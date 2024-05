Za to přece může doktorandka!

3. 5. 2024 / Boris Cvek

Tak nám TOP09 konečně vybrala ministra pro vědu. To samozřejmě není jen tak, to se musí dělat pořádně. Novináři naléhali, divili se, proč to už dávno není připraveno, když se o konci paní Langšádlové prý vědělo tak dlouho. Nechápou, že je třeba být opravdu pečlivý a raději dvakrát měřit, než se řízne.





A přece se řízlo vedle! Jen pár dní a už máme média plná informací o tom, že člověk, který má být za TOP09 ministrem pro vědu, publikoval své odborné články v predátorských časopisech. No nic, nepovedlo se, je čas hledat někoho jiného. Ale vlastně ne, může se to také svést na doktorandku. Její školitel přece nevěděl, kde jeho doktorandka, kterou má vědecky vychovávat, publikuje jejich společné publikace. Jak by, chudák, mohl!

Najít někoho, kdo publikuje v predátorských časopisech, nemusí být tak těžké, to se nelze TOP09 úplně divit, že měla smůlu. Stane se. Ale vybrat někoho, kdo veřejně řekne, že neví, kde jeho doktorandi publikují jejich společné vědecké práce, to už je mistrovský výkon. Ještě včera jsem si myslel, že takoví lidé neexistují. Nechtěla by TOP09 příště najít někoho, kdo je úplně negramotný? Třeba by se našel i mezi nějakými otitulovanými lidmi.

Tohle by opravdu mělo vstoupit do dějin:

„Když reportéři nastávajícího ministra pro vědu a výzkum Tuleju s tímto zjištěním konfrontovali, uvedl, že ho to mrzí. Zároveň se ale dušuje, že on publikace svých textů nezařizoval a neví, zda je vydávali za peníze (BC: predátorským časopisům se za publikování platí, ale nejen jim, může tomu tak být i u solidních časopisů).

„Přiznávám se, že mě mrzí, že jsem si nepohlídal, kde jsme ty články publikovali,“ řekl Seznam Zprávám. (…)

Pavel Tuleja však tvrdí, že samotnou publikaci jeho textů zajišťovala tehdejší doktorandka – Karin Gajdová, dnes také zastupitelka za ANO v Ludgeřovicích, kousek od Opavy.

„Ty věci dávala dohromady doktorandka, která ty články publikovala se mnou (BC: spíše tedy „beze mne“). Já jsem jí dával podklady k těm článkům, materiály,“ uvedl a dodal, že nedokáže říci, zda jako dvojice spoluautorů za publikování textů zaplatili.“







Co jsou predátorské časopisy:

