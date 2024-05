Putin může být za dveřmi. Proč Biden ignoruje zvonek?

30. 5. 2024

čas čtení 5 minut

Minulý týden agentura Reuters zveřejnila zprávu založenou na čtyřech zdrojích, které spolupracují nebo spolupracovaly s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na vysoké úrovni v politickém a obchodním světě a které jsou obeznámeny s diskusemi v Putinově okolí. Podle těchto zdrojů je Putin připraven jednat o ukončení války za stávajících podmínek, píše na webu Responsible Statecraft Branko Marcetic.

Pokud je toto tvrzení pravdivé, jedná se o další signál, který v posledních měsících přichází z Moskvy - že Putin je otevřen uzavření dohody o konečném ukončení války, i když pod podmínkou, že Ukrajina akceptuje územní ztráty. Jakkoli je tato vyhlídka nepříjemná, Spojené státy a jejich partneři, včetně ukrajinského vedení, by měli této příležitosti urychleně využít.

Za prvé, již nyní prožíváme následky ignorování velmi reálných vyhlídek na vyjednané ukončení této války v roce 2022. Výsledek je pro Ukrajinu katastrofální.

Ačkoli jsou čísla státním tajemstvím, Ukrajina téměř jistě utrpěla statisíce obětí. Její hospodářství a infrastruktura byly ochromeny, je zatížena obrovským zahraničním dluhem, čelí nákladům na obnovu ve výši více než půl bilionu dolarů a její demokratické instituce byly degradovány - to vše při současné sociální krizi způsobené rychle stárnoucí a zdravotně postiženou populací.

Ba co hůře, Ukrajina začíná ztrácet území, která získala zpět při své protiofenzívě na podzim 2022, protože Rusko využilo své populační převahy a zdrojů k tomu, aby pomalu získávalo ukrajinské území. Západní zpravodajské agentury nyní údajně očekávají, že země do konce letošního roku utrpí „výrazně větší územní ztráty“.

Mezitím se opatření, která ukrajinské vedení a jeho partneři z NATO přijali k udržení válečného úsilí, stávají morálně stále více neospravedlnitelnými. V době, kdy Kyjiv uvádí v život své hluboce nepopulární rozšíření branné povinnosti - a kdy běžní Ukrajinci prchají ze země, dezertují z armády nebo se zoufale vyhýbají tomu, aby je verbíři unesli a poslali zemřít na frontovou linii -, hovoří řada států NATO, včetně Polska a dokonce i některých německých představitelů, o deportaci ukrajinských uprchlíků na frontové linie.

Mezitím se pouze 35% těch, kteří nebojují, cítí být připraveno sloužit v armádě, a morálka mezi stále staršími rekruty v zemi je na bodu mrazu.

Po celou dobu se riziko katastrofické eskalace války plíživě vrací k vrcholu, kterého dosáhlo před dvěma lety, kdy prezident Biden varoval, že svět je nejblíže Armagedonu za posledních šedesát let. Vzhledem k tomu, že Spojené státy a Evropa hledí na vážnou perspektivu toho, co časopis Economist nedávno nazval „pokořující epizodou“, která by byla „novodobým suezským momentem“, začali úředníci veřejně hovořit o dříve nemyslitelných krocích, které mají zabránit ukrajinské porážce a které mají potenciál vyvolat přímé nepřátelství mezi NATO a Ruskem.

Několik členských států NATO, včetně Francie, nyní veřejně pohrozilo vysláním svých vojáků na Ukrajinu. Vrchní velitel ukrajinské armády oficiálně povolil vstup francouzských instruktorů do ukrajinských výcvikových středisek, čímž se možnost ruských úderů, při nichž budou zabíjeni příslušníci jednotek NATO, přiblížila o krok blíže realitě.

Současně se další představitelé Aliance, včetně generálního tajemníka Jense Stoltenberga, nyní zaobírají myšlenkou, že by Kyjiv mohl použít západní zbraně k úderům na cíle v Rusku, což je podle varování Kremlu hra s ohněm. Mrazivou představu o tom, co by to mohlo znamenat, jsme zažili minulý pátek, kdy ukrajinské síly použily bezpilotní letouny ke zničení radarového stanoviště včasného varování v Rusku.

Radar, jak varuje spoluředitel Carnegie pro jadernou politiku James Acton, byl klíčovou součástí ruského systému detekce a odstrašování jaderného útoku, který by měl pro Ukrajinu jen omezený vojenský přínos a který prohlubuje riziko jaderného střetu.

Útoky na tyto systémy jsou v ruské vojenské doktríně výslovně uvedeny jako potenciálně ospravedlňující krok k použití jaderných zbraní podobně, jak tyto údery definovala Trumpova vláda.

Potenciál pro tyto a další eskalace bude v následujících měsících jen narůstat. S tím, jak se v USA blíží volební období, bude politický tlak na to, aby se zabránilo porážce, ponížení nebo ztrátě prestiže - a tedy i pobídky k eskalaci v naději, že se neblahé situaci zabrání - jen intenzivnější.

Využít Putinovy zjevné otevřenosti ohledně příměří a uzavřít dohodu nyní, jakkoli nepříjemnou, bude lepší variantou pro všechny: pro Ukrajinu, její obyvatele i pro bezpečnost celého světa.

Celý článek v angličtině ZDE

