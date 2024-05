NATO nemá plán, jak zvítězit nad Ruskem

14. 5. 2024 / Ivan Větvička

V pondělí 13. 5. uspořádala Severoatlantická aliance setkání pro mladé v Miami a ve Stockholmu. Část akce bylo možné sledovat online z pražského Karolina. Při té příležitosti jsem se zeptal našeho velvyslance při NATO Jakuba Landovského a 2. tajemníka stálé delegace České republiky při NATO Mattiho Tetřeva , zda má Severoatlantická aliance plán, jak porazit Rusko. Dozvěděl jsem se, že nikoli a „Ukrajina musí vydržet, dokud Rusko nezačne jednat o příměří.“ 2. tajemníka stálé delegace České republiky při NATO Mattiho Tetřeva„Ukrajina musí vydržet, dokud Rusko nezačne jednat o příměří.“

Položil bych stejnou otázku i generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi, ale nebylo to možné, v Praze jsme mohli jenom poslouchat jeho projev. I to bylo poučné – generální tajemník zmínil ruskou agresi na Ukrajině až na třetím místě ve výčtu hrozeb, jimž musí Severoatlantická aliance momentálně čelit. Jako první zmínil čínské ambice, následovala válka na Středním východě a po Ukrajině přišel na řadu boj s globálním oteplováním a změnou klimatu.

Ukrajina si musí uvědomit, že na nás nemůže zcela spoléhat – navzdory velké pomoci, kterou tam posíláme, se pro velké hráče v NATO jedná pouze o jednu z mnoha položek v agendě.

Přístup severoatlantické aliance je velmi znepokojivý, neboť bez odhodlání zvítězit a tomu podřízeného velkého úsilí nevyhrajeme. Rusko nás může porazit, nikoli díky svým schopnostem, ale především kvůli naší liknavosti.

Následuje podrobnější přepis otázek a odpovědí (IV – autor článku):

IV.: „Má Severoatlantická aliance plán, jak porazit Rusko?“

Velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský:

„Rusko říká, že je ve válce s NATO. Musíme být opatrní. Říkáme, že Ukrajina musí obnovit kontrolu nad celým svým územím, včetně Krymu, ale nikdo neříká, že cílem je porazit Rusko. Když Rusko v minulosti prohrálo válku, bylo to dobré, uvedu třeba krymskou válku. Když Rusko vítězí, znamená to útlak. Rusové by měli na Ukrajině prohrát. Ale nikdo neříká, že je chce porazit NATO. Buďme opatrní na taková slova.“

IV.: „Takže žádný plán na vítězství opravdu nemáme a nikdo na tom nepracuje?“

2. tajemník stálé delegace České republiky při NATO Matti Tetřev:

„Ukrajina musí vydržet, dokud Rusko nezačne jednat o příměří. Musíme Rusy uzbrojit jako za studené války.“

IV.: „Ale my nezbrojíme! Tedy zbrojíme, ale málo.“

Matti Tetřev:

„Rusové najeli na válečnou ekonomiku. Strana, která totéž navrhne u nás, prohraje volby.“

