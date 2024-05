„Obáváte se pohlavně přenosných chorob?" Svědectví Stormy Daniels o Trumpově aféře - Amerika se propadá do absurdity

9. 5. 2024

čas čtení 4 minuty

Pornoherečka vypovídala v procesu o penězích za mlčení, který by mohl exprezidenta Trumpa dostat za mříže



Manhattanští prokurátoři uvedli, že Trumpův někdejší právník Michael Cohen zaplatil Danielsové 130 000 dolarů za její mlčení o sexuálním styku s Trumpem několik týdnů před volbami v roce 2016; splátky Trump podvodně charakterizoval ve svých obchodních záznamech jako právní výdaje.



V průběhu několika hodin Danielsová u soudu vyprávěla o setkání s Trumpem před dvaceti lety.



Danielsová, která se s Trumpem seznámila na golfovém turnaji celebrit v Lake Tahoe, provedla porotce osudným večerem, kdy šla do jeho hotelového pokoje v domnění, že jde jen o Trumpovo pozvání na večeři.



„Ano, samozřejmě,“ odpověděla. „Zeptal se mě, aha, no, měla jste někdy špatný test, řekla jsem: Ne, můžu vám ukázat celý svůj záznam.“



V jednu chvíli začal Trump ukazovat Danielsové fotografie, včetněMelanie. Danielsová Trumpovi řekla, že je „velmi krásná“. Trump odpověděl, že spí v oddělených ložnicích.



Mluvili o The Apprentice, Trumpově reality show. Danielsová řekla, že vzhledem k její práci pornoherečky by se v žádném případě nemohla dostat do televizní stanice.





V tu chvíli Trump přirovnal Danielsovou ke své dceři Ivance.

„Připomínáte mi mou dceru, je chytrá, blonďatá a krásná a lidé ji také podceňují.“













Podrobnosti v angličtině ZDE

Pak si Danielsová odskočila na toaletu za ložnicí. Když vyšla z koupelny, Trump ležel na posteli jen v trenýrkách a tričku.„Hodně jsem se lekla,“ řekla Daniels porotcům. „Jen jsem si pomyslela: Panebože, jak jsem to špatně interpretovala, že jsem se sem dostala? Záměr je celkem jasný, když je někdo svlečený do spodního prádla a leží na posteli.“Pokusila se ze situace vyprostit, ale Trump se postavil mezi ni a dveře, ale „ne výhružným způsobem“.„Řekl: Myslel jsem, že se někam dostáváme. Myslel jsem, že to, co chceš, myslíš vážně, jestli se chceš dostat z toho bydlení v přívěsu...“ „Urazilo mě to, protože jsem nikdy nežila v přívěsu.“Danielsová uvedla, že nakonec spolu měli sex. Podrobnosti, které následovaly - mimo jiné zmínka o konkrétní sexuální poloze a kondomu -, vyvolaly příval námitek Trumpovy obhajoby. Během Danielsiny výpovědi bylo občas vidět, jak Trump kroutí hlavou.V jednu chvíli byl Trump výpovědí Danielsové tak rozzuřen, že nahlas zaklel, což přimělo soudce Merchana,, aby varoval jeho obhájce. „Chápu, že váš klient je v tuto chvíli rozrušený, ale slyšitelně nadává a kroutí hlavou, a to je pohrdavé,“ řekl Merchan. „Má to potenciál zastrašit svědkyni a porota to vidí. Musíte s ním promluvit. To nebudu tolerovat,“ řekl Merchan. Trumpův hlavní právník Todd Blanche řekl, že se svým klientem promluví, jak ukázal přepis vedlejšího jednání zveřejněný v úterý večer.Blanche d požádal o zmatečné řízení na základě "příliš podrobných" marginálií ve výrocích Danielsové. „Navrhujeme zmatečné řízení na základě svědectví z dnešního rána,“ řekl Blanche Merchanovi po polední přestávce.„Kromě čirých rozpaků,“ řekl Blanche, tyto detaily sloužily pouze k „rozvášnění poroty“.Merchan tento požadavek odmítl, ale Trumpova obhájkyně Susan Nechelesová se snažila, aby Danielsová vypadal jinak než jako oběť okolností. Proč, ptala se Nechelesová, se Danielsová po tolika letech rozhodla přijít se svým příběhem až v roce 2016?„Chtěla jste od prezidenta Trumpa vymámit peníze, že?“„Nepravda,“ trvala Daniels na svém.„No, to jste přece udělala, ne?“ „Ne.