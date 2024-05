Trochu paranoidní, ale nemohu si pomoct

Tak zaprvé. Dotyčný střelec, 30 let držitel zbraně, dokonce pracoval v ochrance - čili profesionál - se vlastně netrefil. Nemířil na hlavu a zblízka zasáhl jen třikrát. Jak to?



TV Markíze prý sdělil, že jeho cílem ani nebylo pana Fica zabít. Co tedy bylo jeho cílem? Strávit zbytek života ve vězení jako neúspěšný atentátník? Který fakticky dosáhne přesného opaku toho, proti čemu prý sám bojoval? Přeci muselo mu být jasné dopředu, čeho dosáhne. Z videí a jeho předchozí činnosti není patrno, že by byl blb.



Zadruhé. Zatímco u prezidenta Zemana jsme se dozvídali o každém jeho prdu, zde od začátku - nic. Okamžité informační embargo. Ani personál nemocnice, ani saniťáci - nikdo nic "neleaknul". Jak je možné udržet tajemství mezi větším množstvím lidí, za situace, kdy se věci řeší ad-hoc? Ochranka prý nebyla připravena na střelbu, zato všichni byli připraveni na okamžité informační embargo?



Zatřetí. Došlo ke třem zásahům. Neviděl jsem však záběry toho, kde by se ochranka pokoušela zastavovat krvácení. Vlastně vůbec nenalézám záběry toho co následovalo, pouze co střelbě předcházelo. Na videích není vidět, že by měl někdo zkrvavené ruce. Kromě trochu potřísněné hlavy atentátníka není vidět žádná krev na rukou záchranářů odvážejících přikrytého pana premiéra. Je podivné, kde byl bulvár, který takové věci obvykle zajímají ještě dřív než se stanou?



Začtvrté. Vazby dotčeného spisovatele na Ruskou federaci. Tato informace byla publikována téměř rychlostí světla a vzápětí rozmazána na dezinfo webech, jako by byla očekávána. Jako by přímo hrála do karet.



Ne, nechci být paranoidní. Jenže žijeme v době, kdy padají letadla s Wagnerovci, porůznu vypadávají lidé z oken. Kdy na Slovensku byl zavražděn novinář a střílelo se v gay klubu. Tak logicky, pokud se takové věci staly, dějí, proč by se nemohly opakovat?



Ptejme se proto jinak: odhlédněme od lidského utrpení, od "prvního plánu" a zajímejme se o "plán druhý", totiž o výsledek.



Jisté je, že ve světle atentátu se zapomene na vraždu novináře Kuciaka. Nebo aspoň nebude tak silným argumentem jako dřív.



Jisté je, že násilí bylo legitimizováno. Nikdo si už nemůže být jistí tím, že se nebude opakovat. Násilí je přímý útok na demokracii a je to naprostá výhra pro ty, kteří chtějí vládu pevných rukou. Kteří chtějí společnost polarizovat pomocí emocí. Tam kde vítězí strach, jde rozum stranou.



A vůbec nejjistější je, že, pakliže pan Fico přežije, vyjde ze všeho jako Mučedník s bianco šekem provést cokoli. Cokoli. Nutno podotknout, že lékaři dovedou dělat divy když chtějí, viz prezident Zeman nebo ostatně i prezident Havel a jeho zakouřená plíce, s níž žil ještě deset let.



Takže opravdu byl ten střelec tak blbý, že mu nedošlo, že svým odporným činem dosáhne přesného opaku než čeho dosáhnout chtěl? Snad kdyby se mu byl atentát povedl, jenže on ani prý nechtěl, aby se povedl! Zbývá mi z toho v hlavě zmatek a jeden veliký nápis: WTF?



Nemůžu si proto nedovolit spekulovat. Totiž Nihil novi sub sole, Němci si také zapálili Reichstag. Proč by někomu stálo za to, přinést oběť? Obětovat nejlepšího koně vlastní stáje? Jedině tehdy, kdyby zisk byl dramaticky větší než i takto citelná ztráta.



A ten zisk už tady je. (Opravdu radši nechci domýšlet to co přijde.)



Ještě jednou se omlouvám za lidské utrpení, které rozhodně nechci bagatelizovat.