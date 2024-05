Donald Trump lživě tvrdí, že se ho americké ministerstvo spravedlnosti "chystalo zabít"

23. 5. 2024

Trump změnill standardní prohlášení FBI o omezení použití smrtící síly v tvrzení, že Bidenovi úředníci měli "nabito a odjištěno" a chystali se ho zabít



Donald Trump na sociálních sítích a v úterním e-mailu pro získání finančních prostředků vznesl znepokojivou obavu. Ministerstvo spravedlnosti bylo podle něj připraveno ho zabít.



Toto divoké zkreslení přišlo na pozadí Trumpova soudního procesu s penězi za mlčení pornoherečky v New Yorku a uprostřed obav z rostoucího politického násilí kolem nadcházejících prezidentských voleb, převážně ze strany krajní pravice. Komentáře vytvářejí převrácený obraz, který Trump a jeho spojenci vykreslují a v němž proti sobě stojí vlastenecký Trump a protidemokratičtí nepřátelé z tzv. "hlubokého státu."

Obskurní tvrzení by mohla zvýšit hněv mezi jeho příznivci a podnítit konspirační teorie. „Víte, že se jen nemohou dočkat, až udělají něco nemyslitelného,“ stálo v e-mailu o shánění finančních prostředků pro Trumpovu kampaň, podepsaném jménem bývalého prezidenta. „Joe Biden měl nabito a byl připraven mě odstranit a ohrozit mou rodinu.“



Na svých webových stránkách na sociální síti Truth Social Trump toto tvrzení zopakoval. „Ministerstvto spravedlnosti křiváka Joea Bidena při své nezákonné a neústavní razii v Mar-a-Lago POVOLIL FBI POUŽÍT SMRTÍCÍ SÍLU,“ tvrdil.



Trump zřejmě narážel na příkaz k domovní prohlídce provedené v srpnu 2022, kdy agenti FBI v civilu vtrhli do Trumpova sídla Mar-a-Lago a hledali tajné dokumenty, které Trump údajně odmítl vydat vládě.



Květnové soudní podání Trumpova právního týmu v části nazvané „Nezákonná razie“ cituje řádek z příkazu k prohlídce.



„Příkaz obsahoval ‚politické prohlášení‘ týkající se ‚použití smrtící síly‘, v němž se například uvádí: ‚Příslušníci donucovacích orgánů ministerstva spravedlnosti mohou v případě nutnosti použít smrtící sílu‘,“ napsali právníci zastupující Trumpa.



Formulace citovaná v podání byla zřejmě převzata ze zásad ministerstva spravedlnosti, které popisují použití síly při provádění příkazů k prohlídce. Nezkrácené znění této politiky zní: „Příslušníci donucovacích orgánů a vězeňské služby ministerstva spravedlnosti mohou použít smrtící sílu pouze v případě nutnosti, tj. pokud má policista důvodné přesvědčení, že subjekt, na nějž je síla použita, představuje bezprostřední nebezpečí smrti nebo vážného fyzického zranění policisty nebo jiné osoby.“



Agentura provedla příkaz k prohlídce Trumpova floridského domu v době, kdy byl Trump v New Yorku, a údajně komunikovala s přítomnými agenty tajné služby, aby zajistila hladký průběh operace.



FBI ve svém prohlášení popsala tuto formulaci jako „standardní prohlášení o zásadách omezujících použití smrtící síly. Nikdo nenařídil podniknout další kroky a v této záležitosti nedošlo k žádnému odchýlení od normy“.



Deník Washington Post již dříve uvedl, že agenti FBI vybrali pro zásah den, kdy Trump nebude v Mar-a-Lago, a předem o tom informovali tajnou službu.



Trumpova prohlášení však rozpoutala šílenství. Christina Bobbová, advokátka bývalého prezidenta, která před prohlídkou podepsala dokumenty, v nichž tvrdila, že Trump předvolání k předložení dokumentů vyhověl, reagovala podobnou hyperbolou.



„Cože?!!! Byli připraveni mě zabít?! Několik desítek agentů FBI proti mně a oni byli připraveni mě zabít?!!!! Co se to proboha stalo se Spojenými státy americkými?!“ napsala Bobbová na Twitteru.



„Ti lidé jsou nemocní,“ napsal Paul Gosar, arizonský kongresman a věrný Trumpův spojenec, rovněž na Twitteru. „Biden nařídil útok na Trumpa v Mar-A-Lago,“ dodal v dalším příspěvku.



Toto rétorické přesměrování - od obsahu Trumpových právních bitev, které sahají od údajných finančních pochybení přes špatné nakládání s tajnými dokumenty až po jeho bezostyšný pokus zvrátit volby v roce 2020 - tvoří součást strategie, kterou Trump a jeho spojenci uplatňují před prezidentskými volbami v roce 2024.



Strategie public relations obrací Trumpovy protidemokratické tendence zpět na jeho kritiky - v řeči bývalého prezidenta „nepřátele“ - jako obvinění. V komunikaci široce sdílené s jeho stoupenci jsou to ministerstvo spravedlnosti, média, demokraté a Rinos - republikáni jen podle jména -, kdo se ho odváží kritizovat, kdo ohrožuje demokracii.



Trump, který varoval před „smrtí a zkázou“ v případě obvinění ze zločinů a který hájil své stoupence vyzývající k zavraždění bývalého viceprezidenta Mikea Pence za to, že se odmítl připojit ke spiknutí s cílem zvrátit volby, nabádá své příznivce, aby v něm viděli oběť.





„TEĎ JISTĚ VÍME,“ dodal Trump ve svém příspěvku obviňujícím americké ministerstvo spravedlnosti z přípravy použití smrtící síly, „ŽE JOE BIDEN JE VÁŽNOU HROZBOU DEMOKRACII.“



