Co v českých televizích neuvidíte. "Jsou roztrháni na kusy. Tady je moje švagrová bez hlavy. Moje teta je bez hlavy. Co je to za nespravedlnost? Do kdy to bude pokračovat?"

11. 5. 2024

Lékař: To, co jsme viděli v posledních dnech, oběti, které se dostaly do nemocnice, to je srdcervoucí. Abych byl upřímný, my tu nevidíme válku. Nevidíme válku. Vidíme šílenství. Vidíme vyhlazované rodiny. Vidíme rodiny, které spěchají na pohotovost. Matka, otec, děti, chlapci a dívky křičí a krvácejí. Jsem tu se svým týmem už přes deset dní. Neviděli jsme jediného bojovníka, který by přišel do nemocnice, neviděli jsme nikoho, kdo by vypadal jako voják. Vidíme rodiny a to je opravdu srdcervoucí.



Moderátorka, Channel 4 News, sobota 11. května 2024:





Izraelská armáda znovu vyzývá lidi, aby neprodleně odešli v pásmu Gaza jinam a to jak z oblastí, do kterých se rozšiřuje, tak z míst, která již podle svých slov vyklidila.

Dobrý večer. Příkazy k evakuaci, které dnes vydala izraelská armáda, nebudou pro naprostou většinu obyvatel Gazy první, většina z nich už se musela mnohokrát evakuovat dříve.

Další čtvrti v Rafáhu u egyptské hranice dostaly příkaz k odchodu před plánovanou operací, která se tam uskuteční, a příkazy k evakuaci jsou i ve čtvrtích severněji v Gaze, několik měsíců poté, co bylo Gaza City izraelskou armádou vyklizeno od Hamásu, ten se tam zase vrátil. Humanitární agentury v souvislosti se zintenzivněním bojů varovaly, že na území není nikde bezpečno.

Nové izraelské příkazy k odchodu dalších obyvatel Rafáhu vnímají s obavami nejen Palestinci, kteří jsou opět žádáni o vystěhování, ale také pozorovatelé, kteří v požadavku vidí předzvěst možné pozemní invaze. Američané před ní Izrael varují již několik týdnů,. V reportáži Kemiho Dzerema jsou znepokojivé záběry.

Reportér: Statisíce Palestinců opět v pohybu. Rafáh. kde IDF už týdny varují, že jsou připraveny k invazi. Ale kde je skutečně bezpečno? Strach je skutečný. Přes noc bylo zabito 21 členů jedné rodiny. Tento pohřeb není v Rafáhu.



















Je na míle vzdálený v Deir al Bala. V celé Gaze stále není příměří. Všichni obyvatelé jsou fakticky uvězněni mezi IDF a Hamásem.









Žena: „Jsou roztrháni na kusy . Tady je moje švagrová bez hlavy. Moje teta je bez hlavy. Co je to za nespravedlnost? Do kdy to bude pokračovat? Jsme vyčerpaní. Bože, jsme vyčerpaní.“





Reportér: Kdy a jak to skončí? Izrael říká, že nepřestane, dokud nebude Hamás poražen. Přesto se místy zdá, že se Hamás přeskupil. Izraelská armáda rozšířila příkaz k evakuaci v Rafáhu. Několik dalších čtvrtí dostalo příkaz k opuštění. Více než 150 000 lidí již z města uprchlo do oblasti, kterou IDF nazývá rozšířenou humanitární zónou na pobřeží. Ale dále na severu, nyní řekli, že části města Gazy se musí znovu evakuovat, IDF říká, že Hamás se znovu shromáždil v Jabalii a okolí, takže obyvatelé jsou vyzváni, aby to místo znovu opustili a zamířili do úkrytů na západě.





Sedm měsíců bojů a téměř 35 000 Palestinců bylo zabito. Více než 100 izraelských rukojmích se stále pohřešuje. Hamás dnes odpoledne uvedl, že 51letý Brit Nadav Popplewell je nyní mrtvý. Tvrdí, že byl zabit izraelským náletem. Izraelské pozemní jednotky v Rafáhu jsou podle IDF již v těsném boji s Hamásem.





Na půdě OSN a v hlavních městech celého světa je však Izrael pod stále větším diplomatickým tlakem, aby změnil strategii. Valné shromáždění OSN včera večer hlasovalo o přiznání větších práv Palestině. Izrael se však brání. Jeho velvyslanec v OSN skartoval výtisk Charty OSN:









„Ano, ano, to je to, co děláte. Skartování Charty OSN. Styďte se.“





Izraelský velvyslanec při OSN zuří.





Pozornost se tedy obrací na klíčového spojence Izraele. Jaký bude další krok Washingtonu: Zvažuje, zda Izrael použitím amerických bomb porušil zákon o lidských právech. Dlouho očekávaná zpráva amerického ministerstva zahraničí, která byla zveřejněna včera večer, se velmi přiblížila k tomu, že ano. Podnětem byly protesty na univerzitách a rostoucí znepokojení demokratické základny nad tím, jak Izrael "pronásleduje" Hamás.









Senátor Jeff Merkley: „Záleží na tom, jak reagujete. A když použijete bombu o hmotnosti 2000 liber, abyste zabili jednoho bojovníka Hamásu a zabijete při tom sto nebo více lidí, není to v souladu s mezinárodním právem“.





V Izraeli dnes večer rodiny rukojmích prosí o zastavení války.





Dívka: „Vstup do Rafáhu a rozšiřování tamních operací jednak brání vyjednávání o propuštění rukojmích, jednak vážně ohrožuje jejich životy.“





A v Rafáhu další exodus. Kde skončí?





* * *









Moderátorka: Dr. Mosab Nasser vede americkou lékařskou charitativní organizaci působící v Gaze. Před dvěma týdny přijel do Rafáhu se 17 zdravotníky, kteří pracují v Evropské nemocnici. Dnes dohlíží na jejich evakuaci z bezpečného domu, který využívají a který se nachází v jedné z oblastí, jež izraelská armáda nyní nařídila lidem opustit. Mluvila jsem s ním a zeptala se ho, jak tato evakuace probíhá.





Dr. Mosab Nasser: Jak probíhá evakuace? Pokud jde o evakuaci, samotná Evropská nemocnice nedostala příkaz k evakuaci. Nicméně bomby padaly v okruhu 500 metrů od našeho údajně bezpečného domu, který už vlastně není bezpečný, a proto jsme se rozhodli tento tým 17 lidí přesunout.





Máme 12 Američanů, 3 Brity a po jednom z Egypta a Ománu.





Včerejší noc jsme strávili tady v Evropské nemocnici a dnes ráno jsme se probudili se zprávou, že b oblasti, kde je náš bezpečný dům, byla nařízena evakuace. Takže jsme se fakticky evakuovali ještě před příkazem k evakuaci, protože jsme nemohli tolerovat bombardování, které probíhalo ještě před příkazem k evakuaci.





Moderátorka: Izraelské obranné síly říkají, že žádají lidi, aby se z těchto oblastí odstěhovali, aby snížili počet civilních obětí. Říkají, že je to dočasné, než provedou své operace. Je to tak, jak to vidíte na místě?





Dr. Mosab Nasser: Abych byl upřímný, slovo evakuace zní velmi jemně. To, co jsme viděli, je opravdu - sami máme zkušenosti. Byli jsme nuceni se evakuovat bez evakuačních příkazů. Náš blok, kde jsme bydleli v Rafáhu, nebyl do včerejška pod evakuací. Ale neměli jsme jinou možnost než se evakuovat, protože bomby padaly i západně od nás, i když jsme byli ve východní a centrální části Rafáhu, která neměla být bombardována. Bomby padaly dokonce i západně od Rafáhu, což v nás vyvolalo velké obavy, protože já jako generální ředitel organizace jsem se velmi obával o bezpečnost svého týmu.





Moderátorka: Zaznamenali jsme zprávy o tom, že se do některých oblastí nemůže dostat pomoc. Co vidíte vy? Co slyšíte a co se děje v nemocnici, ve které pracujete?





Dr. Mosab Nasser: Když mluvíme o pomoci, existují různé druhy pomoci, pro nás je skutečně nejdůležitější lékařská pomoc. Tu nevidíme. Tu nemáme. Ve skutečnosti jsme museli, když jsme 29. dubna přijeli do Gazy, tahat vlastní kufry plné zdravotnického materiálu a prostředků na ošetření ran a ortopedických implantátů a všeho, abychom byli užiteční, když jsme sem přijeli. Když jsme přišli do. nemocnice, nic z toho ve skutečnosti neexistuje. Nemocnice funguje na velmi minimálním zásobování, že bez věcí, které si přivezeme, bychom tu byli k ničemu.





Moderátorka: Pane doktore, co myslíte, že nás čeká v následujících dnech? Čeho se obáváte? Čeho se obáváte nejvíce?





Dr. Mosab Nasser: To postupné rozšiřování vojenské operace v Rafáhu nás znepokojuje. Opravdu doufám, že se nám podaří dostat náš tým z Gazy co nejdříve pryč z Rafáhu co nejdříve, a opravdu doufám, že pro bezpečnost lidí - to, co jsme viděli v posledních dnech, oběti, které se dostaly do nemocnice, to je srdcervoucí. Abych byl upřímný, my tu nevidíme válku. Nevidíme válku. Vidíme šílenství. Vidíme vyhlazované rodiny. Vidíme rodiny, které spěchají na pohotovost. Matka, otec, děti, chlapci a dívky křičí a krvácejí. Jsem tu se svým týmem už přes deset dní. Neviděli jsme jediného bojovníka, který by přišel do nemocnice, neviděli jsme nikoho, kdo by vypadal jako voják. Vidíme rodiny a to je opravdu srdcervoucí.





Prostě si nedokážu představit, že zítra nebo příští týden odjedeme a ať už se otevře jakýkoli hraniční přechod a my budeme mít možnost odjet a necháme tam tyhle rodiny, uvízlé.





Navíc ten chaos, ten chaos, který my, my vlastně vyvoláme, a ten strach, který vyvoláme v srdcích místních obyvatel, když odejdeme, nás také znepokojuje, protože oni si myslí, že my víme víc než oni, a když odejdeme, znamená to, víte, že se to zvrtne.





Moderátorka: Moc vám děkuji, že jste se k nám připojil. Zní to jako opravdu obtížná situace pro vás a váš tým a doufám, že jste v bezpečí.









