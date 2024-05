Rusko vyhrožuje armádě Spojeného království a nařizuje jaderná cvičení

7. 5. 2024

čas čtení 5 minut



Vladimir Putin reagoval na nedávná prohlášení Davida Camerona a Emmanuela Macrona ohledně války na Ukrajině

Otázka je, jestli Rusko ještě vůbec nějaké jaderné zbraně má, míní Ukrajinci



Rusko pohrozilo úderem na britská vojenská zařízení a nařídilo své armádě uspořádat cvičení s jadernými zbraněmi na bojišti. Kreml to označil za reakci na výroky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o západních jednotkách bojujících na Ukrajině a britského ministra zahraničí Davida Camerona o použití zbraní dodávaných Británií proti ruskému území.



Ruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že vojáci z jižního vojenského okruhu budou „procvičovat otázky přípravy a použití nestrategických jaderných zbraní ... v reakci na provokativní prohlášení a hrozby některých západních představitelů vůči Ruské federaci“.

Rusko pohrozilo úderem na britská vojenská zařízení a nařídilo své armádě uspořádat cvičení s jadernými zbraněmi na bojišti. Kreml to označil za reakci na výroky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o západních jednotkách bojujících na Ukrajině a britského ministra zahraničí Davida Camerona o použití zbraní dodávaných Británií proti ruskému území.Ruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že vojáci z jižního vojenského okruhu budou „procvičovat otázky přípravy a použití nestrategických jaderných zbraní ... v reakci na provokativní prohlášení a hrozby některých západních představitelů vůči Ruské federaci“.



Oznámení přišlo několik dní poté, co Macron prohlásil, že „nevylučuje“ možnost vyslání vojáků na Ukrajinu, a Cameron uvedl, že záleží na Kyjevě, jak použije britské zbraně, a to i proti cílům uvnitř Ruska.



Velvyslanec Spojeného království Nigel Casey a jeho francouzský protějšek v Moskvě byli v pondělí předvoláni Kremlem.



Ruské ministerstvo zahraničí vydalo Caseymu formální protest kvůli nedávným Cameronovým výrokům, že Ukrajina má právo použít britské zbraně k úderům uvnitř Ruska.



Uvedlo, že tyto výroky činí ze Spojeného království faktickou stranu konfliktu. Prohlášení přišlo po ukrajinském úderu na balistické raketové systémy krátkého doletu Iskander umístěné na anektovaném Krymském poloostrově.



„Casey byl varován, že v reakci na ukrajinské útoky na ruské území britskými zbraněmi mohou být cílem útoku jakákoli britská vojenská zařízení a vybavení na území Ukrajiny i v zahraničí“, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení.



„Velvyslanec byl vyzván, aby se zamyslel nad nevyhnutelnými katastrofickými důsledky takových nepřátelských kroků Londýna a okamžitě co nejrozhodněji a jednoznačně vyvrátil bojovná provokativní prohlášení šéfa ministerstva zahraničí.“



Jižní vojenský okruh Ruska hraničí s Ukrajinou, odkud byla před dvěma lety zahájena plnohodnotná invaze na Ukrajinu, při níž zahynuly desítky tisíc vojáků a civilistů.



Ministerstvo obrany uvedlo, že cvičení má „bezpodmínečně zajistit územní celistvost a svrchovanost ruského státu“.



Do cvičení budou zapojeny také jednotky ruského letectva a námořnictva, uvedlo ministerstvo.



Ruský prezident pravidelně varuje, že země je připravena vést jadernou válku, a pravidelně nařizuje strategická jaderná cvičení, při nichž se obvykle používají mezikontinentální balistické rakety. Méně často Rusko pořádá taktická jaderná cvičení, při nichž se používají zbraně s nižším výkonem, které jsou určeny k použití na bojišti.



Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí rovněž uvedlo, že Rusko bude vyvíjet nové rakety středního a krátkého doletu, a tvrdilo, že toto rozhodnutí bylo podníceno zprávami, že USA přesouvají podobné raketové systémy do Evropy a asijsko-pacifického regionu.



Ukrajinský vládní představitel tato prohlášení Kremlu odmítl a označil je za „jaderné vydírání“.



„Nevidíme zde nic nového, kromě informačního efektu a prohlášení... Jaderné vydírání je stálou praxí Putinova režimu,“ řekl národní televizi Andrij Jusov, mluvčí ukrajinské rozvědky. Jiní ukrajinští činitelé vyjádřili pochybnosti, zda Rusko vůbec má jaderné zbraně ve funkčním stavu.



Jaderné cvičení se uskuteční v době eskalace diplomatického napětí mezi Ruskem a evropskými zeměmi. Německo v pondělí odvolalo svého velvyslance v Rusku několik dní poté, co obvinilo Moskvu z kybernetického útoku na německou vládnoucí sociálnědemokratickou stranu v roce 2023.



„Před chvílí jsme byli spolu s vámi svědky další bezprecedentní etapy eskalace napětí, kterou iniciovali francouzský prezident a britský ministr zahraničí,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Byla to vysoce nebezpečná rétorika.“



Peskov uvedl, že cvičení byla vyvolána prohlášeními Macrona a také britských a amerických představitelů, kteří hovořili o možnosti vyslání vojsk na Ukrajinu.



„Hovořili o připravenosti a dokonce o záměru vyslat na Ukrajinu ozbrojené kontingenty; to znamená, že skutečně postaví vojáky NATO před ruské jednotky,“ řekl Peskov.



V březnu Putin novinářům řekl, že Rusko se domnívá, že na Ukrajině je již omezený počet vojáků NATO, a varoval, že přímý konflikt mezi Ruskem a aliancí by byl „jen krůček od plnohodnotné třetí světové války“. Myslím, že na tom má sotva kdo zájem.“





Rusko v současné době prosazuje ofenzívu na východě Ukrajiny, kde shromažďuje tisíce vojáků, aby zahájilo útok na strategické město Chasiv Jar v Doněcké oblasti. V neděli prohlásilo, že dobylo frontovou vesnici Očeretyne, a v pondělí prohlásilo, že dobylo další dvě vesnice, Kotljarivku a Soloviove.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0