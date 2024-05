Vláda za zdravý rozpočet narazila do Ústavního soudu

28. 5. 2024 / Boris Cvek

Myslím, že aktuální nálezy Ústavního soudu ohledně platů soudců lze chápat poměrně snadno. Když jde o pandemii nebo válku, soudci musí dýchat se zbytkem společnosti. Vláda a parlament mají ale i tak vždycky povinnost zásah do platů soudců se soudci předjednat a řádně ho zdůvodnit. V roce 2024 se to nestalo, ale nejen to. Roky 2022 a 2024 se zjevně v očích ústavních soudců, kteří tvoří většinu za zmíněnými nálezy, zásadně liší v něčem jiném, totiž v míře ohrožení české společnosti. Soud by ale přece měl vědět a vidět, že vláda bojuje za ozdravení rozpočtu. Zjevně to ale není dostatečný důvod k tomu, aby snížení platů soudců bylo ústavní.





Jinými slovy řečeno Ústavní soud vyslal vládě vzkaz, že její ideologie spočívající v tom, že rozpočet je nad všechno, může být protiústavní. Ostatně, jak jsem psal již před rokem (https://blisty.cz/art/113281-o-platech-soudcu-a-danove-progresi.html), vláda měla naprosto ústavní a elegantní řešení, pokud chtěla soudcům vzít část platů: prostě zvednout daně pro lidi s vysokými příjmy. Tím by dostala nějaké peníze a hlavně by neukázala na soudce jako na nějaké parazity, které je třeba mezi všemi vysoko příjmovými selektivně potrestat.

Jenže pro vládu je zvyšování daní bohatým tabu (zatím daně zvýšila tak, že na to nejvíce doplatí babička s jednou nemovitostí a drobný zemědělec). Když vezmeme skutky ODS při rušení superhrubé mzdy, můžeme dokonce říci, že zdravý rozpočet není žádná skutečná priorita této vlády (všechny koaliční strany jsou dnes na stejné lodi s ODS a dělají její politiku), ale jenom žvást, protože skutečnou prioritou, byť by rozpočet měl vykrvácet, je lpění na snížení daní bohatým a budování co největší propasti mezi bohatými a chudými.







