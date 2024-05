NATO může zvážit vyslání vojáků na Ukrajinu, pokud Rusko překročí dvě červené čáry

8. 5. 2024

NATO v "důvěrné podobě" stanovilo dvě "červené čáry", jejichž překročení by mohlo vést k potenciálnímu rozhodnutí vyslat jeho vojáky do války na Ukrajině, uvádí italský deník La Repubblica s odvoláním na zdroje. Zároveň konstatuje, že Aliance nerozvíjí žádné operační plány, které by se týkaly této možnosti.