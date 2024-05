Whistlebloweři svědčí, že v izraelském vězeňském táboře dochází k rozsáhlému týrání zadržovaných osob

24. 5. 2024

Zdroje popisují, že palestinští vězni jsou biti, připoutáni k nemocničním lůžkům nebo jsou nuceni hodiny stát na místě



Podle dvou whistleblowerů, kteří pracovali v izraelském zadržovacím táboře v Negevské poušti, jsou vězni vystaveni rozsáhlému fyzickému a psychickému týrání, přičemž nejméně v jednom případě byla jednomu muži amputována končetina v důsledku zranění způsobených neustálým poutáním.



Zdroje popsaly otřesné zacházení se zadrženými v izraelském táboře Sde Teiman, kde jsou drženi Palestinci z Gazy a podezřelí bojovníci Hamásu, včetně toho, že vězni jsou pravidelně drženi připoutáni k nemocničním lůžkům, mají zavázané oči a jsou nuceni nosit pleny.







Podle obou zdrojů se zařízení, které se nachází přibližně 25 km od hranic s Gazou, skládá ze dvou odlišných částí: výběhu, kde je až 200 zadržených Palestinců z Gazy drženo v klecích za přísných fyzických omezení, a polní nemocnice, kde jsou desítky pacientů s válečnými zraněními připoutány k lůžkům a neposkytují se jim analgetika.

Podle informací získaných od izraelské vězeňské služby z počátku dubna bylo v její vazbě drženo 849 osob klasifikovaných jako „nezákonní bojovníci“.





IDF uvedly, že se zadrženými osobami zacházejí „přiměřeně a pečlivě“ a „jakákoli obvinění týkající se nesprávného chování vojáků IDF jsou prověřována a odpovídajícím způsobem řešena“. V příslušných případech zahajuje vojenská policie trestní vyšetřování“.







Jeden z whistleblowerů, který v zařízení pracoval jako dozorce, uvedl, že zadržení jsou nuceni celé hodiny stát nebo klečet. Zdroj, který promluvil pod hrozbou represí, uvedl, že několik zadržených bylo v zařízení bito obušky a nemohli hýbat hlavou ani mluvit.„Vězni jsou zadržováni v jakýchsi klecích, všichni mají zavázané oči a pouta,“ uvedl zdroj. „Pokud někdo promluví nebo se pohne, je okamžitě umlčen nebo je nucen stát s rukama zvednutýma nad hlavou a spoutaný až jednu hodinu.„Pokud nejsou schopni udržet ruce zvednuté, připevní jim vojáci pouta k mřížím klece. Mnozí ze zadržených měli infikovaná zranění, která nebyla řádně ošetřena.“Dodal: „Podlaha je velmi špinavá a páchne tak, že jsme byli nuceni nosit obličejové masky. Občas bylo slyšet, jak je někdo bije, jak křičí a jak [to] bouchá o kovovou stěnu.“Oznamovatel uvedl, že vězni dostávali jednu okurku, několik krajíců chleba a hrnek sýra a že někteří z nich byli viditelně podvyživení.Zdroj tvrdil, že armáda nemá žádný důkaz, že všichni zadržení jsou členy Hamásu, přičemž někteří vězni se opakovaně ptali, proč tam jsou. Podle informátora byla většina z nich považována za podezřelé a někteří byli propuštěni. „Nebyli oficiálně obviněni. Byl to jakýsi filtrační tábor, provizorní vazba,“ uvedl.Podle zprávy organizace Lékaři za lidská práva (PHR), která požaduje uzavření tábora, „jsou od začátku války všichni zadržení obyvatelé Gazy klasifikováni jako ‚nezákonní bojovníci‘, což je klasifikace, která je zbavuje statusu válečného zajatce a umožňuje Izraeli zakázat návštěvy právníků po delší dobu, což vede k nedostatku kritického dohledu v době zvýšeného rizika závažných podmínek věznění a mučení“.Zdroj popsal, že polní nemocnice v záchytném táboře se skládá ze stanů s pohotovostí, kde pacienti podstupují operace na nosítkách, protože zde není operační stůl. Pacienti byli připoutáni k postelím, všichni měli pleny a zavázané oči.Tvrdil, že mu bylo řečeno, že někteří pacienti pocházejí z nemocnic v Gaze. „Byli to pacienti, kteří byli zajati izraelskou armádou, když se léčili v nemocnicích v Gaze, a přivezeni sem. Měli končetiny a infikovaná zranění. Sténali bolestí.“V jednom případě se podle svých slov dozvěděl, že jednomu ze zadržených byla amputována ruka, „protože zápěstí se stalo gangrenózním v důsledku zranění způsobených pouty“.Zpráva PHR podrobně popisuje případ Izz ad-Dína al-Bana, 34letého obyvatele Gazy, který byl před svým zatčením odkázán na invalidní vozík a který v únoru zemřel v jiném zdravotnickém středisku poté, co byl převezen ze Sde Teimanu k léčbě těžkých proleženin. Ostatní vězni tvrdili, že si již několik dní stěžoval na bolesti a nedostalo se mu odpovídající reakce ani léčby.Výpovědi vězeňského dozorce potvrzuje druhý whistleblower, který byl součástí zdravotnického personálu působícího v polní nemocnici v Sde Teimanu.„Bylo tam celkem asi 15 pacientů, všichni byli spoutaní a měli zavázané oči,“ řekl. „Byli nazí, měli na sobě pleny a byli přikrytí dekami. Zdálo se, že většina z nich má zjevná válečná zranění, někteří prodělali amputaci a další podstoupili těžkou operaci břicha nebo hrudníku. Kromě plen byli prakticky nazí.“Člen zdravotnického personálu dodal: „Chápu, že je obtížné léčit pacienta obviněného z ohavných zločinů, ale je to práce, kterou jsme si vybrali, a jako lékaři bychom měli uznat, že každá lidská bytost má právo na odpovídající zdravotní péči bez ohledu na svůj původ.“Zdroj uvedl, že byl svědkem toho, jak pacient podstupuje bolestivé lékařské zákroky bez jakýchkoli léků proti bolesti.Izraelské obranné síly v reakci na tato tvrzení ve svém prohlášení uvedly: „Mezi zadrženými v zařízení Sde Teiman jsou zkušení vojenští operativci s velmi vysokou mírou nebezpečnosti. Zadržení jsou spoutáni podle míry rizika a zdravotního stavu.Rutinně jsou prováděny postupy při nasazování pout, aby bylo zajištěno, že pouta jsou nasazována způsobem, který zadrženým neublíží ... Na počátku války a po zprávách o zraněních způsobených pouty byl typ pout v zařízení změněn, aby se co nejvíce snížila možná zranění v důsledku nasazení pout.“Dodává, že zadrženým byl umožněn pravidelný přístup na toalety umístěné ve vězeňském komplexu a že plenyjsou používány pouze u osob, které podstoupily lékařské zákroky, kvůli nimž byl jejich pohyb omezen, a byly určeny k udržení jejich hygieny.