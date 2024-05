Kevin Spacey: Film, který osvětlil závažné rysy sexuálního zneužívání

7. 5. 2024

čas čtení 5 minut

Britská televize Channel 4 tento týden odvysílala nový dokumentární film, zaznamenávající asi deset další případů lidí, které herec Kevin Spacey údajně sexuálně zneužil. Spacey na film regoval zuřivě s poukazem na to, že ho soud ze všech obvinění osvobodil. Nicméně v této recenzi deník Guardian argumentuje, že dokumentární film přesto odhalil četné obecné závažné skutečnosti. Shrnujeme. Britská televize Channel 4 tento týden odvysílala nový dokumentární film, zaznamenávající asi deset další případů lidí, které herec Kevin Spacey údajně sexuálně zneužil. Spacey na film regoval zuřivě s poukazem na to, že ho soud ze všech obvinění osvobodil. Nicméně v této recenzi deník Guardian argumentuje, že dokumentární film přesto odhalil četné obecné závažné skutečnosti. Shrnujeme.





V písemném prohlášení Kevina Spaceyho na konci filmu Spacey Unmasked (Spacey demaskován) připomíná, že všechny trestní a občanskoprávní soudní případy, v nichž byl obviněn ze sexuálního obtěžování, byly vyřešeny v jeho prospěch. Má právo tuto skutečnost zopakovat. Veřejné mínění se však už dávno obrátilo proti herci, který patřil k nejuznávanějším na světě, když získal Oscara za Obvyklé podezřelé a Americkou krásu, ale od roku 2017, kdy ho Netflix vyhodil ze seriálu House of Cards, je vyvrhelem filmové branže. Tento nový dvoudílný dokument podrobně popisuje další obvinění Spaceyho z nevhodného chování.



Ve filmu jsou shromážděna obvinění deseti mužů, většinou z USA, z nichž někteří se Spaceym spolupracovali v době, kdy byl ředitelem londýnského divadla Old Vic. S výjimkou jednoho, který se Spaceym chodil na střední školu, a dalšího, který tvrdí, že se s ním setkal v roce 1981, dávno předtím, než se stal slavným, všichni muži vznášejí víceméně stejná obvinění: vlivný muž jim dělal nežádoucí návrhy a oni se v té době necítili být schopni si na to stěžovat. Pouze jeden z nich se k tomu dříve veřejně přihlásil.



Ukazuje se nám známý obrázek Hollywoodu a umělecko-zábavního průmyslu - v každém případě takový, jaký byl před hnutím #MeToo - jako místa, kde jsou hvězdy zkažené tím, že jim byla předána příliš velká moc. Když celý mnohamilionový projekt závisí na schopnosti jednoho účinkujícího přilákat publikum, bude muset mít mladší kolega, který je obviní ze špatného chování na pracovišti, opravdu velkou odvahu. Když jsou však těmi, kdo podávají svědectví, muži, problém, který je základem odhalení #MeToo - staromódní prohnilá misogynie - chybí.



Místo toho je zde druhotným problémem přetrvávající stigma homosexuálů. V druhé polovině devadesátých let se Spacey dostal na samý vrchol herecké profese, přesto se stále cítil neschopný přiznat se, že je homosexuál. Učinil tak až v roce 2017, kdy proti němu bylo vzneseno první obvinění. Do té doby by každý, kdo by Spaceyho obvinil z osahávání, zároveň uvedl, že je gay.



Jeden z respondentů ve filmu tvrdí, že byl svědkem toho, jak se Spacey v baru zákeřně vysmíval dvěma gayům. Jiný tvrdí, že když odmítl hercovy návrhy, Spaceyho nejvíce rozčílilo, že je homosexuál. Působí to dojmem muže, který celý život zuří studem za to, čím je, a tento hněv se projevuje jako sexuální zneužívání druhých. Tento narativí a skutečnost, že Spacey se proslavil hraním intrikánských, sebenenávistných padouchů, se mění v temnou tragédii, když se objeví hercův bratr Randy, který opakuje své tvrzení, že jejich zesnulý otec byl neonacista, který bil a utiskoval své syny a který Randyho opakovaně znásilňoval.





Skutečnost, že všichni obvinění jsou muži, znamená, že film Spacey Unmasked přináší něco cenného do širší diskuse o sexuálních deliktech. Smiřte se s tím, říká se často ženám: co je vlastně špatného na tom, když se k vám váš šéf lstivě nakloní tělem nebo vám položí ruku na stehno, když to nikdo nevidí?





Spacey nikdy nebyl obviněn z ničeho tak závažného, jako jsou obvinění vznesená proti Harveymu Weinsteinovi nebo Billu Cosbymu, nebo z toho, co podle jeho bratra dělal jejich otec. Ale vidíme zde stereotypně silné muže - boxera, bývalého mariňáka -, jak je jediný negativní zážitek i po letech hluboce psychicky devastuje. Každý, kdo je v pokušení odmítnout popsané incidenty jako drobné - vzmuž se, kamaráde, nic se nestalo, proč jsi prostě neřekl ne? - nemůže mluvícího člověka označit za slabého, protože pak se objeví druhý, třetí a čtvrtý člověk se stejnou emocionální reakcí. (Spacey se proti pořadu ohradil a kritizoval nedostatek podrobností v obviněních, která mu byla předložena, a čas, který dostal na odpověď. Některé své interakce s jinými muži také označil za „nešikovné“, ale tvrdí, že jeho chování „nebylo nezákonné a ani nikdy nebylo tvrzeno, že by bylo nezákonné“).

Údajné oběti Spacey Unmasked jsou vesměs muži, ale příznačné je, že ne všichni dotazovaní jsou muži. Dvě ženy, které pracovaly na seriálu House of Cards, vzpomínají na to, že byly svědky nevhodného chování, které se později podle kalifornského soudce rovnalo obtěžování na pracovišti: trpká zkušenost získaná za léta odvahy existovat jako žena naznačuje, že dokázaly z druhého konce místnosti poznat, kdy má rozhovor špatnou atmosféru nebo kdy ruka spočívá na špatné části cizího těla. Každý, kdo sleduje film Spacey Unmasked, získá část této moudrosti.







Podrobnosti v angličtině ZDE

