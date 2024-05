Osobní svědectví: Studentský protest na UCLA je zmanipulován extrémisty

3. 5. 2024

Včera v noci jsem byl v kampusu UCLA a strávil tam několik hodin, než policie tábor rozehnala. Chtěl jsem vidět propalestinské studentské protesty na vlastní oči a získat představu o atmosféře, energii a studentech, stejně jako o zaměření hnutí a vytouženém cíli. Vzal jsem si tričko s heslem, o němž jsem doufal, že je využiji jako příležitost k setkání s některými studenty, abych zjistil jejich názory na různé otázky a to, jak vnímají mír jako příležitost pro palestinský lid a věc. Text je mírně upraven z všudypřítomně opakovaného "od řeky k moři..." Zde je to, co jsem viděl, píše palestinský mírový aktivista Ahmed Fouad Alkhatib:

- Hned vedle parkoviště a hlavního vchodu do kampusu byl zaparkován náklaďák s reproduktorem, který hlasitě přehrával nahrávky Richarda Medhursta. Byl jsem zklamán a znepokojen, když jsem na střeše náklaďáku viděl rotující antisemitský symbol s kombinovaným hákovým křížem a Davidovou hvězdou. Přál jsem si, aby organizátoři protestů odstranili právě tento symbol, který byl naprosto nenávistný a odporný. Mnoho prohlášení, slov a vzkazů bylo nalepeno po celém náklaďáku, který měl palestinskou vlajku.

- Když jsem vstoupil do kampusu, asi 70 % protestujících mělo masky, kukly a kufíje, které jim zakrývaly obličeje – něco, co vidíme na univerzitních protestech, protože studenti se obávají odvety, doxingu a odplaty za svou účast. Pro mě, jako pro člověka zvenčí, to způsobilo, že celková atmosféra byla nesmírně napjatá, neviděl jsem lidem tváře a měl jsem pocit, že si lidé mohou dělat, co chtějí, a přitom těžit z anonymity. Prostředí nebylo příznivé pro dialog, mluvení, diskuse, debaty nebo něco podobného. Poselství bylo jasné; každý, kdo se zúčastnil, musel být na palubě s nadiktovaným poselstvím a slogany, nebo odejít. Mohli jste cítit napětí, když se mnoho lidí rozhlíželo kolem, podezřívaví a nedůvěřiví k ostatním maskovaným demonstrantům, které neznali, báli se infiltrátorů, tajných policistů a proizraelských studentů. Postupem času se napětí, které jsem cítil, uvolnilo a já se začal cítit o něco uvolněnější, když jsem byl obklopen tolika maskovanými a zakrytými tvářemi.





- Jel jsem se svým přítelem a spojencem @LucBernard . Oba jsme si všimli, že lidé jsou naprosto zaujati, zmateni, podezřívaví a nejistí ohledně toho, že mám na sobě tričko s upraveným promírovým heslem. Ani jeden z nás si nezakrýval obličej a chtěli jsme lidi zaujmout a zjistit, co se děje, slyšet jejich myšlenky, co chtějí a proč tam jsou.







Mé hodnocení :

1. Bylo opravdu zklamáním a zneklidněním, že hlavní vchod měl dodávku se štvavým jazykem a štvavou rétorikou, nemluvě o jasně antisemitském a odporném symbolu ztotožňujícím hákový kříž s Davidovou hvězdou. Organizátoři tuto dodávku nezpochybňovali; mnozí, kteří kolem ní procházeli, projevili nesmírné nadšení a souhlas s její přítomností.

2. Dokážu si představit, že někteří studenti, určitě ti, kteří jsou Židé a nepodporují protestující a jejich poselství, by se necítili bezpečně nebo se cítí zastrašeni. Cítil jsem to napětí po celém kampusu s maskovanými studenty a zablokovanými vchody a zabarikádovanými oblastmi – a bylo zvláštní cítit se nesvůj, jen když jsem měl na sobě tričko, které propagovalo mír. I když chci, aby bylo naprosto jasno: Nikdo na mě nezaútočil, ani mi neřekl nic o tričku, přestože na mě téměř všichni agresivně hleděli. Přesto jsem se necítil vůbec bezpečně, když jsem se studenty vedl skutečné nebo podrobné rozhovory o svých názorech, Hamásu, Gaze nebo pragmatických cestách vpřed. Upřímně jsem se bál, že na mě studenti bez roušek skočí jen proto, že jsem vyjádřil názor, který se lišil od jejich.

3. Nebyl zde žádný prostor pro smysluplné diskuse, angažovanost a zkoumání budování udržitelného, širokého hnutí s realistickými a artikulovatelnými cíli, strategiemi, taktikami a sofistikovanými sděleními. Slogany, cíle a étos jsou založeny na maximalistických aspiracích s nulovým součtem, které palestinské věci nikdy nic nepřinesou. Bylo jasné, že malá skupina studentů a organizací vyvinula svou platformu a následně jsou masy nahnány k tomu, aby ji následovaly, zdánlivě bezmyšlenkovitě a bez hlubokého porozumění Gaze, Hamásu, Izraeli, zahraniční politice a všem relevantním otázkám.

4. Stojím si za svým hodnocením, že při současném tempu a trajektorii bude tato historická příležitost promarněna a nepodaří se jí využít bezprecedentní empatii k palestinskému lidu k podnícení skutečné změny a dosažení spravedlnosti, svobody a míru pro spravedlivou a naléhavou palestinskou věc.

5. Většina studentů je upřímná a má srdce na správném místě. Jsou však pomýlení a jsou vedeny extrémními, radikálními a skutečně škodlivými organizacemi, hlasy a "revolučními" typy, které jsou nejhoršími možnými spojenci a mluvčími palestinského lidu. Jsem přesvědčen, že pokud se jim dostane správné rovnováhy mezi informacemi, analýzami, hodnoceními a doporučeními, mnozí, ne-li většina, studentů pravděpodobně upraví kurz a stanou se informovanějšími protestujícími a obhájci. Nicméně je téměř nemožné si představit, že by v dohledné době došlo ke změně, vzhledem k tomu, jak hluboce se "propalestinský průmyslový komplex" zakořeňuje, a v rámci hnutí není prostor pro různé názory nebo alternativní narativy. Podporuji svobodu slova a svobodu projevu; jsem proti vandalismu, nesnášenlivosti, nucené konformitě, nenávisti a bezduchému aktivismu. Oceňuji záměry studentů a jejich práva vyjádřit svůj nesouhlas s tím, co se děje v Gaze, jak je zakotveno v demokratických principech liberálních společností; obviňuji radikální, nesofistikované, maximalistické, nenávistné a pomýlené organizace, aktivisty a hlasy z toho, že promarnily historickou příležitost získat podporu pro palestinský lid a prosadit nezávislý stát žijící bok po boku s bezpečným Izraelem – nemusí se to vzájemně vylučovat.

Zdroj: ZDE - Naštěstí jsme se setkali s mnoha velmi přátelskými lidmi a velmi milými studenty (kteří byli maskovaní) a ptali jsme se na to, co se děje, a dozvěděli jsme se několik zajímavých podrobností. Přesto zde nebyl žádný prostor pro přinášení různých pohledů na protesty nebo na tuto problematiku, protože všichni byli buď na "stejné vlně", nebo existovala téměř úplná shoda s názory, které protestující zastávali ohledně sionismu, Izraele, Gazy atd.

