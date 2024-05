Pozvánka

TOHLE JE PRO PALESTINU: Noc umění, rozhovorů a solidarity

30. 5. 2024

čas čtení 4 minuty

Datum konání: 7. června 2024 Čas: 17:00 - 7:00 hod. Místo konání: Cross Club, Praha (Plynární 1096, 170 00 Praha 7-Holešovice) Připojte se k večeru věnovanému umění, konverzaci a solidaritě, kdy společně podpoříme pokračující boj za osvobození Palestiny i mimo ni.

V uplynulých více než 200 dnech je svět svědkem genocidy, která se odehrává navzdory celosvětovým protestům, táborům a výzvám k příměří. Koloniální násilí pokračuje, ale od Palestinců v Gaze se dozvídáme, že nesmíme zoufat. Místo toho máme všichni povinnost se ozvat, vzdorovat a v našem vzdoru vytrvat. Palestinský boj je výzvou k našemu kolektivnímu osvobození. Genocida a katastrofa pokračují, ale nikdy by neměly být normalizovány. Náš hněv a pocit ztráty jsou přirozenou reakcí. Jak prohlásila Angela Davis: „Musíte jednat tak, aby bylo možné radikálně změnit svět. A musíte to dělat neustále.“

Cestu si vytváříme tím, že po ní jdeme. Možná přesně nevíme, co máme dělat, ale přesto bychom to dělat měli.

Není snadné mluvit o umění v době genocidy, ale umění nám může poskytnout nástroje, jak vyjádřit a podpořit revoluční uvědomění a jak si nárokovat svobodu. V duchu kolektivního osvobození se sejdeme v klubu Cross na večeru věnovanému této věci.

____________________________________

18:00 - Promítání dokumentárního filmu

FIDAI FILM

2024, dokumentární, 1h 18min

Arabština/angličtina/hebrejština s anglickými titulky

Režie: Kamal AlJafari

V létě 1982 vtrhla izraelská armáda do Bejrútu. Během invaze vnikla do Palestinského výzkumného centra a vyrabovala celý jeho archiv. Archiv obsahoval historické dokumenty o Palestině, včetně sbírky statických a pohyblivých obrázků. Film „Fidai“, který vychází z této skutečnosti, si klade za cíl vytvořit protipól této ztrátě a představit formu filmové sabotáže, která se snaží obnovit uloupené vzpomínky na palestinskou historii. Je to dojemné zkoumání identity, paměti a odporu, vyprávěné prostřednictvím jedinečné kombinace dokumentárních a experimentálních filmových technik.

Kamal Aljafari je palestinský filmař proslulý svým osobitým přístupem k filmu. Jeho film „Fidai“ získal hlavní cenu poroty na festivalu Visions du Réel 2024. V současné době připravuje hraný film, který se bude natáčet v Jaffě.

Ve spolupráci s KINO PALESTINE (www.instagram.com/kinopalestine).

____________________________________

19:30 - Panelová diskuse a rozhovor

Kurátorem je hnutí SouthSouth Movement, moderují Taraf Abu Hamdan, Abdullah Meqdad a Nataša Yamani. Mezi panelisty jsou Asifeh, Firas Shehadeh, Mays a Nihal. Budeme zkoumat nuance palestinského boje, solidarity, odporu a pokračujícího boje za osvobození. Klíčovou součástí naší diskuse bude zkušenost s palestinským uměním spolu s používanými nástroji a osobními zkušenostmi. Kromě toho budeme diskutovat o mobilizaci a hnutí BDS a uvažovat o uměleckém prostoru jako o potenciální sféře umlčování, nebo solidarity.

____________________________________

22:00 - Představení

Saint Marina

https://soundcloud.com/saintemarina

Asifeh x Firas Shehadeh

https://soundcloud.com/stormtraphttps://soundcloud.com/firasshehadeh

Mays

https://soundcloud.com/mmaayyss

Prophän

https://soundcloud.com/prophan303

Evil Medvěda b2b Qow

https://soundcloud.com/evilmedvedhttps://soundcloud.com/hiqow

Nihal

https://soundcloud.com/nihal-el-aasar

____________________________________

Fundraising:

Uvítáme vaše příspěvky do dětského fondu Ghassana Abu Sittaha. Vaše dary přímo podpoří vzdělávání a prosperitu palestinských dětí postižených okupací.

____________________________________

Poděkování:

Zvláštní poděkování patří Karolíně Gašparové, Šustovi Tvořibojovi, Lorenzovi z Cross Clubu, South South Movement, Palesztina Projekt (Budapešť), Sdružení Přátel Palestiny, Aly Talibab, Zuckerbez, Omar El Sadek, Zaher Jureidini, The Ghassan Abu Sittah Children's Fund a Washington Report on Middle East Affairs za jejich podporu a nasazení.

Naším cílem je pečovat o prostor pro otevřenou konverzaci a solidaritu, zatímco spojíme své hlasy za svobodnou Palestinu a osvobození pro všechny.



Odkaz na pozvánku v angličtině ZDE

