhruba 60 miliard dolarů nových výdajů souvisejících s válkou, z nichž 37 miliard je určeno na transfery a nákupy zbraní. Nové finanční prostředky posouvají investice Washingtonu do obrany Ukrajiny na hodně přes 150 miliard dolarů od roku 2022, píše na webu Responsible Statecraft Connor Echols.

Kromě nových zbraní poskytují nové výdaje také tolik potřebnou morální podporu ukrajinským vojákům, kteří se snaží udržet obranné linie proti Rusku, protože jejich zásoby a vybavení se zmenšují. Klíčová otázka však zůstává stejná jako minulý týden: Má Ukrajina reálnou šanci zvrátit vývoj a vyhrát válku?



Podle odborníků je to přinejlepším sporné. Pozitivní je, že nová pomoc dramaticky snižuje šanci na krátkodobou katastrofu, jako je zhroucení ukrajinských frontových linií.

Pomoc má však omezený dopad na základní aspekty konfliktu, včetně rostoucí nevýhody Ukrajiny, pokud jde o lidské zdroje. Jednoduše řečeno, balíček může pomoci pouze tehdy, pokud se Kyjivu podaří dramaticky rozšířit počet vojáků, které má k dispozici před očekávanou ruskou protiofenzívou letos v létě.

„Očekával bych, že se situace bude v příštích třech měsících pravděpodobně nadále zhoršovat, ale pokud mobilizace proběhne podle plánu a americká pomoc bude odblokována, pak by se situace měla od podzimu zlepšit,“ řekl agentuře Reuters poměrně optimisticky naladěný polský analytik.

Ukrajina si tuto svízelnou situaci uvědomuje a vynakládá veškeré síly na doplnění svých vojenských kapacit. Po přijetí nového zákona, který rozšiřuje možnosti odvodu, Kyjiv dočasně pozastavil veškeré konzulární služby pro ukrajinské muže ve vojenském věku žijící v zahraničí - pokud ovšem nepotřebují pomoc, aby se mohli vrátit domů a narukovat. Ukrajina také nabízí pobídky k posílení dobrovolného náboru, včetně nových pravidel, která umožňují rekrutům zvolit si jednotku a specializaci, stejně jako délku služby.

Žádná z těchto snah se však nevyplatí před pravděpodobnou ruskou ofenzívou letos v létě, což znamená, že Ukrajina může letos ztratit další území. Výsledek ruské ofenzívy bude také důležitým ukazatelem šancí Ukrajiny na dlouhodobý úspěch.

Pokud jde o potenciální mírové rozhovory, nový balíček pomoci poskytuje některé významné výhody. „Důležité je, že by mohl snížit ruský optimismus ohledně dlouhodobé hry, a tím zvýšit náklonnost Moskvy ke kompromisu,“ řekl serveru Politico Samuel Charap z RAND Corporation.

Podle George Beebeho z Quincyho institutu, který vydává publikaci Responsible Statecraft, však tato výhoda zůstává hypotetická, dokud Kyjiv i Washington zůstávají odhodlány získat zpět celé území Ukrajiny před rokem 2014.

„Dodatečná pomoc by byla oprávněná - ba dokonce by byla pravděpodobně nutná - pokud by byla použita jako páka v rámci širší diplomatické strategie pro vyjednávání kompromisního urovnání války,“ napsal Beebe, který dříve vedl analýzu Ruska v CIA. „S takovou strategií však není spojena.“

Beebe se obává, že bez jasné strategie pro vítězství u jednacího stolu nový balíček pomoci téměř zaručí, že Ukrajina bude pokračovat ve vrhání svých ztenčujících se rezerv do války, kterou nemůže vyhrát.

Celý text v anglickém originále ZDE

0