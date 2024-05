Gruzie: „Celá země bude stávkovat“: protestující vyhrožují, že budou pokračovat v boji proti gruzínskému zákonu o „zahraničních agentech"

14. 5. 2024

čas čtení 3 minuty



Zatímco se návrh zákona, který USA označily za „inspirovaný Kremlem“, blíží k závěrečnému hlasování, opozice a skupiny mladých lidí prohlašují, že budou i nadále bránit občanské svobody



Schválení nového zákona trvalo pouhých 67 vteřin poté, co cestu protestujícím poslancům vládní strany Gruzínský sen uvolnily šiky maskovaných policistů s vodními děly a kanystry se slzným plynem.



Na úterý bylo ohlášeno úplné a konečné hlasování parlamentu, které by mělo být rovněž jednoduchou záležitostí. Vládní strana má potřebné hlasy. Očekávané veto protivládní prezidentky Salome Zourabichviliové může být přehlasováno parlamentní většinou.



Zdá se, že jen máloco může zastavit postup zákona, který v případě schválení uloží médiím nebo skupinám občanské společnosti v Gruzii, které získávají více než 20 % finančních prostředků ze zahraničí, povinnost registrovat se jako „organizace sloužící zájmům cizí moci“. Schválení nového zákona trvalo pouhých 67 vteřin poté, co cestu protestujícím poslancům vládní strany Gruzínský sen uvolnily šiky maskovaných policistů s vodními děly a kanystry se slzným plynem.Na úterý bylo ohlášeno úplné a konečné hlasování parlamentu, které by mělo být rovněž jednoduchou záležitostí. Vládní strana má potřebné hlasy. Očekávané veto protivládní prezidentky Salome Zourabichviliové může být přehlasováno parlamentní většinou.Zdá se, že jen máloco může zastavit postup zákona, který v případě schválení uloží médiím nebo skupinám občanské společnosti v Gruzii, které získávají více než 20 % finančních prostředků ze zahraničí, povinnost registrovat se jako „organizace sloužící zájmům cizí moci“.





Ministerstvo zahraničí USA označilo návrh zákona za „Kremlem inspirovaný“ nástroj k pronásledování nezávislých médií a opozičních hlasů v zemi, která se dlouho potácela mezi ruskou a západní sférou vlivu, ale jejíž vláda se nyní zřejmě přiklání k Moskvě.



Brusel dal jasně najevo, že tato legislativa bude překážkou vstupu Gruzie do EU. S brutální účinností však návrh zákona pokračuje ve své cestě. Tuto brutalitu ilustroval pohled na jednotlivé demonstranty, kteří byli vtahováni do řad pořádkové policie, a byli biti a kopáni. Bylo zahájeno vyšetřování nepřiměřené síly ze strany policistů.



Opozice je chaotická. Je převážně mladá. Ale s tím souvisí i jistota, že požadavky statisíců lidí v ulicích Tbilisi budou nakonec nějak splněny. Ne že by to bylo snadné, argumentují mladí demonstranti.



Strana Gruzínský sen vládne Gruzii již 12 let. Vznikla ze zklamání z vlády Michaila Saakašviliho, který v roce 2003 vedl nenásilnou Revoluci růží proti sovětskému stylu vlády, ale který opustil moc s pověstí autoritáře.



Gruzie půjde v říjnu k volbám, ale demonstranti věří, že stávky, které začaly mezi univerzitními pedagogy a studenty, by se mohly zvrhnout v něco víc.



Pokud by řada vládních představitelů a vysoce postavených osobností, jako je čestný předseda společnosti Gruzínský sen, miliardář a oligarcha Bidzina Ivanišvili, čelila sankcím, byl by signál pro gruzínskou veřejnost.



Poslední průzkumy naznačují, že opozice se nesdružuje kolem žádné strany. Podle jednoho z posledních průzkumů z března by 20 % volilo Gruzínský sen, 5 % opoziční stranu UNM, kterou založil Saakašvili, 34 % by nevolilo žádnou stranu a 6 % by volilo jiné strany. Největší podíl byl nerozhodnutý. Většina pozorovatelů se domnívá, že události posledních týdnů oslabily volební výsledky Gruzínského snu. Jedná se o zemi, kde čtyři z pěti voličů podporují vstup do EU.

0