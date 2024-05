Ukončí propalestinské protesty americkou demokracii?

3. 5. 2024

Radikalizovaní studenti, Antifa a Američané arabského původu jsou připraveni udělat to, co Usáma bin Ládin nedokázal – zničit liberální demokracii, píše Malcolm Nance. Radikalizovaní studenti, Antifa a Američané arabského původu jsou připraveni udělat to, co Usáma bin Ládin nedokázal – zničit liberální demokracii,

Když jsem ráno 11. září 2001 pobíhal po západní straně Pentagonu, pár desítek metrů ode mě uhořelo téměř tři sta lidí. Věděl jsem, kdo provedl teroristické útoky. Od začátku roku 1997 jsem pracoval na misi al-Kájdy a cvičil jsem vojáky speciálních operací v jejich myšlení a ideologii. Léta jsem studoval, pitval a analyzoval vražedný scénář al-Kájdy. Rozsáhle jsem o tom psal ve své knize z roku 2010 Konec al-Kájdy.

Usáma bin Ládin zdůraznil, že jeho smrtící džihád proti Americe byl legitimní, protože to byla válka na obranu islámu před útokem, který začal v roce 1948 založením Izraele. Tvrdil, že taková urážka je otevřeným vyhlášením války muslimům. Bin Ládin věřil, že této výzvě musí čelit globální válka proti všem ostatním kulturám, počínaje přímým útokem na Jeruzalém a Washington.

To byl důvod, proč bin Ládin naverboval devatenáct mladých mužů ze Saúdské Arábie, aby se infiltrovali do Spojených států a naučili se řídit dopravní letadla. Jejich úkolem bylo unést čtyři americká dopravní letadla a přeměnit je na střely s plochou dráhou letu. Chápal, že upálení téměř tří tisíc Američanů by odstartovalo globální válku mezi křesťanstvím a islámem. Byl přesvědčen, že Amerika napadne Afghánistán a stejně jako Sovětský svaz se ekonomicky zhroutí pod tíhou války a rozpadne se tváří v tvář sjednocenému muslimskému světu. Pak už by byli Židé snadnou kořistí.

Na začátku roku 2002 bin Ládin zveřejnil dopis, v němž tvrdil, že ospravedlňuje útok v New Yorku. Jmenoval se "Dopis americkému lidu". Zajímavé je, že se nezmínil o žádném ze základních filozofických přesvědčení organizace Al-Kájda, jako je podněcování globálního džihádu, tajný plán na zahájení střetu civilizací nebo světovláda jeho kultovní verze islámu.

Místo toho zvolil přímočařejší a přijatelnější uvažování; obviňoval Židy ze všeho utrpení světa a přísahal, že povede kampaň ke zničení Izraele, aby pomstil muslimy za jejich zradu.

Dopis je úhledným kouskem propagandy zaměřeným na neinformované a ovlivnitelné mysli, které se angažovaly v politickém aktivismu, sociální spravedlnosti a otázkách boje proti okupaci/kolonialismu po celém světě. Ale byl také navržen tak, aby využil nevyslovený antisemitismus, o kterém věděl, že existuje v Americe a Evropě. Odhaluje, že vůdce teroristů měl dobrý přehled o smýšlení amerického antisemitského okraje. Američané Židy nenáviděli a tolerovali je jen kvůli jejich penězům. Podle bin Ládina Židé ovládali všechno. Tvrdil, že Henry Ford a Adolf Hitler měli pravdu, pokud jde o jejich kontrolu nad světovými bankovními sítěmi. A tato myšlenka byla možná to poslední, co se mu honilo hlavou, dokud mu ji SEAL Team 6 neprostřelil.

Podle bin Ládina nesou Američané spolu s Židy a jejich kontrolou nad penězi vinu za všechny neduhy světa. Sešitím prvků široce vyvrácené ruské konspirační teorie "Protokoly sionských mudrců", kde se tvrdilo, že tajné židovské prsty ovládají všechny finanční trhy po staletí, bin Ládin vysvětlil, proč musel udeřit na Židy naplněný New York.

Zachránit Palestinu a potažmo celý svět.

Na konci svého dopisu vysvětluje, proč masově zavraždil všechny ty Američany a lidi z více než 100 zemí:

"Buďte ujištěni, že nebojujeme za pouhé zabíjení, ale za zastavení zabíjení našich lidí. Je hříchem zabít člověka bez řádného a ospravedlnitelného důvodu, ale skoncovat s jeho vrahem je právo. Měli byste si být vědomi toho, že spravedlnost je nejsilnější armáda a bezpečnost nabízí nejlepší živobytí. Ztratili jste ji svým vlastním přičiněním, když jste podporovali Izraelce v okupaci naší země a zabíjení našich bratrů v Palestině. Cesta k bezpečí začíná zastavením agrese."

Pozoruhodné je, že bin Ládin uvedl, že tento dopis napsal pro určité americké publikum:

"Svůj výklad směřuji konkrétně k těm, kteří podporují skutečnou změnu, zejména k mladým lidem."

Bohužel, v roce 2002 masová vražda tolika lidí zapálila svět. Američané ani nevzali na vědomí, že bin Ládinův dopis existuje. Chtěli krev a po 20 letech války v Iráku a Afghánistánu ji dostali.

Bin Ládinova výzva, aby se americká mládež vzbouřila proti Bílému domu a Židům, se nesetkala s pochopením... do roku 2023.

Brzy po invazi Hamásu do Izraele 7. října mladí Američané na univerzitách přijali postoj Hamásu, že izraelská válka proti teroristické skupině je součástí "genocidy" s cílem vyhladit palestinský lid. Navzdory tomu, že o tom nebyly žádné důkazy, rychle se spojili s Palestinci a arabskými Američany a vytvořili protestní hnutí soustředěné na nejelitnějších univerzitách. Nezaměstnaní aktivisté z hnutí Black Lives Matter, antifašistických skupin, anarchisté z Black Bloc a další bojovníci za sociální spravedlnost, jak si říkají, vytvořili v rámci hnutí #FreePalestine mládežnickou alianci a vyšli do ulic za "Svobodnou Palestinu".

Hnutí se téměř univerzálně zaměřovalo na vnitřní nenávist Palestinců vůči Židům a zesilovalo ji. Jejich hněv nad izraelskou válkou proti Hamásu učinil jemný antisemitismus společensky přijatelným pro studenty amerických univerzit. Dokud studenti výslovně nevyzývali k zabíjení Židů, jejich pozice byly bezpečné. Prostě udělali univerzity tak naprosto nepřátelské vůči Židům, že se oni i nezúčastnění studenti báli o své životy. Útoky, blokády a zastrašování židovských studentů se staly běžnými.

Byl jsem tak naštvaný, že většina Američanů mladších 34 let podporuje Hamás, že jsem na toto téma zveřejnil video... na TikToku - aplikaci sociálních médií vlastněné Číňany, která byla hlavní informační platformou pro děti. Jejich podpora palestinské věci se začíná podobat podpoře Al-Kájdy po 11. září... A že možná, jen možná, by se měli zamyslet nad tím, co podporují.

Necelý týden po mém vystoupení začal TikTok exponenciálně šířit videa atraktivních žen ve vysokoškolském věku, které bez dechu tvrdily, že před nimi americká vláda skryla nějaké tajné informace... A teď se to našlo!

Tvůrci obsahu údajně našli a přečetli bin Ládinův "Dopis Americe" o dvaadvacet let později. Čteme-li to v kontextu války v Gaze, byli jaksi "šokováni".

Téměř všichni začali svá videa na TikToku slovy: "Potřebuji, abyste přestali s tím, co děláte, a přečetli si Dopis Americe. Nemůžu uvěřit, že nám to zatajili!" To byl zajímavý pohled, protože dopis se dal snadno najít. Ležel na internetu po celá desetiletí a byl prominentní v mé knize a dalších studiích o terorismu. Mladí Američané na videích se chovali, jako by byl otevřen nějaký tajný trezor CIA a byla odhalena tajemná skrytá pravda.

Jedna žena řekla, že upřímnost vůdce al-Kájdy ohledně masového vraždění pro ni byla tak poučnou zkušeností, že "prošla existenciální krizí". Jiní papouškovali přesná slova a opakovali: "On (bin Ládin) měl pravdu!"

Vím, co si myslíte, tak přestaňte obracet oči v sloup – ublížíte si. Vím, že jsem to málem udělal.

Jediná pravda, která byla odhalena, byla, že děti mladší 34 let nevěděly, co je 11. září, a ani se nezdálo, že by věděly, jak dlouho existuje krize na Blízkém východě. Všechno to pro ně byla novinka.

Během několika dní se stovky videí vychvalujících předvídavost Usámy bin Ládina o tom, jak izraelští "sionisté" utlačují palestinský lid, rozšířily k desítkám milionů diváků.

I když zpráva byla do jisté míry v souladu s politikou podpory Hamásu ze strany Komunistické strany Číny, výzvy k zákazu TikToku v USA vedly k tomu, že majitelé platforem rychle odstranili problematická videa. Ale škoda už byla napáchána.

Mezi démonizací Izraele ze strany hnutí #FreePalestine, úspěchem propagandy Hamásu a čínským zesilováním bin Ládinova dopisu se američtí univerzitní studenti natolik zapletli do nenávisti svých palestinských spojenců, že 7. října nemilosrdně zaútočili na Izrael za to, že se bránil.

Jedním dechem studenti ignorovali izraelská úmrtí, znásilňování a únosy během invaze Hamásu. Teroristický čin, při kterém bylo chladnokrevně popraveno více než tisíc Židů.

Stejní zastánci osvobození Palestiny, z nichž mnozí jsou bohatí bílí Američané z nejelitnějších škol ve Spojených státech, chválili teroristy z Hizballáhu v Libanonu za bombardování severního Izraele. Ti samí studenti jásali, když Íránské revoluční gardy vypálily na Izrael přes 350 střel s plochou dráhou letu a balistických střel s úmyslem zabít tisíce civilistů. A zpívali Hosana jemenské teroristické skupině podporované Íránem, která potápěla obchodní lodě v Rudém moři. Jedno potopení způsobilo největší ekologickou katastrofu v dějinách Jemenu.

Pro americké studentské podporovatele Palestiny byly teroristické útoky v pořádku, protože byly namířeny proti sionistickým kolonialistickým genocidistům, kteří byli shodou okolností Židé.

Ve skutečnosti bylo zjištěno, že vůdce #FreePalestine z Kolumbijské univerzity obhajoval vraždění a smrt Židů. Jmenuje se Khymani James. Je to afroamerický gay, který vystupuje pod zájmeny on/ona/oni, kdo zorganizoval okupaci kampusu Kolumbijské univerzity pro hnutí #Freepalestine.

James otevřeně vedl protesty, které používaly zastrašovací taktiky, aby zabránily Židům a dalším, kteří s nimi nejsou spojeni, aby se v kampusu Kolumbijské univerzity cítili bezpečně. Když se novináři nebo Židé přiblíží k jejich táboru, protestující spojí ruce, obklíčí cizince a křičí na ně hesla, dokud nejsou odstrčeni. Používají také kultovní taktiku, kdy nedovolují protestujícím mluvit s lidmi zvenčí. Pouze prověřené a schválené #FreePalestine mediální týmy mohou vysvětlit, co se děje. Každý, kdo poruší pravidla, je považován za infiltrátora a je vykázán z tábora.

James byl nakonec pohnán k odpovědnosti Columbií poté, co se objevilo video, na kterém říká: "Sionisté si nezaslouží žít." Pomineme-li skutečnost, že video bylo natočeno před čtyřmi měsíci, prohlásil, že je připraven zabít každého sionistu, který se mu postaví.

James se pokusil racionalizovat výhrůžky adresované univerzitnímu správci: "Pokud se můžeme shodnout jako společnost, jako kolektiv, že někteří lidé musí zemřít, pokud mají ideologii, která má za následek smrt tisíců, statisíců, milionů, pokud existují takoví lidé, neměli by zemřít?"

Teprve po veřejném pobouření, jakmile byla videa zveřejněna, mu Kolumbijská univerzita zakázala vstup do kampusu, ale z univerzity ho nevyloučila.

Khymani James není sám. Protestující univerzitní studenti jsou otevřeně antisemitští a vyzývají k "odporu všemi nezbytnými prostředky". "Žádní sionisté!" a postgraduální student Harvardu Abdullah Aki vedl arabsky mluvící demonstranty ke skandování "Abú Ubajda, můj milovaný, stávka, stávka, Tel Aviv" [Abu Obeida, Ya Habib, Adrub, Adrub Tel Aviv]. Abú Ubajda je mluvčím ozbrojeného křídla teroristické skupiny Hamás. Jiní vyzývají k zabíjení izraelských vojáků. Jeden americký student zveřejnil video, na kterém trénuje studenty, aby persky říkali "Smrt Americe" a "Smrt Izraeli".

Zdaleka nejpopulárnější skandování zní: "Existuje jen jedno řešení: Intifáda. Revoluce." Mnoho studentů si není vědomo toho, že tyto dvě intifády, což v arabštině znamená násilné povstání, byly kampaněmi přestřelek, sebevražedných atentátů, vražd nožem a spontánních vražedných útoků proti Izraelcům. Stovky Izraelců byly zavražděny a ještě více Palestinců zemřelo během intifád.

Jiní jsou otevřenější, pokud jde o jejich podporu Hamásu, a chválí teroristické útoky ze 7. října. Obviňují Izrael ze založení státu v roce 1948 a tvrdí, že jsou to evropští Židé, kteří přišli do Izraele a kolonizovali ho na úkor "domorodých Palestinců". Zcela ignorují, že Židé byli původními obyvateli této země nepřetržitě po více než 3000 let, mluvili stejným jazykem a praktikovali stejné náboženství.

Mnozí z těchto protestujících však obhajují falešnou historii, která je hluboce zakořeněna v záměrné ignoranci, která je bigotní a rasistická. Stoupenci #FreePalestine na univerzitách učinili směšné prohlášení, že Ježíš Kristus byl Palestinec.

Historické záznamy Říma ukazují, že Ježíš Kristus byl židovský rabín, který byl ukřižován římskými okupačními silami v římské provincii Judea. Zní vám to povědomě? Je to v Bibli a v broadwayském muzikálu Jesus Christ, Superstar. Dokonce ani latinský název Palestina nebyl dán zemi Judea až do roku 67 n. l., přičiněním římského vojevůdce, který se stal císařem.

Dalším zajímavým faktem je, že solidarita s Palestinci umožnila studentům přivlastnit si arabskou kulturu. Černobílá kostkovaná čelenka kufíja se stala ikonickou součástí propalestinských protestů. Protesty za svobodné Palestince ji nepřijaly jako kulturní módní symbol. Kufíja se nosí doslova ve dvou případech: 1) v Jordánsku a Sýrii je obecně populární pouze u starších mužů nad šedesát let, kteří ji nosí s akelem, černou čelenkou a vestou nebo bundou. 2) Nosili ji teroristé z hnutí Fatáh, Hamás, Islámský džihád, ISIS a Al-Kájda. Jejím účelem je v tomto případě skrýt tvář osoby, která se dopouští terorismu.

A o to právě jde: Mnohým z těchto dětí je jedno, že kufíja je fyzickým symbolem anonymizace vražedného teroristy na misi zabíjet Židy. Je to nevyřčené vzrušení z toho, že nosíte něco, co nosí skuteční bojovníci "odporu".

Dnes američtí studenti říkají, že ji nosí jako symbol solidarity s Gazou, aniž by si uvědomovali její skutečný význam v palestinském boji. Mnoho demonstrantů se chlubí fotografiemi teroristky Lejly Chalidové, která ji nosí na hlavě. Uctívají ji jako tvář ženského odboje.

Kromě napodobování vizáže Hamásu byla do repertoáru mezinárodní propagandy přidána nová taktika – rozsáhlá občanská neposlušnost ve prospěch globální televize. Ovládnutí kampusů a zakládání táborů s výslovným účelem narušení, o kterém mnozí vědí, že vyvolá střet s orgány činnými v trestním řízení, se rozšířilo na více než 20 hlavních univerzit po celé zemi.

Na Floridě, v Texasu a v Kalifornii se mnoho táborů zvrhlo v násilí. Orgány činné v trestním řízení dostaly pravomoc tábory odstranit. Stovky lidí byly zatčeny.

Zatímco univerzitní demonstranti jsou nasáklí propagandou přicházející od organizace Hamás, hnutí Svobodná Palestina má zcela vědomě v úmyslu ovlivnit něco mnohem víc, než je jejich obhajoba palestinského lidu v Gaze. Pomáhají připravovat půdu pro konec americké demokracie.

Hnutí za svobodnou Palestinu přesvědčilo tyto studenty, aby obvinili prezidenta Joea Bidena z toho, že umožnil izraelské útoky na Palestince. Dělali to s nadějí, že toto zobrazení poníží jeho administrativu. Spolu se svými frustrovanými arabsko-americkými spojenci přísahali, že se postarají o to, aby Biden a Amerika byli potrestáni za podporu Izraele, který je skutečnou obětí této války.

Je třeba poznamenat, že konfrontace na amerických univerzitních kampusech jsou dobře organizované a choreograficky připravené, aby vytvořily televizní podívanou. Přesto si širší hnutí sponzorované prohamásovskými organizacemi Samidún a vysoce radikalizovanými Studenty za spravedlnost v Palestině (SJP) je dobře vědomo politického dopadu na Ameriku.

Extremističtí bojovníci za sociální spravedlnost, kteří působí jako předmostí zmatené americké veřejnosti, dali jasně najevo, že se stali voliči jednoho tématu. Pokud nebude Izrael zničen a Palestina nebude "osvobozena" od okupace a dekolonizace, pak musí být Demokratická strana a Joe Biden odstaveni od moci.

Znepokojivé je, že jejich arabsko-američtí spojenci souhlasí s tím, že Donald Trump jako prezident by byl mnohem horší pro muslimy, Palestince a svět obecně. Mnozí z těchto zastánců svobodné Palestiny otevřeně prohlašují, že chápou, že americká demokracie by se mohla rychle změnit v diktaturu vedenou Trumpem a pravicovými extremisty. Trump dal jasně najevo, že má v úmyslu využít druhého prezidentství ke zrušení americké ústavy a pomstě Demokratické straně a svým politickým nepřátelům.

Američtí vysokoškoláci by se tak mohli stát katalyzátorem, který ukončí 248 let amerického pokroku. Zdá se, že je to pro ně přijatelné. Přijímají filozofii "revoluce", kde stávající mocenská struktura musí být stržena, aby byli slyšet. Zdá se, že vysokoškolští studenti si překvapivě nikdy nevzpomenou, že ti nejhorlivější revolucionáři jsou téměř vždy prvními oběťmi, když se diktátoři chopí moci. Možná se jim jejich přání splní.

Když se těchto pomýlených mladých lidí zeptáte na ztrátu práv žen na vlastní tělo, konec všech forem ženské antikoncepce, konec práv homosexuálů a manželství a omezení občanských práv menšin do 60. let 20. století, přiznávají, že všechny tyto věci se mohou stát... ale nic není důležitější než zastavit Židy v boji za jejich rukojmí držené v Gaze.

Nepřátelé Ameriky, Hamás a Írán, protesty bedlivě sledují a koordinují je, alespoň v prohlášeních. Hamás pochválil studenty z Kolumbijské univerzity. Člen politického byra Hamásu jménem Izzat Al-Rišik řekl, že studenti jsou prezidentem Bidenem utlačováni "kvůli jejich odmítání genocidy, které je náš palestinský lid vystaven v pásmu Gazy rukama neonacistických sionistů".

Podstatné je, že nepřátelé Izraele jsou zmateni tím, že Američané sami se ničí kvůli Palestině takovým způsobem, že by Donald Trump mohl být vynesen zpět k moci.

Do voleb zbývá pouhých sedm měsíců a demokraté a republikáni, kteří se staví proti Trumpovi, budou muset najít další umírněné voliče, aby překonali voliče MAGA, kteří nyní otevřeně volají po diktatuře. Budou muset dohnat ztracené hlasy mladých lidí, kteří se radikálně proměňují v blok, jenž obdivuje nepřátele americké demokracie. Tito studenti začínají bojovat proti Americe se stejným nadšením a intenzitou jako protrumpovští výtržníci z 6. ledna.

Nakonec mnoho z těchto pomýlených dětí přijímá radikalismus teroristických skupin na Blízkém východě a souhlasí s tím, že likvidace Izraele je jediný způsob, jak to napravit.

Jak napsal bin Ládin: "Palestina, která se potápí pod vojenskou okupací po více než 80 let. Britové předali Palestinu, s vaší pomocí a vaší podporou, Židům, kteří ji okupovali více než 50 let, roky překypující útlakem, tyranií, zločiny, zabíjením, vyháněním, ničením a devastací. Vytvoření a pokračování Izraele je jedním z největších zločinů a vy jste vůdci jeho zločinců. A samozřejmě není třeba vysvětlovat a dokazovat míru americké podpory Izraele. Vytvoření Izraele je zločin, který musí být vymazán. Každý člověk, jehož ruce se pošpinily příspěvkem k tomuto zločinu, musí zaplatit jeho cenu, a to těžce."

Zvrátit vznik Izraele a usilovat o jeho zničení je to, co je míněno skandováním "Od řeky k moři, Palestina bude svobodná". Lidé, kteří to říkají, tím myslí, že to opravdu chtějí... zničení přítomnosti Židů. To by vyžadovalo masové vyvraždění 8 milionů Židů z 15 milionů, které existují na celém světě.

Vzhledem k tomu, že nemohou dosáhnout svého, jsou vysokoškolští aktivisté ochotni rozpoutat peklo, kterým je Donald Trump, aby potrestali Joea Bidena. Pokud Trump zadusí americkou demokracii, pak si zřejmě zasloužíme ztratit všechna svá práva, protože děti v Gaze trpí. To je skvělé analytické myšlení, které sociální média, zejména TikTok, vytvořila – samoúčelné performativní umění, které vypadá dobře ve videu, aniž by se svět staral o následky.

A všichni víme, že to bude mít sociální a politické důsledky, které způsobí, že válka v Gaze bude proti nim vypadat jako slunečný den v Disneylandu.

Mou jedinou nadějí jako profesionála v boj proti terorismu je, že nově objevená revoluční horečka mezi americkými vysokoškolskými studenty nesignalizuje rodící se spojenectví s teroristy z Hamásu, kteří by vyslali vzkaz zabíjením svých spoluobčanů.

Bohužel se to blíží.

