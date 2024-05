Biden pokročil v otázce nových zbraní pro Izrael v hodnotě 1 miliardy dolarů

15. 5. 2024

Bidenova administrativa v úterý oznámila Kongresu, že postupuje vpřed s novými zbrojními dohodami pro Izrael v hodnotě více než 1 miliardy dolarů, uvedli američtí a kongresoví úředníci, což je masivní zbrojní balík méně než týden poté, co Bílý dům pozastavil zásilku bomb kvůli plánovanému izraelskému útoku na Rafáh. Bidenova administrativa v úterý oznámila Kongresu, že postupuje vpřed s novými zbrojními dohodami pro Izrael v hodnotě více než 1 miliardy dolarů, uvedli američtí a kongresoví úředníci, což je masivní zbrojní balík méně než týden poté, co Bílý dům pozastavil zásilku bomb kvůli plánovanému izraelskému útoku na Rafáh.

Nejnovější zbraňový balíček zahrnuje potenciální předání 700 milionů dolarů v tankové munici, 500 milionů dolarů v taktických vozidlech a 60 milionů dolarů v minometných nábojích, uvedli činitelé.

Rozhodnutí pokračovat v transferech podtrhlo neochotu Bidenovy administrativy prohloubit roztržku s premiérem Benjaminem Netanjahuem ohledně operace v Rafáhu omezením dlouhodobějších zbrojních obchodů s nejbližším spojencem na Blízkém východě.

Američtí představitelé zdůraznili nesouhlas s totálním izraelským útokem na město s tím, že by to mohlo vést k rozsáhlým civilním obětem a prohloubit humanitární krizi v Gaze, aniž by skončila hrozba, které Izrael čelí ze strany Hamásu. Svůj odpor však zatím zaregistrovali pouze tím, že zadrželi jedinou zásilku 2000 librových bomb.

Prezident Biden minulý týden řekl, že zváží zadržení dalších zbraní, pokud Izrael zaútočí na to, co nazval populačními centry v Rafáhu. Dodal, že bude pokračovat v poskytování zbraní, které by země mohla použít k sebeobraně – což je politika, kterou opakují jeho hlavní poradci.

"Pokračujeme v posílání vojenské pomoci," řekl v pondělí novinářům poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. "Pozastavili jsme zásilku 2000 librových bomb, protože si nemyslíme, že by měly být shazovány v hustě obydlených městech."

Izrael v uplynulém týdnu provedl nálety a vyslal síly do Rafáhu v rámci toho, co nazývá cílenou operací, jejímž cílem je donutit Hamás k dohodě, která propustí rukojmí výměnou za dočasné příměří. Mnoho z více než milionu Palestinců, kteří se ve městě ukrývali, se v posledních dnech přestěhovalo.

Ministerstvo zahraničí a Rada pro národní bezpečnost Bílého domu citovaly Sullivanovy komentáře v reakci na otázky týkající se nového balíku. Pentagon se odmítl vyjádřit.

Seth Blinder, expert na prodej amerických zbraní z Middle East Democracy Center, politického institutu ve Washingtonu, řekl, že rozhodnutí Bílého domu pokračovat s velkým novým balíkem zbraní pro Izrael jen několik dní poté, co zastavil nevyřízenou dodávku, podkopalo jeho vlastní pokus tlačit na Netanjahua, aby přehodnotil vedení války.

