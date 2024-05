„Naprostá nehoráznost“: Bílý dům odsoudil útok izraelských osadníků na kamiony s humanitární pomocí pro Gazu

14. 5. 2024

Protestující zablokovali konvoj, házeli jídlo na silnici a zapalovali vozidla na kontrolním stanovišti Tarqumiya u Hebronu

Bílý dům odsoudil útok izraelských osadníků na konvoj s humanitární pomocí směřující do Gazy, kteří házeli na silnici balíky s potravinami a zapalovali vozidla.



Video z pondělního incidentu na kontrolním stanovišti Tarqumiya západně od Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu ukazuje, jak osadníci blokují kamiony a házejí na zem krabice s tolik potřebnými zásobami. Fotografie z místa ukázaly hromady poškozených balíků s pomocí a závěje rýže a mouky přes silnici. Bílý dům odsoudil útok izraelských osadníků na konvoj s humanitární pomocí směřující do Gazy, kteří házeli na silnici balíky s potravinami a zapalovali vozidla.Video z pondělního incidentu na kontrolním stanovišti Tarqumiya západně od Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu ukazuje, jak osadníci blokují kamiony a házejí na zem krabice s tolik potřebnými zásobami. Fotografie z místa ukázaly hromady poškozených balíků s pomocí a závěje rýže a mouky přes silnici.



Izrael čelí silnému mezinárodnímu tlaku, aby zvýšil přísun pomoci do Gazy, kde mezinárodní organizace varovaly před vážnou humanitární krizí ohrožující více než dvoumilionovou populaci.



„Je naprostou nehorázností, že existují lidé, kteří napadají a rabují tyto konvoje přijíždějící z Jordánska, které jedou do Gazy doručit humanitární pomoc,“ řekl novinářům poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan.



„Zkoumáme nástroje, které máme k dispozici, abychom na to reagovali,“ dodal. „Své obavy vznášíme také na nejvyšší úrovni izraelské vlády - je to zcela a naprosto nepřijatelné chování.“



S odkazem na v pátek vydanou americkou zprávu o dodržování mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele Sullivan uvedl, že izraelský stát v nedávné minulosti bránil dodávkám pomoci, ale její míra se dostatečně zlepšila, takže se na něj nevztahují omezení vojenské pomoci, která by mohla být vyžadována podle amerických zákonů.





„Domníváme se, že v posledních několika týdnech byla období, kdy existovala omezení, která musela být odstraněna,“ řekl Sullivan. „Ale v době, kdy jsme tuto zprávu předkládali, jsme měli pocit, že izraelská vláda odvedla dostatečnou práci, pokud jde o usnadnění humanitární pomoci, takže jsme nevynesli rozsudek, že by bylo třeba něco udělat, pokud jde o pomoc USA.“

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky oznámila, že ve čtvrtek uzavřela své sídlo ve východním Jeruzalémě po novém útoku, který šéf agentury Philippe Lazzarini označil za „izraelské extremisty“.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Policie podle všeho nezasáhla, aby rabování zastavila, ačkoli později byly údajně zatčeny čtyři osoby včetně nezletilého chlapce.Není to poprvé, co se osadníci pokusili zastavit přísun pomoci do Gazy, která už tak představuje jen zlomek toho, co obyvatelé Gazy potřebují.Minulý týden izraelští demonstranti zablokovali silnici poblíž pouštního města Mitzpe Ramon na protest proti dodávkám kamionů s pomocí do pásma Gaza. Protestující - kteří tvrdí, že pomoc pomáhá Hamásu, a chtějí blokovat její průjezd, dokud nebudou propuštěni všichni izraelští rukojmí - vytvořili protestní sit-in, když rozhazovali kamení po silnici, aby zabránili průjezdu vozidel, a vytvořili tak stojící dopravu.Izraelské obléhání Gazy způsobilo to, co představitelé humanitární pomoci označují za „umělý hladomor“, a území hrozí masová úmrtí v důsledku hladomoru, přičemž děti již umírají hlady.V březnu mezinárodní soud nařídil Izraeli, aby umožnil nerušený přístup potravinové pomoci do Gazy, kde části obyvatelstva hrozí bezprostřední hladomor.Snahu o pomoc dále zkomplikovalo dočasné uzavření sídla hlavního kanálu pro humanitární podporu Palestinců po týdnech násilných protestů a žhářských útoků ze strany izraelských pravičáků.