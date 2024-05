Evropská ultrapravice v Madridu

20. 5. 2024

Le Penová, Orbán a Meloni na „velkém vlasteneckém sjezdu“ v Madridu brojí proti socialismu a „masové nelegální migraci"





Krajně pravicoví lídři, včetně Marine Le Penové z Francie, Viktora Orbána z Maďarska, Giorgie Meloniové z Itálie a Javiera Mileiho z Argentiny, se sešli v Madridu, aby tři týdny před červnovými volbami do Evropského parlamentu, v nichž se očekává nárůst podpory stran tvrdé pravice, brojili proti socialismu a „masové nelegální migraci“.



Nedělní „velký vlastenecký sjezd“, který uspořádala španělská krajně pravicová strana Vox, nabídl konzervativcům a krajně pravicovým populistům příležitost kritizovat řadu známých cílů, od sociálního státu po „wokeness“ a agendu bruselských byrokratů.



Americkou tvrdou pravici zastupovali Matt Schlapp, spojenec Donalda Trumpa, který předsedá Americké konzervativní unii, a Roger Severino, viceprezident mocného konzervativního thinktanku Heritage Foundation.



Orbán, který zaslal videopozdrav, uvedl, že nastal čas, aby „vlastenci obsadili Brusel“, a dodal, že ti v belgickém hlavním městě „rozpoutávají masovou nelegální migraci“ a „otravují naše děti genderovou propagandou“.



Meloniová, který rovněž vystoupila prostřednictvím videa, vyzvala evropské krajně pravicové strany ke spolupráci v době, kdy se občané EU chystají k volbám. „Jsme v předvečer rozhodujících voleb,“ řekla italská premiérka. „Je čas mobilizovat se, vyjít do ulic. Je čas zvýšit sázky, je naší povinností bojovat do posledního dne.“



Vůdce Voxu Santiago Abascal využil akce k tomu, aby vyzval podobně smýšlející skupiny po celém světě k poražení hrozby, kterou představuje levice. „Všichni sice bráníme naši národní suverenitu, ale zároveň víme, že to sami nezvládneme,“ řekl desetitisícovému davu v aréně Vistalegre ve španělské metropoli. „Tváří v tvář globalismu a jeho socialistické duši musíme odpovědět globální aliancí, která bude bránit zdravý rozum, protože jde o společnou hrozbu.“



Le Penová, jejíž strana Národní shromáždění ve Francii v průzkumech veřejného mínění vede, uvedla, že ví, že může počítat s podporou Vox v Evropském parlamentu, aby „začala přeorientovávat“ EU.



Milei, který svůj projev zahájil písní, velebil sílu kapitalismu. „Navzdory všem nářkům levice přináší volný trh prosperitu všem,“ řekl. „Socialismus byl vždy ekonomickým a sociálním selháním. Otevřít dveře socialismu znamená pozvat smrt. Je důležitější než kdy jindy na to upozorňovat.“



Kontroverzní argentinský prezident propagoval svou nejnovější knihu a setkal se s vedoucími představiteli španělských nadnárodních společností, jako jsou Iberia, Santander, Telefónica a BBVA - dal najevo své názory na socialismus již na páteční akci.



„Socialismus je rakovina lidstva,“ řekl. „Socialismus je nepřítel. Místo toho, abychom se tolik trápili rozdíly, které můžeme mít na této straně v životě, nenechme se porazit tou temnou, černou, satanskou, odpornou, zvěrskou, karcinogenní stranou - kterou je socialismus.“



Své vystoupení na shromáždění také využil k tomu, aby znovu rozpoutal slovní válku, která začala na začátku tohoto měsíce poté, co Óscar Puente, výřečný španělský ministr dopravy, naznačil, že Mileiovo výstřední vystupování v médiích může být způsobeno „požitím návykových látek“.



Milei v neděli vrátil úder s odkazem na obvinění z korupce týkající se manželky Pedra Sáncheze, španělského socialistického premiéra. Sánchez, který obvinění označil za nepodložená a za výplod svých politických a mediálních oponentů, se nedávno na pět dní stáhl z očí veřejnosti, aby se zamyslel nad tím, zda chce kvůli zuřivosti osobních útoků na svou rodinu pokračovat ve funkci.



Argentinský prezident prohlásil: „Globální elity nechápou, jak destruktivní může být realizace socialistických myšlenek, protože jsou od toho všeho příliš daleko. Nevědí, jakou společnost a zemi může socialismus vytvořit, jací lidé se drží u moci a jakou míru zneužívání může přinést. Dokonce i se zkorumpovanou manželkou se debužíruje a pět dní se nad tím zamýšlí.“



Španělská vláda - která Mileiova slova označila za bezprecedentní „frontální útok na naši demokracii, na naše instituce a na Španělsko samotné“ - uvedla, že odvolá svého velvyslance v Buenos Aires. Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares v neděli odpoledne prohlásil, že vláda očekává od Mileiho veřejnou omluvu. „Pokud taková omluva nepřijde,“ řekl, „podnikneme všechny kroky, které budeme považovat za nezbytné k obraně naší svrchovanosti a důstojnosti.“



Sám Sánchez uvedl, že nedělní krajně pravicový summit svědčí o „spodním proudu“, který se ostře staví proti sociální spravedlnosti a který popírá vědu i práva žen.



„Proč si všichni tito lidé vybrali Španělsko jako místo setkání?“ řekl v sobotním projevu v Barceloně. „Není to náhoda. Vybrali si Španělsko, protože my jako společnost - ne jako vláda, ale jako společnost - reprezentujeme vše, co oni nenávidí a co se jim hnusí: feminismus, sociální spravedlnost, důstojné zaměstnání, silný sociální stát a demokracii.





„V demokracii, stejně jako v životě, je odpuštění mnohem silnější než hořkost, soužití je mnohem silnější než konfrontace a spojení je mnohem silnější než rozdělení.“







